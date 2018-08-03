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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Убийство Анатолия Жука: новые детали с фото и видео 18+

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3 августа на брифинге руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный заявил, что Анатолия Жука застрелили, когда он спал на каримате во дворе своего дома. В тот день в доме Анатолия на втором этаже произошел пожар.

Об этом сообщили в УНИАН.

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Отмечается, что пожар был небольшим, и Анатолий Жук погасил его самостоятельно, после чего вышел во двор и прилег отдохнуть на каримат. Там его и нашли убитым. Валерий Могильный заявил, что смерть Анатолия наступила около 17:00.

Жука застрелили, когда он, вероятно, спал во дворе своего дома. Тело сына обнаружил отец, который приехал помочь устранить последствия пожара в одной из комнат,
– сказал Могильный.

Пистолет, который нашли на месте убийства, чешского производства "CZ". Могильный не сказал, сколько выстрелов было сделано и сколько гильз найдено на месте преступления. Сообщил только, что Жук умер от двух огнестрельных ранений – в спину в область сердца и в левый висок.

"Был ли Анатолий Жук убит именно из этого оружия, будет известно после экспертизы, которая сейчас только назначается. Следователь уже обратился с ходатайством к следственному судье, и эта экспертиза будет назначена", – рассказал руководитель прокуратуры.

По словам Валерия, прокуратура рассматривает несколько версий убийства, в том числе убийство на бытовой почве и заказное убийство. Кроме того, прокуратура проверяет факт возможных угроз в адрес погибшего из-за его недавнего и пока непонятного видеопоста в Facebook.

У Анатолия Жука остались жена и дочь. Где была семья во время убийства прокурор не сообщил.

Смотрите видео с места убийства

 

Теги: Новости Украины Сумы Фотоновости Убийство Анатолия Жука
Источник: 24 Кана
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