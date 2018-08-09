Главные новости 9 августа: в РФ показали, как сейчас выглядит Сенцов, бунт "Торнадо" в СИЗО

Украинской омбудсвумен из РФ передали новые фото Олега Сенцова. В Лукьяновском СИЗО заключенные бойцы "Торнадо" устроили бунт. Пропала без вести семья убитого экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука. Стали известны имена всех финалисток конкурса Мисс Украина Вселенная 2018. Такими были главные новости 9 августа в Украине и мире.

Критическое состояние Сенцова

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Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, рассказал о его состоянии. Как отметил правозащитник, в политзаключенного сейчас продолжается третий затяжной кризис.

У Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его отвозили в Лабитнанзкую городскую больницу, врачи хотели приковать его к кровати и начать насильственное кормление,

– рассказал адвокат Сенцова Денисовой.

Как сообщил Дмитрий Динзе, Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят. Его вес уже снизился до 70 килограммов.

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Кроме этого, как передала Денисовой российская омбудсвумен Татьяна Москалькова, к Сенцову 9 августа наведывалась общественная наблюдательная комиссия. Ее представители должны были убедиться, в каком состоянии находится украинский пленник Кремля и сфотографировать его.

Денисова получила снимки с изображением режиссера, датированные 9 августа.

Только что от уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное,

– написала украинская омбудсмен.

"На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются о нем. Эти три фото Олега Сенцова я только что получила", – добавила Денисова.

Тем временем в пресс-службе администрации президента России сообщили, что просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о помиловании сына могут рассматривать от недели до двух месяцев.

В Кремле подтвердили, что получили письмо от матери Олега Сенцова с просьбой помиловать незаконно осужденного в России украинского режиссера.

"Я знаю, что этот лист поступал в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", – отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что процедура помилования в соответствии с российским законодательством предусматривает "ряд действий".

В то же время в приемной Пескова украинским журналистам ответили, сколько в России может занять рассмотрение подобных прошений о помиловании.

"Может неделю, может месяц, а может и два месяца", – сообщили в пресс-службе Кремля.

Бунт "Торнадо" в СИЗО

9 августа в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве пришлось вводить план "Буря" из-за бунта бывших бойцов роты МВД "Торнадо".

Причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разных заведениях временного содержания.

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Из-за этого заключенные забаррикадировали выход из камеры и оказывают сопротивление правоохранителям. На подкрепление приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.

Под СИЗО собрались активисты, которые протестуют против разделения удерживаемых "торнадовцов". Извне выходы и подъезды заблокированы полицейскими.

На видео видно, что к "торнадовцам" присоединились и другие заключенные. Они были вооружены молотками и ножами.

Позже возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка между активистами, которые пытались помешать этапированию бойцов "Торнадо", и спикером заместителя министра юстиции Юрием Маслаком. Он вышел к активистам, чтобы объяснить ситуацию, однако кое-кто из толпы начал толкать представителя Минюста. В частности, пожилая женщина вцепилась Маслаку в спину и начала наносить удары. Из-за этого стражи порядка взяли мужчину в кольцо и начали отводить от здания. Активисты в след Маслаку начали выкрикивать: "Позор". Добавим, что во время этапирования бойцов "Торнадо" под СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями. Так, из СИЗО пытались выехать 3 автозака, чему пытались помешать люди, которые собрались возле здания. В частности, одна из активисток бросалась под автомобиль. Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд и выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство. Читайте также: В "Иловайском котле" были серьезные нарушения с обеих сторон, – доклад ООН По данным СМИ, 9 августа трех узников таки вывезли из СИЗО. Напомним, в июне 2015 года батальон "Торнадо" со скандалом вывели из зоны АТО и расформировали, а 12 бойцов арестовали. Их обвиняли в организации банды, мародерстве и изнасиловании. Сами бойцы все отрицали. В апреле 2017 года 12 экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" МВД Украины получили наказание за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса. В Сумах пропала без вести семья убитого экс-депутата горсовета Анатолия Жука Полиция начала розыск пропавшей без вести семьи убитого экс-депутата Сумского горсовета Анатолия Жука. В последний раз жену и дочь погибшего видели, когда они отправлялись навестить родственников. Вместе с ними исчез личный водитель. Работниками Сумского отдела полиции разыскиваются без вести пропавшие граждане: Жук Анна Игоревна, 1987 года рождения, ее дочь Жук Алиса Анатольевна, 2008 года рождения, и Яценко Александр Геннадьевич, 1990 года рождения, жители города Сум,

– говорится в сообщении правоохранителей. Как отмечают правоохранители, 8 августа вдова и дочь недавно убитого экс-депутата и его водитель отправились автомобилем марки "Мицубиси Ланцер" к родственникам, и до настоящего времени местонахождение всех трех остается неизвестным.

Убит экс-депутат Анатолий Жук с дочкой В полиции предоставили полную и подробную информацию о пропавших. Правоохранители просят, если кому известны любые сведения о пропавших, немедленно сообщить им об этом. Читайте также: НАПК внесло предписание Арсену Авакову "Сейчас сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению места нахождения пропавших", – отметил старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий. Крупецкий также подчеркнул, что правоохранители делают все возможное, чтобы найти пропавших, но отметил, что пока рано говорить о каких-то версиях. Он также отказался комментировать вероятную связь между убийством Анатолия Жука и исчезновением его семьи. Кто победит в конкурсе красавиц? Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 состоится 14 августа в Киеве. В этом году список конкурсанток действительно интересный: за корону будут соревноваться участница шоу "Холостяк", подруга Бориса Немцова и "любовница" мужа Ани Лорак.



Какая-то из этих красавиц будет представлять Украину на престижном конкурсе Мисс Вселенная

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Девушка, которая победит, представит Украину на самом престижном конкурсе красоты планеты – Мисс Вселенная 2018.

А как думаете вы, кто заслуживает титул самой красивой? Посмотреть фото нынешних участниц и проголосовать за свою фаворитку можно на сайте 24 канала.