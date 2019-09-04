Эмиграция из Крыма и возвращение домой в цинковом гробу: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Всегда выбирают себе господина и молятся на него".

1. Крымская правозащитная группа в августе зафиксировала 5 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в армии оккупантов. Всего за годы оккупации в армию любителей сорванных нашивок призвали 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

2. У знакомой сын не придумал ничего лучше, как пойти на контракт к оккупантам. Теперь возвращается в цинковом гробу. Про обстоятельства его смерти никто ничего не знает. У других сын был в Сирии. Получил контузию. Не знаю, как это комментировать…

3. Понаехавший из россии Лаки Ли вышел из изолятора временного содержания в Симферополе, где провел десять дней после того, как оккупанты задержали его на фестивале в Судаке, после чего посадили. Рашист после освобождения заявил:

"Я объявил ее (голодовку) еще до решения суда… Буду держать столько, сколько безопасно для моей жизни и здоровья. Точно до понедельника. Цель – привлечь внимание президента россии Владимира путина к проблемным вопросам современного российского общества, к тому, что мир, дружба, миротворчество, единение, согласие в обществе, дружелюбие, оказались под запретом, выброшенными из информационного пространства. И, таким образом, повторяется урок Гитлера".



Лаки Ли

4. "Едут отсюда не безработные, не авантюристы (те, наоборот, приезжают из Краснодара и Чечни), уезжают успешные обеспеченные люди. Бросают бизнес, квартиры, и уезжают. Это – тренд этого лета". Порочтите мнение крымчанина о жизни в оккупации.

5. Первая волна уехавших из Крыма – богатые и социально активные. Вторая – IT сфера и высокооплачиваемый персонал. Теперь уже третья волна – уезжает малый бизнес. Если уедут еще врачи и преподаватели, то Крым окончательно погрузится в каменный век.

6. Гоблин заявил, что в Крыму этим летом отдохнули "5 млн 800 тысяч туристов". Крымчане и даже рашисты высмеяли очередную ложь коллаборанта:

"Дааа уж! Сезончик точно удался! Поплавали в канализационных водах, надышались канализационными газами. Тавриде название придумали – трасса смерти. За продуктами, бензином и фруктами гоняли за мост, кто рядом с Керчью живет. Ну, про Ялту и Севастополь ничего не скажу, все-таки "открытки Крыма". Но цены сильно кусались, а покупательская способность резко упала. Если такими темпами пойдет, то в Крым только экскурсионные автобусы из Краснодарского края будут ездить", "Если гостям цены "кусачие" показались, то каково нам, жителям, жить с такими ценами?", "Странно, так много туристов, а денег все равно нет". Возмутился и нацист Горный: "Карл! Почти 6 млн туристов! Представляешь! Вот и в Крыму появился сказочный сказочник Сережа. Почему, когда приходят во власть, теряют связь с реальностью, мозги и совесть?". Больше комментариев, а также фоторепортаж посмотрите здесь.

7. Ялта. Писал как-то про живущих в своих машинах "богатых отдыхающих". Тут рекордсмен наметился. Живет в машине возле АЗС ТЭС напротив мясокомбината уже более 1,5 месяцев. Машина не брошена, а именно обитаема.

Писал как-то про живущих в своих машинах «богатых отдыхающих» (https://t.co/5UbHaKOqxJ). Тут рекордсмен наметился, живёт в машине возле АЗС ТЭС напротив мясокомбината уже более 1.5 месяцев. Машина не брошена, а именно обитаема («стрелять» вспышкой в салон не стал), фото от вчера. pic.twitter.com/gPZxwT8xhZ — Wasily Crimea (@wasily_crimea) 3. září 2019

8. Еще один понаех застрял на рубеже 2013 и 2014 годов: "Подскажите, есть ли в Феодосии отделение Сбербанка россии либо банкомат?"

Ответы: "В Крыму вообще нет Сбера", "Есть, конечно, в 2014 г", "Хорош людей троллить", "А что, много нужно, они сами нарываются (на троллинг), тут даже повод не нужен, сплошное лохопендро", "Админ, а зачем выставлять такие тупые вопросы, на которые ответ и так ясен?", "Только в Тамани", "Размечтался", "Парадокс: был при укр рос банк", "(Понаехавший) Братан, Сбера нет ваще в Крыму – ни одного банка и терминала. Это оч большая проблема, сам мучаюсь с этой херней, хоть бы о людях подумали, блен".

Крым. Еще один понаех застрял на рубеже 2013 и 2014 годов. Поиски Сбербанка успехом не увенчались pic.twitter.com/HhKhC40KAp — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 4. září 2019

9. Илья Большедворов – понаехавший до оккупации в Крым из российского Братска. Хотел россию построить в Крыму, а получилась какая-то федерация. Бузит теперь: "Не пройдет и полгода, как те, кто сегодня во все горло кричит "Майдан не пройдет, не ходите на митинги", в своем большинстве будут кричать о пользе гражданской активности на тех самых митингах. Может, пройдет чуть больше времени, но к выборам 2021 года – 100%".

2021 долго

Давайте быстрее

Ильюша общественник из Братска.Приехал до 2014

Хотел Россию построить в Крыму

а получилась какая то федерация

бузит теперь pic.twitter.com/3fvei65VTv — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 4. září 2019

10. Алуштинская вата немного поскулила, но бунта не вышло:

"Дворец пионеров в Алуште стал недоступен для жителей и отдыхающих. По словам охраны, отныне и навсегда доступ в парковую зону Дворца пионеров ЦДЮТ будет осуществляться по спецпропускам и спецразрешениям. Вызвано это прежде всего желанием обезопасить наших детей от маньяков, педофилов, террористов, которые, по мнению некоторых, просто наводнили наш город. Последний тихий уголок набережной изъят из пользования гражданами. ПРОЩАЙТЕСЬ С ЭТИМ ПАРКОМ. Еще один сюрприз. За пять лет движения к "Крымской мечте" мы ничего не приобрели от того, что было незаконно отнято Украиной, но к этому прибавились еще новые потери, но власть маскирует все тротуарной плиточкой. Правда, порой опасность исходит не от террористов, а от самих детей, как это было в Керчи и как это часто случается в учебных заведениях США. Значит, будем оборудовать входы в школы и парки рамками, будем обыскивать всех посетителей, будем оборудовать видеокамерами, и все это будет изыматься из скудного бюджета образования или родительских зарплат. Впрочем, все это лирика. Главное, нет больше парка для всех. Поставили новый заслон педофилам и маньякам".

Комментарии: "Пора выходить! Офигели вообще. Везде заборы, частная собственность и прочая хрень. Обещания Владимира Владимировича – это пердеж в ведро. Скоро все у нас отнимут благодетели двуглавые", "Куда ты собрался выходить?", "Отстаивать свои конституционные права", "Скоро вся страна выйдет. Только идиот не может видеть происходящего", "Ужас. Да что творится в этом городе? Задушили уже горожан. Пора выходить, ребята, пора", "Это мы за этим возвращались? Путятишна рассказывал, что все отберут у олигархов украинских и отдадут крымчанам! Я в упор наблюдаю, что отняли у тех – отдали этим! Хотя бы тот же "политех" – при укре отдыхали дети и он принадлежал стране! А сейчас он принадлежит кучке чиновников бывших и нынешних! Это просто посмеялись над нами и отобрали все, что при укре еще не успели отобрать!", "Алушта уже не та. Алушту захламили так, что вообще помойка, особенно единоросская власть", "Это точно. Наш город-курорт – не курорт: ни фонтана, ни парка, ничего уже нет – одни заборы".

Крым. Алуштинская вата немного поскулила. Местами даже прозвучали призывы выходить на улицу - довела говень. Говорят, не за тем они "возвращались". А вообще, все очень печально. Минус еще один парк + еще много заборов. Прочтите pic.twitter.com/tSyJZKYBBH — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 4. září 2019

P.S. Завершит выпуск мнение жителя Севастополя: "Общаясь со старым знакомым, понял, что ватник – это вовсе не про политику. Ватник – это человек с черно-белым мышлением, выбирающий самые простые ответы на сложные вопросы, и считающий себя всегда правым. Ну, и как правило низко или формально образованный субъект. А политика… они просто по-другому не умеют. Всегда выбирают себе господина и молятся на него".

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