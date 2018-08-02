Главные новости 2 августа: покушение на одесских активистов, туристы застряли в Италии

В Одессе произошло покушение на 2 активистов: их хотели раздавить грузовиком. Украинские туристы застряли в Италии: не могут вылететь домой уже вторые сутки. В 2019 Украина может получить от США системы ПВО "Стингер". Такими были главные новости 2 августа в Украине и мире.

Покушение на одесских активистов

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В четверг, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором ехали представители "Народного движения Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик.

По словам пострадавших, из грузовика на ходу выпрыгнул водитель и убежал на мопеде, который за ним подъехал. К счастью, активистам удалось выпрыгнуть из своей машины. Именно это спасло им жизнь.

Инцидент произошел неподалеку детской площадки.

В эфире 24 каналу активист Сергей Стерненко рассказал о подробностях покушения на его коллег.

Как отметил Стерненко, Григорий Козьма – одесский активист и журналист приехал забирать своего друга Михаила Кузаконя – представителя "Народного движения Украины".

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"В тот момент, когда Григорий подъехал, увидел, как возле дома его друга пробежал человек спортивного телосложения в сторону конца переулка. И примерно в тот же момент с той стороны начал двигаться грузовик, набирая скорость. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем активиста", – рассказал активист.

Григорий успел выпрыгнуть из машины и пытался догнать нападающего, при этом стреляя в воздух из травматического оружия. Но водитель грузовика выпрыгнул из него, сел на мопед, который ждал его в конце переулка, и покинул место происшествия,

– сказал Стерненко.

Свидетелями инцидента стали соседи Михаила и дети, которые играли неподалеку этого грузовика.

В Одессе произошло покушение на двух активистов:

К слову, полиция Одесской области сначала квалифицировала наезд грузовика на автомобиль, в котором находились активисты, как дорожно-транспортное происшествие, а не как покушение на убийство.

У меня нет информации о покушении на активистов, есть информация о дорожно-транспортном происшествии. Грузовик въехал в легковой автомобиль, водитель скрылся с места преступления,

– рассказала представительница полиции.

Впрочем, позже дело было переквалифицировано.

Также Стерненко предположил, что причастными к нападению на представителей "Народного движения Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьма может быть местная власть, в том числе и городской голова Геннадий Труханов.

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Он считает, что нападение на активистов могло произойти из-за их активной позиции, поскольку пострадавшие приняли жесткий вектор оппозиционной деятельности против городской власти.

Нападения на активистов носят системный анализ. Я думаю, что за этим могут стоять и иностранные структуры, и намного выше лица, чем мэр Одессы или местные власти Херсона и Харькова. Мы имеем группу лиц, осуществляющих террор по разным городам Украины, и это однозначно большая организация, которая делается с помощью больших денег,

– сказал Стерненко.

Видео с места инцидента: