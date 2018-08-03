23:04
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука

197 Читати новину українською
Главные новости 3 августа в Украине и мире
Главные новости 3 августа в Украине и мире / Коллаж 24 Канала

С российской исправительной колонии вышел на свободу политзаключенный Александр Костенко. В Сумах застрелили экс-депутата горсовета Анатолия Жука. Украинский боксер Александр Усик стал лучшим боксером июля при версии WBA. Такими были главные новости 3 августа в Украине.

Костенко вышел на свободу

Крымчанин, политзаключенный Кремля Александр Костенко 3 августа вышел на свободу из российской исправительной колонии. Украинца удерживали в колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Отметим, что Костенко принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года крымский "суд" приговорил мужчину к 4 годам и 3 месяцам заключения якобы за нанесение телесных повреждений работнику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения.

Читайте также: Порошенко "тепло" пообщался по телефону с бывшим пленником Кремля Костенко

Звільнений Олександр Костенко

Освобожденный из колонии Костенко (слева)

Как сообщила украинская обмудсмен Людмила Денисова, Костенко уже подыскали жилье на территории материковой Украины. Возвращаться в родной Крым в условиях оккупации полуострова мужчина не может.

Кроме этого, Денисова заявила, что политзаключенному могут выплатить 100 тысяч гривен в пределах соответствующего решения Кабмина.

После своего освобождения Костенко с консулом украинского посольства в России отправился в Москву.

Я разговаривала с консулом, то она сообщила, что Костенко немного отдыхал это время. Также они надеются, что попадут в Москву ночью, потом отдохнут и уже с 5 на 6 августа будут в Украине. Однако, если все будет хорошо на границе, ведь возможны провокации,
– отметила Денисова.

Убийство Жука

В Сумах 2 августа застрелили бывшего депутата и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука. Тело мужчины обнаружил его отец во дворе дома Жука в районе Барановки. Мужчину убили во время, когда он спал на каримате.

На теле погибшего обнаружили 2 следа от пуль в районе головы и спины, а рядом с телом – пистолет.

Читайте также: Убийство Анатолия Жука: что известно об экс-депутате Сумского горсовета

Вбитий Жук фото

Тело убитого Александра Жука

На место преступления отправились следственно-оперативная группа правоохранителей и работники кинологической службы. На месте происшествия сотрудники полиции нашли пистолет чешского производства CZ.

Прокуратура рассматривает несколько версий убийства Жука, в том числе убийство на бытовой почве и заказное убийство. Кроме того, прокуратура проверяет факт возможных угроз в адрес погибшего из-за его недавнего и пока непонятного видеопоста в Facebook.

В Жука остались жена и дочь. Где была семья во время убийства, прокурор не сообщил.

Усик – лучший боксер июля

Украинский боксер-тяжеловес, абсолютный чемпион мира Александр Усик стал лучшим боксером июля по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Александр Усик – боксер месяца в июле 2018", – сообщается на сайте ассоциации.

Читайте также: Усик прочитал собственное стихотворение об Украине: видео

Усик найкращий боксер у липня WBA

Усик признан лучшим боксером июля

Отметим, что в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей, победил Усик.

Благодаря этой победе украинский спортсмен стал единственным активным абсолютным чемпионом мира и получил звание лучшего боксера мира в июле по версии WBA.

Теги: Новости Украины Новости политики Александр Усик Бокс Новости спорта Украинцы в плену РФ Криминальные новости Расследования Сумы Убийство Анатолия Жука Жертвы заложники
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
сегодня, 22:01 Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
Блог Медіа
Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
сегодня, 22:00 Главные новости 3 августа: освобождение политзаключенного Костенко, убийство экс-депутата Жука
Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: удивительные места Ровненской области, которые очаровывают красотой
Юлія Михайлова
Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
сегодня, 17:27 Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список
492
Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
сегодня, 17:07 Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Стихи Кобзаря на разных языках мира прозвучали в национальном музее Тараса Шевченко
 10 марта 2015 , 16:16
Детский "концлагерь" в Киеве: воспитатели жестоко обошлись с малышом
 6 мая 2016 , 19:14
"Динамо" благодаря хет-трику Мораеса уверенно победило "Волынь"
 26 ноября 2016 , 21:27
Легенда "Манчестер Юнайтед" не смог въехать в США из-за Трампа
 18 февраля 2017 , 09:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук