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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Обращение матери Сенцова о помиловании сына передали в спецкомиссию

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Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая
Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая / Фото из открытых источников

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова разговаривала со своей российской коллегой о критическом состоянии незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

О результатах разговора Денисова утром 9 августа сообщила в своем Facebook.

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Украинский омбудсмен отметила, что говорила с Москальковой о возможном обмене Сенцова на гражданина России Алексея Седикова. Однако в России в очередной раз "затянули песню" о том, что считают Олега Сенцова гражданином Российской Федерации, "поэтому обмен гражданина России на гражданина России невозможен".

На замечание, что есть документальное подтверждение со стороны РФ, что Олег – гражданин Украины, и он по всем документам прибыл отбывать наказание в Лабытнанги, в ИК-8 именно как гражданин Украины, началась так сказать "старая песня"... все крымчане, которые не отказались от гражданства РФ, автоматически приобретают российское гражданство,
– отметила Денисова.

Украинский омбудсмен напомнила, что от пребывания в городской больнице города Лабытнанги Сенцов отказался. В письме сестре он вспоминал, что над ним там просто издеваются.

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Денисова также добавила, что в этом медучреждении даже нет специалистов, которые могут вывести его из процесса голодовки.

Выход из голодовки значительно опаснее, чем сам процесс голодовки, и любая погрешность может стать роковой. Такие специалисты есть в Институте профессора Николаева в Москве и в Киевском НИИ геронтологии... Попросила Татьяну Москалькову, чтобы она организовала перевод Олега в московский институт, или же в больницу, в которой есть специалисты по эндогенному питанию. Я сказала ей, что поездом/этапом он точно не доедет, необходим самолет санитарной авиации. Нужно спасти человеку жизнь,
– подчеркнула Людмила Денисова.

Она также отметила, что обращение матери Сенцова о помиловании сына уже передали в Спецкомиссию по помилованию. Украинский омбудсмен обратилась к российской коллеге с просьбой ускорить это дело, учитывая критичность ситуации – чтобы спасти жизнь украинского режиссера.

Впоследствии Денисова сообщила, что имела еще один разговор с Москальковой, в котором российская коллега в очередной раз уверяла, что у Сенцова "стабильное состояние" и он сам отказался от своего перевода в городскую больницу в Лабытнанги.

Я настояла на том, чтобы Уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Олега, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы мы убедились, что его состояние действительно стабильное. Сейчас она займется организацией этого визита, – отчиталась украинский омбудсмен.

9 августа исполняется уже 88-й день голодовки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Накануне его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние брата не просто плохое – оно катастрофическое. Лично просить о помиловании Олег Сенцов отказался.

7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снизился уровень гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов за минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

 

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России голодовка
Источник: 24 Канал
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