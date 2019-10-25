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      Что известно о Георгие Исакове, которого подстрелили в Харькове

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      Георгий Исаков, Жора, Оплот – биография раненого в стрельбе в Харькове
      Биография Георгия Исакова, который пострадал в перестрелке в Харькове / 24 канал

      25 октября в Харькове произошла громкая перестрелка между мужчинами. Один из них погиб, а другой – Георгий Исаков, в реанимации. 24 канал собрал биографию Исакова, который когда-то был правой рукой главы "Оплота" Евгения Жилина.

      Это уже не первое покушение на жизнь Георгия Исакова, которого в Харькове знают по прозвищу "Жора" или "Боксер".

      Подробно: Перестрелка в Харькове: это могло быть покушение на подельника террориста Жилина – фото, видео

      Биография Исакова

      Георгий Исаков родился 16 июля 1978 года. Он занимался профессиональным боксом, откуда и пошло прозвище "Боксер". Как и многие другие боксеры и спортсмены боевых искусств, вошел в группировку "Оплот", которую возглавлял Евгений Жилин. Члены организации были ярыми противниками Евромайдана. Так, по распространенной информации, бойцы "Оплота" были причастны к похищению и убийству Юрия Вербицкого в январе 2014 года.

      Накануне убийства Жилина в сентябре 2016 года он был его фактическим заместителем.

      24 ноября 2016, через месяц после убийства Жилина, на него произошло первое покушение: тогда он получил серьезное ранение руки и грудной клетки. Двух исполнителей и заказчика покушения тогда задержали: это были жители Донбасса. Они за 8 тысяч гривен взялись за дело, что касалась перераспределения сфер влияния в Харькове.

      Смотрите: Перестрелка в Харькове: видео стрельбы 18+

      В 2018 году Исакова громко задерживала СБУ совместно с Альфой по подозрению в хранении оружия. У него нашли пистолет и два ружья. Адвокат тогда обвиняла правоохранителей в том, что один пистолет Исакову засунули за пояс сами правоохранители. А насчет других двух ружей, которые нашли в джипе, – то на них Исаков имел разрешение.

      Сейчас Исаков с ранениями бедра, плеча и головы в реанимации. По информации медиков, он в тяжелом состоянии. По предварительной информации, это тоже было покушение на его жизнь, а киллер после неудачной попытки подорвал себя гранатой.

      Подробнее здесь: Стрельба в Харькове: появились фото вероятного киллера, который подорвал себя гранатой


      Фото с места инцидента в Харькове, где подорвался мужчина / Фото Анны Черненко (24 канал)

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Перестрелка в Харкове Криминальные новости Новости Харькова Криминал
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