Что известно о Георгие Исакове, которого подстрелили в Харькове

25 октября в Харькове произошла громкая перестрелка между мужчинами. Один из них погиб, а другой – Георгий Исаков, в реанимации. 24 канал собрал биографию Исакова, который когда-то был правой рукой главы "Оплота" Евгения Жилина.

Это уже не первое покушение на жизнь Георгия Исакова, которого в Харькове знают по прозвищу "Жора" или "Боксер".

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Биография Исакова

Георгий Исаков родился 16 июля 1978 года. Он занимался профессиональным боксом, откуда и пошло прозвище "Боксер". Как и многие другие боксеры и спортсмены боевых искусств, вошел в группировку "Оплот", которую возглавлял Евгений Жилин. Члены организации были ярыми противниками Евромайдана. Так, по распространенной информации, бойцы "Оплота" были причастны к похищению и убийству Юрия Вербицкого в январе 2014 года.

Накануне убийства Жилина в сентябре 2016 года он был его фактическим заместителем.

24 ноября 2016, через месяц после убийства Жилина, на него произошло первое покушение: тогда он получил серьезное ранение руки и грудной клетки. Двух исполнителей и заказчика покушения тогда задержали: это были жители Донбасса. Они за 8 тысяч гривен взялись за дело, что касалась перераспределения сфер влияния в Харькове.

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В 2018 году Исакова громко задерживала СБУ совместно с Альфой по подозрению в хранении оружия. У него нашли пистолет и два ружья. Адвокат тогда обвиняла правоохранителей в том, что один пистолет Исакову засунули за пояс сами правоохранители. А насчет других двух ружей, которые нашли в джипе, – то на них Исаков имел разрешение.

Сейчас Исаков с ранениями бедра, плеча и головы в реанимации. По информации медиков, он в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это тоже было покушение на его жизнь, а киллер после неудачной попытки подорвал себя гранатой.

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Фото с места инцидента в Харькове, где подорвался мужчина / Фото Анны Черненко (24 канал)