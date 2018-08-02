Главные новости 2 августа: покушение на одесских активистов, туристы застряли в Италии
В Одессе произошло покушение на 2 активистов: их хотели раздавить грузовиком. Украинские туристы застряли в Италии: не могут вылететь домой уже вторые сутки. В 2019 Украина может получить от США системы ПВО "Стингер". Такими были главные новости 2 августа в Украине и мире.
Покушение на одесских активистов
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В четверг, 2 августа, в Одессе совершили покушение на активистов. На автомобиль, в котором ехали представители "Народного движения Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик.
По словам пострадавших, из грузовика на ходу выпрыгнул водитель и убежал на мопеде, который за ним подъехал. К счастью, активистам удалось выпрыгнуть из своей машины. Именно это спасло им жизнь.
Инцидент произошел неподалеку детской площадки.
В эфире 24 каналу активист Сергей Стерненко рассказал о подробностях покушения на его коллег.
Как отметил Стерненко, Григорий Козьма – одесский активист и журналист приехал забирать своего друга Михаила Кузаконя – представителя "Народного движения Украины".
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"В тот момент, когда Григорий подъехал, увидел, как возле дома его друга пробежал человек спортивного телосложения в сторону конца переулка. И примерно в тот же момент с той стороны начал двигаться грузовик, набирая скорость. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем активиста", – рассказал активист.
Григорий успел выпрыгнуть из машины и пытался догнать нападающего, при этом стреляя в воздух из травматического оружия. Но водитель грузовика выпрыгнул из него, сел на мопед, который ждал его в конце переулка, и покинул место происшествия,
– сказал Стерненко.
Свидетелями инцидента стали соседи Михаила и дети, которые играли неподалеку этого грузовика.
В Одессе произошло покушение на двух активистов:
К слову, полиция Одесской области сначала квалифицировала наезд грузовика на автомобиль, в котором находились активисты, как дорожно-транспортное происшествие, а не как покушение на убийство.
У меня нет информации о покушении на активистов, есть информация о дорожно-транспортном происшествии. Грузовик въехал в легковой автомобиль, водитель скрылся с места преступления,
– рассказала представительница полиции.
Впрочем, позже дело было переквалифицировано.
Также Стерненко предположил, что причастными к нападению на представителей "Народного движения Украины" Михаила Кузаконя и Григория Козьма может быть местная власть, в том числе и городской голова Геннадий Труханов.
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Он считает, что нападение на активистов могло произойти из-за их активной позиции, поскольку пострадавшие приняли жесткий вектор оппозиционной деятельности против городской власти.
Нападения на активистов носят системный анализ. Я думаю, что за этим могут стоять и иностранные структуры, и намного выше лица, чем мэр Одессы или местные власти Херсона и Харькова. Мы имеем группу лиц, осуществляющих террор по разным городам Украины, и это однозначно большая организация, которая делается с помощью больших денег,
– сказал Стерненко.
Видео с места инцидента:
Украинские туристы застряли в Италии: подробности
Украинские туристы уже вторые сутки не могут вылететь из итальянского города Римини из-за технических проблем, выявленных у авиаперевозчика. Из Одессы в итальянский курорт отправления рейсов тоже задерживают.
Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса – Римини и ANR5992 Римини – Одесса, запланированные на 1 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, о которых сообщила авиакомпания,
– говорится в сообщении туроператора "Join Up!", услугами которого и воспользовались отдыхающие.
Как отмечают в компании, вывозной рейс для их туристов из Римини в Одессу запланирован на 3 августа.
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В "Join Up!" также убеждают: на время задержки рейса туроператор предоставил отдыхающим проживание с питанием в отелях на курортах Римини и Риччоне и обеспечит трансфер из отелей к новому времени вылета.
Кроме этого, в сложившейся ситуации туроператор принял решение сократить направление Одесса – Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании.
Известно, что по отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки.
Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания также предложила вариант вылета в Римини из Киева 8 августа.
В Украине почтили память Сергея Нигояна: сегодня ему могло быть 25
В четверг, 2 августа, в Украине чтят память первого убитого участника Революции Достоинства, героя Небесной сотни Сергея Нигояна. Сегодня – день рождения погибшего, ему могло бы исполниться 25 лет.
Сергей Нигоян в января 2014 года во время столкновений на улице Грушевского в Киеве был среди первых, кто погиб во время расстрела митингующих. На момент смерти Нигояну было 20 лет. Он погиб ночью 22 января от ранения свинцовой охотничьей картечью. Смерть активиста зафиксирована около 6:30 часов, когда в сторону митингующих в который раз полетели шумовые гранаты.
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В день рождения Нигояна пользователи соцсетей публикуют фото, эпизоды из его биографии, благодарят, просят прощения и обещают помнить Героя Украины.
К памяти героя Небесной Сотни присоединился и Президент Украины Петр Порошенко.
"Украина никогда не забудет героев, которые отдали жизнь за свободу, свободу и независимость своей Родины", – написал в Facebook глава государства.
Кто такой Сергей Нигоян?Родился 2 августа 1993 года в селе Березноватовка Днепропетровской области, в армянской семье. Родители Сергея переехали в Украину из приграничного с Азербайджаном села Навур, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе. В селе уважали семью и самого Сергея – немногословного, не по годам серьезного парня.
В 2011 году Нигоян вступил в Днепродзержинский колледж физического воспитания, но был отчислен после второго курса. Занимался каратэ, в 2012 году занял третье место на чемпионате Днепродзержинска. После отчисления Сергей подрабатывал случайными заработками (в частности, продавал шаурму во время пляжного сезона в Крыму в 2013 году). Затем вернулся в родное село, но в декабре, узнав об избиении студентов на Евромайдане, поехал в Киев.
Украина может получить от США новое вооружение
Благодаря поставкам "Джавелин" ВСУ повысили свою боеспособность. В 2019 году Украина в рамках помощи по безопасности может от США получить еще и системы ПВО.
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Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Согласно плану о передаче Украине летального вооружения, согласованного в 2017 году, США нам должны были передать снайперские винтовки, противотанковые комплексы "Джавелин" и ПВО. Винтовки и ПТРК мы уже получили. Скорее всего, в 2019 году нам предоставят ПВО. Это переносные "Стингеры" ближнего радиуса действия,
– говорит Жданов.
По словам военного, переданные Украине в этом году "Джавелин" стоили 47 тысяч долларов. Запланированные на 2019 год 50 миллионов долларов на летальное оружие – это около 40 комплексов "Стингер" плюс комплекты ракет. При этом эксперт подчеркивает: хотя сейчас "Джавелин" хранятся на складах, в случае боевых действий это почти стопроцентное уничтожение вражеских целей.
Если начнутся активные боевые действия на Донбассе, то 210 ракет "Джавелин" – это 210 уничтоженных бронецелей. На Донбассе около 700 танков противника, и 210 будут уничтожены сразу,
– отметил Олег Жданов.
Что касается еще 200 миллионов долларов, то, отмечает эксперт, они пойдут на военно-техническую помощь. Это будет, например, американская военная форма, которая не горит и не плавится. Бронежилеты, каски, снаряжение, аптечки, кровоостанавливающие пакеты, сюда же входит и работа инструкторов.
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Напомним, Конгресс США принял законопроект, предусматривающий выделение в 2019 году 250 миллионов долларов в сфере безопасности в помощь Украине. Из указанной суммы 50 миллионов долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений. Ранее проект оборонного бюджета США на 2019-й год поддержал Белый дом. В целом этот документ закладывает "развитие и внедрение комплексной стратегии сотрудничества в области безопасности, объясняет и определяет приоритеты поддержки союзников и партнеров в Европе", а также "изучение возможности увеличить периодичность и масштаб проведения военных учений НАТО в Черном море".
Что такое ПВО "Стингер"?
Переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения разработки американской компании General Dynamics, предназначен для поражения вертолетов и самолетов противника, низко летящих на встречных и догоняющих курсах в условиях воздействия естественных и искусственных тепловых помех.
Что стоит за отказом Усика от звания "Герой Украины"?
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 1 августа.
"Герой – не нужны мне никакие звезды. Для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне для этого не нужны звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии", – заявил украинский боксер.
А как вы относитесь к тому, что Усик отказался от звания Героя Украины?