Головні новини 9 серпня: у РФ показали, як зараз виглядає Сенцов, бунт "Торнадо" у СІЗО

Українській омбудсвумен із РФ передали нові фото Олега Сенцова. У Лук'янівському СІЗО ув'язнені бійці "Торнадо" влаштували бунт. Зникла безвісти сім'я вбитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука. Стали відомі імена усіх фіналісток конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018. Такими були головні новини 9 серпня в Україні та світі.

Критичний стан Сенцова

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Адвокат українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе, розповів про його стан. Як зазначив правозахисник, у політв'язня зараз триває третя затяжна криза.

У Сенцова зараз третя затяжна криза. Двічі його хотіли відправити в лікарню, де збиралися підключити до медичної апаратури і почати примусове годування. Останній раз, коли його відвозили до Лабитнанзької міської лікарні, лікарі хотіли прикувати його до ліжка і почати насильницьке годування,

– розповів адвокат Сенцова Денісовій.

Як повідомив Дмитро Дінзе, Олег заявив, що припиняти голодування не збирається. Він п'є мінімальну кількість медичної суміші і воду, щоб не втрачати свідомість і контролювати дії, які з ним відбуваються. Його вага вже знизилася до 70 кілограмів.

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Окрім цього, як передала Денісовій російська омбудсвумен Тетяна Москалькова, до Сенцова 9 серпня навідувалася громадська наглядова комісія. Її представники мали пересвідчитись, у якому стані перебуває український бранець Кремля та сфотографувати його.

Денісова отримала знімки із зображенням режисера, датовані 9 серпня.

Тільки-но від уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються як він витримує, стан його задовільний,

– написала українська омбудсмен.

"На моє запитання, чи можу я оприлюднити фото, мені відповіли, коли питали про дозвіл зробити фото, Олег розуміє, що люди хвилюються про нього. Ці три фото Олега Сенцова я щойно отримала", – додала Денісова.

Тим часом у прес-службі адміністрації президента Росії повідомили, що прохання матері українського режисера Олега Сенцова про помилування сина можуть розглядати від тижня до двох місяців.

У Кремлі підтвердили, що отримали лист від матері Олега Сенцова з проханням помилувати незаконно засудженого у Росії українського режисера. "Я знаю, що цей лист надходив до відповідного підрозділу адміністрації президента. Але поки я не готовий вам сказали про яку-небудь реакцію", – зазначив речник Путіна Дмитро Пєсков. Читайте також: У Великобританії привітали санкції США проти Росії через отруєння Скрипалів Він пояснив, що процедура помилування згідно з російським законодавством передбачає "низку дій". Водночас у приймальні Пєскова українським журналістам відповіли, скільки у Росії може зайняти розгляд подібних прохань про помилування. "Може тиждень, може й місяць, а може й два місяці", – повідомили у прес-службі Кремля. Бунт "Торнадо" у СІЗО 9 серпня у Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві довелося вводити план "Буря" через бунт колишніх бійців роти МВС "Торнадо". Причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання. Читайте також: Росія стягує танки і важке озброєння на Донбас: відома причина Через це в'язні забарикадували вихід із камери і чинять опір правоохоронцям. На підкріплення приїхав спецназ Державної пенітенціарної служби. Під СІЗО зібралися активісти, які протестують проти поділу утримуваних "торнадівців". Ззовні виходи і під'їзди заблоковані поліцейськими. На відео видно, що до "торнадівців" долучилися й інші в'язні. Вони були озброєні молотками та ножами. Пізніше біля Лук'янівського СІЗО сталася штовханина між активістами, які намагалися перешкодити етапуванню бійців "Торнадо", і спікером заступника міністра юстиції Юрієм Маслаком. Він вийшов до активістів, щоб пояснити ситуацію, проте дехто з натовпу почав штовхати представника Мін'юсту. Зокрема, жінка похилого віку вчепилася Маслакові в спину і почала завдавати ударів. Через це правоохоронці взяли чоловіка в кільце і почали відводити від будівлі. Активісти у слід Маслаку почали вигукувати: "Ганьба". Додамо, що під час етапування бійців "Торнадо" під СІЗО сталися сутички між громадянами та правоохоронцями. Так, із СІЗО намагалися виїхати 3 автозаки, чому намагалися перешкодити люди, які зібралися біля будівлі. Зокрема, одна з активісток кидалася під автомобіль. Знайомі та родичі підсудних блокували в'їзд і виїзд спецавтомобілів. За фактом умисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження. Читайте також: В "Іловайському котлі" були серйозні порушення з обох сторін, – доповідь ООН За даними ЗМІ, 9 серпня трьох в'язнів таки вивезли із СІЗО. Нагадаємо, у червні 2015 року батальйон "Торнадо" зі скандалом вивели із зони АТО та розформували, а 12 бійців арештували. Їх звинувачували в організації банди, мародерстві та зґвалтуванні. Самі бійці все заперечували.



У квітні 2017 року 12 екс-бійців розформованої спецроти "Торнадо" МВС України отримали покаранняза злочини, які скоїли проти мирного населення Донбасу. У Сумах зникла безвісти сім'я вбитого екс-депутата міськради Анатолія Жука Поліція розпочала розшук зниклої безвісти сім'ї вбитого екс-депутата Сумської міськради Анатолія Жука. Востаннє дружину та доньку загиблого бачили, коли вони вирушали провідати родичів. Разом із ними зник особистий водій. Працівниками Сумського відділу поліції розшукуються безвісти зниклі громадяни: Жук Ганна Ігорівна, 1987 року народження, її донька Жук Аліса Анатоліївна, 2008 року народження, та Яценко Олександр Геннадійович, 1990 року народження, жителі міста Сум,

– йдеться у повідомленні правоохоронців. Як зазначають правоохоронці, 8 серпня вдова та донька нещодавно убитого екс-депутата та його водій вирушили автівкою марки "Мітсубіші Ланцер" до родичів, і до цього часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим.

Вбитий екс-депутат Анатолій Жук із донькою У поліції надали повну та детальну інформацію про зниклих. Правоохоронці просять, якщо комусь відомі будь-які відомості про зниклих, негайно повідомити їм про це. Читайте також: НАЗК внесло припис Арсену Авакову

"Наразі співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи по встановленню місця знаходження зниклих", – зазначив старший інспектор відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Володимир Крупецький.

Крупецький також наголосив, що правоохоронці роблять все можливе, щоб знайти зниклих, але зазначив, що поки що рано говорити про якісь версії. Він також відмовився коментувати імовірний зв'язок між вбивством Анатолія Жука та зникненням його сім'ї.

Хто переможе у конкурсі красунь?

Фінал конкурсу Міс Україна Всесвіт 2018 відбудеться 14 серпня у Києві. Цього року список конкурсанток справді цікавий: за корону змагатимуться учасниця шоу "Холостяк", подруга Бориса Нємцова та "коханка" чоловіка Ані Лорак.



Якась із цих красунь представлятиме Україну на престижному конкурсі Міс Всесвіт

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