Формула Штайнмайера: ключевые пункты, уступки по которым невозможны

Украина 1 октября подписала формулу Штайнмайера во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Формула Штайнмайера касается того, что будет после выборов в ОРДЛО, если они все же произойдут. Для нас же сейчас гораздо важнее то, что будет до выборов, и дойдет ли до них вообще.

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Есть ряд ключевых пунктов, уступки по которым невозможны. И в случае, если будут попытки на такие уступки пойти, это можно будет расценивать, как государственную измену.

1. Изменения в Конституцию. Тут без комментариев, думаю, пояснять ничего не надо. Изменения невозможны. К счастью, пока что позиция властей именно такая. Конституцию обещают не менять.

2. Вывод войск. Этот пункт сейчас пытаются трактовать как угодно, поэтому позиция должна быть такой: разоружение и вывод всех незаконных вооруженных формирований до выборов. Да, именно "незаконных вооруженных формирований", а не "российских войск". Потому что присутствие своих военных в ОРДЛО Россия никогда не признает. А вот незаконные вооруженные формирования – понятие вполне конкретное. Это все войска, которые не предусмотрены законами Украины. И на сегодняшний день под это определение подпадают все войска так называемых "ЛДНР", потому что никаких "ЛДНР" ни в украинском законодательстве, ни в Минских соглашениях нет.

В принципе, если этот вопрос будет решен, снимется и вопрос контроля над границей. А если разоружения банд не будет, то тогда и нет смысла вообще дальше говорить о каких-то выборах.

3. Выборы только в соответствии с Конституцией и законами Украины. Следовательно – свободные, демократичные выборы, в которых смогут участвовать украинские политики и партии, на которых смогут проголосовать жители Донбасса, выехавшие из-за преследований боевиков, к освещению которых будут допущены украинские СМИ.

Перед началом предвыборной кампании (то есть, после разоружения незаконных формирований) должны быть сняты все ограничения на работу украинских СМИ в ОРДЛО, включены украинские телеканалы, обеспечена возможность украинским политикам свободно вести агитационную работу. Если же будет попытка провести какой-то междусобойчик, типа "выборов" между Пушилиным и Губаревым, ни о каком признании таких выборов не может быть и речи.

Если будут попытки слить хотя бы один из этих ключевых пунктов, следует рассматривать такую попытку как капитуляцию, и протестовать против нее всеми возможными способами.

Автор: Денис Казанский

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