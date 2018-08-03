Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
С российской исправительной колонии вышел на свободу политзаключенный Александр Костенко. В Сумах застрелили экс-депутата горсовета Анатолия Жука. Украинский боксер Александр Усик стал лучшим боксером июля при версии WBA. Такими были главные новости 3 августа в Украине.
Костенко вышел на свободу
Крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко 3 августа вышел на свободу из российской исправительной колонии. Украинца удерживали в колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.
Отметим, что Костенко принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года крымский "суд" приговорил мужчину к 4 годам и 3 месяцам заключения якобы за нанесение телесных повреждений работнику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения.
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Освобожденный из колонии Костенко (слева)
Как сообщила украинская обмудсмен Людмила Денисова, Костенко уже подыскали жилье на территории материковой Украины. Возвращаться в родной Крым в условиях оккупации полуострова мужчина не может.
Кроме этого, Денисова заявила, что политзаключенному могут выплатить 100 тысяч гривен в пределах соответствующего решения Кабмина.
После своего освобождения Костенко с консулом украинского посольства в России отправился в Москву.
Я разговаривала с консулом, то она сообщила, что Костенко немного отдыхал это время. Также они надеются, что попадут в Москву ночью, потом отдохнут и уже с 5 на 6 августа будут в Украине. Однако, если все будет хорошо на границе, ведь возможны провокации,
– отметила Денисова.
Убийство Жука
В Сумах 2 августа застрелили бывшего депутата и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука. Тело мужчины обнаружил его отец во дворе дома Жука в районе Барановки. Мужчину убили во время, когда он спал на каримате.
На теле погибшего обнаружили 2 следа от пуль в районе головы и спины, а рядом с телом – пистолет.
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Тело убитого Александра Жука
На место преступления отправились следственно-оперативная группа правоохранителей и работники кинологической службы. На месте происшествия сотрудники полиции нашли пистолет чешского производства CZ.
Прокуратура рассматривает несколько версий убийства Жука, в том числе убийство на бытовой почве и заказное убийство. Кроме того, прокуратура проверяет факт возможных угроз в адрес погибшего из-за его недавнего и пока непонятного видеопоста в Facebook.
В Жука остались жена и дочь. Где была семья во время убийства, прокурор не сообщил.
Усик – лучший боксер июля
Украинский боксер-тяжеловес, абсолютный чемпион мира Александр Усик стал лучшим боксером июля по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
"Александр Усик – боксер месяца в июле 2018", – сообщается на сайте ассоциации.
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Усик признан лучшим боксером июля
Отметим, что в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей, победил Усик.
Благодаря этой победе украинский спортсмен стал единственным активным абсолютным чемпионом мира и получил звание лучшего боксера мира в июле по версии WBA.