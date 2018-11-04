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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      "Гандзюк умерла не от тромба и не от врачебной ошибки": Найем сделал резкое заявление

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      Нардеп сделал резкое заявление относительно смерти Гандзюк
      Нардеп сделал резкое заявление относительно смерти Гандзюк / 24 канал

      Клиническая причина смерти Екатерины Гандзюк не имеет значения – активистка не пережила жестокого нападения, от которого система пыталась "отмахнуться". Несмотря на то, что убийц и организатора нашли, им все-таки удалось завершить свое ужасное преступление.

      Об этом написал народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

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      Нардеп отмечает, что найденные виновники нападения на активистку являются лишь инструментом "в чьих-то руках".

      И этот кто-то сейчас жив, ходит по земле и ждет, как и что мы будем делать. А вместе с ним за нами наблюдают сотни других, готовых поступить так же – заказать активиста, журналиста или политика, но по каким-то причинам еще не решились,
      – пишет он.

      Найем считает, что "сообщения с портретом Кати" ничего не изменят. Политик призывает "не стоять в стороне" и действовать вместо того, чтобы писать о смерти активистки в соцсетях.

      "Этих убийц – потенциальных и фактических – остановят только действия и реальная, а не виртуальная реакция всех нас – общества и власти. От того, как и что мы будем делать, зависит, будут ли в нашей стране и дальше обливать нас кислотой, резать по подворотням и стрелять в спину", – утверждает нардеп.

      Кроме того, по словам Найема, правоохранительные органы должны называть вещи своими именами, а в другом случае – уходить в отставку.

      Потому что подмена понятий убивает еще больше людей, – отмечает он.

      Нардеп отмечает, что вместе с молчанием "в наши головы залазит смертельный вирус животного страха".

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что следует знать

       
      как разворачивались события вокруг смерти екатерины гандзюк:
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      Теги: Новости Украины Расследования Екатерина Гандзюк Новости политики Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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