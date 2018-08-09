Россия готова оставить Сенцова умирать, – посол Франции по правам человека

Незаконно заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 88-й день, нуждается в неотложной помощи. Его адвокат просит, чтобы к пленнику Кремля в тюрьму пустили врачей для получения "независимой информации".

Об этом пишет Le Monde.

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Адвокат украинца Дмитрий Динзе, которому удалось встретиться с Сенцовым всего в пятый раз, до сих пор избегал "паникерских посланий", но после возвращения из РФ он описал крайне тревожную картину состояния здоровья своего подзащитного. С 14 мая, когда он начал голодовку, Сенцов потерял 30 кг. У него проблемы с сердцем, очень низкий уровень гемоглобина в крови и низкий пульс около 40 ударов в минуту, отмечает издание со ссылкой на слова правозащитника.

За последние две недели ситуация драматически изменилась. Он сам признает, что чувствует себя плохо, чего он не делал раньше. Жара, усилившаяся в данный момент, также играет роль,

– пояснил Динзе.

Олег Сенцов не держит "тотальную голодовку. Он выпивает по 3,5 л воды в день и уже две недели соглашается ежедневно принимать от двух до трех ложек пищевых заменителей, чтобы избежать того, чтобы администрация колонии кормила его силой с помощью зонда. Еще и по этой причине он отказывается от предложения госпитализации в гражданскую больницу, опасаясь действий врачей, совершенных против его воли, замечает автор статьи.

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Двоюродная сестра крымского кинорежиссера Наталья Каплан 8 августа указала, что она получила письмо от Сенцова. "Он написал, что конец близок, и это не об освобождении. Он почти не встает", – прокомментировала она.

Перед лицом такой неотложной проблемы вопрос о возможном освобождении отодвигается на второй план, констатирует французская газета и добавляет, что переговоры с Киевом об обмене пленными, о чем упоминалось ранее, не сдвигаются с мертвой точки: российская сторона отказывается от самого принципа, рассматривая Сенцова как одного из своих граждан.

"Мы (Франция – "24") надеялись на какой-то жест под прикрытием турнира (Чемпионата мира по футболу в России – "24"). Но мы натыкаемся на стену: наши собеседники чередуют отказ от предложения заключить соглашение с полным молчанием и выдумками. Российская посредница (Татьяна Москалькова – "24"), например, несколько недель назад уверяла нас, что Сенцов в тюрьме набрал 2 кг. Для нас это просто непостижимо. Россия тратит много сил и денег на свой имидж, а здесь она, судя по всему, готова оставить его умирать. Теперь наши просьбы носят гуманитарный характер, речь идет о предоставлении доступа независимого врача. Но мы начинаем опасаться, чтобы не было слишком поздно", – высказался Франсуа Крокет, посол Франции по правам человека.

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За что в России осудили Олега Сенцова?

Мужчину задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.