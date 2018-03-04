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Главные новости 3 марта: разгон палаточного городка под Радой и продолжение эпопеи с Газпромом

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Главные новости 3 марта в Украине и мире
Главные новости 3 марта в Украине и мире

3 марта правоохранители жестоко разогнали палаточный лагерь, который еще с октября стоял под стенами Верховной Рады. Есть пострадавшие среди полиции и митингующих. Эпопея после заявления российского монополиста "Газпром" о расторжении контракта с НАК "Нафтогазом Украины" продолжается. А нардеп Евгений Дейдей показал новую избранницу. Такими были главные новости 3 марта в Украине и мире.

Разгон палаточного лагеря под Радой

Утром 3 марта правоохранители пришли в палаточный городок, который уже несколько месяцев подряд стоял под стенами Верховной Рады. По официальной версии силовиков, они пришли, чтобы провести следственные действия по решению суда.

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Однако "следственные действия" превратились в столкновения с митингующими и разгон самого палаточного городка.

Смотрите видео разгона палаточного городка под Радой:

Штурм лагеря произошел примерно в 7 утра. В полиции заявили, что на месте они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы и "коктейли Молотова".

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Было задержано более ста человек. Их доставили в несколько райотделов Киева, позже их стали отпускать.

Нардеп Егор Соболев вечером 3 марта сообщил, что 112 задержанных активистов отпустили на свободу, подозрение выдвинули лишь одному из задержанных.

По данным полиции, в результате утренних столкновений под Радой пострадали всего 20 человек, среди которых и семь правоохранителей.

В сети опубликовано видео, на котором видно, как выглядела зачистка лагеря с высоты.

Возмущение, в том числе и у народных депутатов, вызвали фото, на которых правоохранители ставили задержанных на колени и позировали на камеры, держа их за воротники.

Эмоциональной реакцией по этому поводу отличился выдворенный из Украины лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили. Он даже призвал провести 18 марта Всеукраинский мирный марш.

"Газпром" разрывает контракт с "Нафтогазом": продолжение

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

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2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах.

Уже утром в субботу Порошенко похвалил украинцев за то, что "прикрутили", а в "Нафтогазе" показали цифры, насколько это оказалось эффективным.

Гарант также успокоил, что критическая ситуация для Украины, которая возникла из-за "Газпром", уже позади.

В Минобразования уже поспешили заявить, что с понедельника, 5 марта, учебные заведения будут работать в штатном режиме.

А в Минэнерго РФ, тем временем, уверяют чиновников из ЕС, что из-за инициированного Россией расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" Европе "ничего не угрожает".

Служебный роман нардепа Дейдея

Народный депутат Евгений Дейдей подтвердил, что уже длительное время не живет со своей женой Ингой, а имеет отношения с коллегой по "Народному фронту" 27-летней Дарьей Ледовских, которая в свое время также едва не стала народным депутатом.

В 2017-м Дарья Ледовских, которая является племянницей действующего нардепа от "Народного фронта" Елены Ледовских, была выбрана заместителем председателя молодежного крыла партии "Народный фронт". Она напомнила, что отказалась от мандата в пользу будущего ребенка.

Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый конфликт Нафтогаз Новости Киева столкновения Верховная Рада Столкновения в Киеве Евгений Дейдей
Источник: 24 Канал
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