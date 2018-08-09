Росія готова залишити Сенцова помирати, – посол Франції з прав людини

Незаконно ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов, який голодує 88-й день, потребує невідкладної допомоги. Його адвокат просить, щоб до бранця Кремля у в'язницю пустили лікарів для отримання "незалежної інформації".

Про це пише Le Monde.

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Адвокат українця Дмитро Дінзе, якому вдалося зустрітися з Сенцовим всього вп'яте, досі уникав "панікерських послань", але після повернення з РФ він описав украй тривожну картину стану здоров'я свого підзахисного. З 14 травня, коли він почав голодування, Сенцов втратив 30 кг. У нього проблеми з серцем, дуже низький рівень гемоглобіну в крові і низький пульс – близько 40 ударів за хвилину, зазначає видання із посиланням на слова правозахисника.

За останні два тижні ситуація драматично змінилася. Він сам визнає, що почуває себе погано, чого він не робив раніше. Спека, що посилилася в даний момент, також грає роль,

– пояснив Дінзе.

Олег Сенцов не тримає "тотальне" голодування. Він випиває по 3,5 л води в день і вже два тижні погоджується щодня приймати від двох до трьох ложок харчових замінників, щоб уникнути того, аби адміністрація колонії годувала його силою за допомогою зонда. Ще і з цієї причини він відмовляється від пропозиції госпіталізації до цивільної лікарні, побоюючись дій лікарів, скоєних проти його волі, зауважує автор статті.

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Двоюрідна сестра кримського кінорежисера Наталія Каплан 8 серпня вказала, що вона отримала лист від Сенцова. "Він написав, що кінець близький, і це не про звільнення. Він майже не встає", – прокоментувала вона.

Перед обличчям такої невідкладної проблеми питання про можливе звільнення відсувається на другий план, констатує французька газета і додає, що переговори з Києвом про обмін полоненими, про що згадувалося раніше, не зрушуються з мертвої точки: російська сторона відмовляється від самого принципу, розглядаючи Сенцова як одного зі своїх громадян.

"Ми (Франція – "24") сподівалися на якийсь жест під прикриттям турніру (Чемпіонату світу з футболу в Росії – "24"). Але ми натикаємося на стіну: наші співрозмовники чергують відмову від пропозиції укласти угоду з повним мовчанням і вигадками. Російська посередниця (Тетяна Москалькова – "24"), наприклад, кілька тижнів тому запевняла нас, що Сенцов у в'язниці набрав 2 кг. Для нас це просто незбагненно. Росія витрачає багато сил і грошей на свій імідж, а тут вона, судячи з усього, готова залишити його помирати. Тепер наші прохання носять лише гуманітарний характер, мова йде про надання доступу незалежного лікаря. Але ми починаємо побоюватися, щоб не було занадто пізно", – висловився Франсуа Крокет, посол Франції з прав людини.

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За що в Росії засудили Олега Сенцова?Чоловіка затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.