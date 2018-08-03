Вбивство Анатолія Жука: нові деталі з фото та відео 18+

3 серпня на брифінгу керівник Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний заявив, що Анатолія Жука застрелили, коли він спав на кариматі у дворі свого будинку. Того дня у будинку Анатолія на другому поверсі сталася пожежа.

Про це повідомили в "УНІАН".

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Зазначається, що пожежа була невеликою, і Анатолій Жук загасив її самостійно, після чого вийшов на подвір'я і приліг відпочити на кариматі. Там його і знайшли вбитим. Валерій Могильний заявив, що смерть Анатолія настала близько 17:00.

Жука застрелили, коли він, ймовірно, спав у дворі свого будинку. Тіло сина виявив батько, який приїхав допомогти усунути наслідки пожежі в одній із кімнат,

– сказав Могильний.

Пістолет, який знайшли на місці вбивства, чеського виробництва "CZ". Могильний не сказав, скільки пострілів було зроблено і скільки гільз знайдено на місці злочину. Повідомив тільки, що Жук помер від двох вогнепальних поранень – в спину в район серця і в ліву скроню.

"Чи був Анатолій Жук вбитий саме з цієї зброї, буде відомо після експертизи, яка наразі лише призначається. Слідчий вже звернувся із клопотанням до слідчого судді, і ця експертиза буде призначена", – розповів керівник прокуратури.

За словами Валерія, прокуратура розглядає кілька версій вбивства, в тому числі вбивство на побутовому ґрунті та замовне вбивство. Крім того, прокуратура перевіряє факт можливих погроз на адресу загиблого через його недавній і поки що незрозумілий відеопост у Facebook.

У Анатолія Жука залишилися дружина і дочка. Де була сім'я під час вбивства прокурор не повідомив.

Дивіться відео з місця вбивства