Звернення матері Сенцова про помилування сина передали у спецкомісію

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова мала розмову зі своєю російською колегою про критичний стан незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про результати розмови Денісова вранці 9 серпня повідомила у своєму Facebook.

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Український омбудсмен зазначила, що говорила з Москальковою про можливий обмін Сенцова на громадянина Росії Олексія Седікова. Проте у Росії вкотре "зятягнули пісню" про те, що вважають Олега Сенцова громадянином Російської Федерації, "тому обмін громадянина Росії на громадянина Росії неможливий".

На зауваження, що є документальне підтвердження з боку РФ, що Олег – громадянин України, і він по всіх документам прибув відбувати покарання в Лабитнангі, в ІК-8 саме як громадянин України, почалася так би мовити "стара пісня"… всі кримчани, які не відмовилися від громадянства РФ, автоматично набувають російського громадянства,

– зазначила Денісова.

Український омбудсмен нагадала, що від перебування в міській лікарні міста Лабитнангі Сенцов відмовився. У листі сестрі він згадував, що там з нього просто знущаються.

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Денісова також додала, що у цьому медзакладі навіть немає фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування.

Вихід з голодування значно небезпечніший, ніж сам процес голодування, і будь-яка похибка може стати фатальною. Такі спеціалісти є в Інституті професора Ніколаєва в Москві і в Київському НДІ геронтології… Попросила Тетяну Москалькову, аби вона організувала переведення Олега в московський інститут, або ж у лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування. Я сказала їй, що потягом/етапом він точно не доїде, необхідний літак санітарної авіації. Потрібно врятувати людині життя,

– наголосила Людмила Денісова.

Вона також зазначила, що звернення матері Сенцова про помилування сина вже передали в Спецкомісію по помилуванню. Український омбудсмен звернулась до російської колеги із проханням пришвидшити цю справу з огляду на критичність ситуації – щоб врятувати життя українського режисера.

Згодом Денісова повідомила, що мала ще одну розмову з Москальковою, у якій російська колега вкотре запевняла, що у Сенцова "стабільний стан" і він сам сам відмовився від свого переведення до міської лікарні в Лабитнангі.

"Я наполягла на тому, щоб Уповноважений з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак відвідав Олега, сфотографував його і зняв відео своєї розмови з ним, аби ми переконалися, що його стан дійсно стабільний. Зараз вона займеться організацією цього візиту", – відзвітувала український омбудсмен.