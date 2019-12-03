Главные новости 3 декабря: скандал с Трубой, задержание Онищенко, нефтяной контракт с Россией

В сеть слили новую порцию записей разговоров директора ГБР Романа Трубы. Рада приняла закон, который предусматривает увольнение Трубы, и уже известно, кто может заменить его на должности. В Германии задержали беглого экс-нардепа Александра Онищенко. "Укртранснафта" продлила контракт на транзит российской нефти в Европу. Украину атаковали снегопады. Такими были главные новости 3 декабря.

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Записи из кабинета Трубы

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Кассетный скандал с председателем Государственного бюро расследований Романом Трубой набирает новые обороты. В сеть слили новую порцию записей разговоров чиновника, касающихся дел олигарха Игоря Коломойского, Петра Порошенко и вмешательства в американские выборы.

Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба

Дело Коломойского

Руководитель патронажной службы ГБР Александр Удовиченко требует у Трубы прекратить обыски, касающиеся нефтяных интересов олигарха Игоря Коломойского. Не лезть в это дело детективов просил сам руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, которому лично звонил бизнесмен.

Быстро закрывайте это дело бл*дское. Я отправлю ему (Богдану) постановление. Затем скажу, что это Роман (Труба) все решил. И еще Беня будет должен Роману,

– сказал Удовиченко.

Дело Сытника и американские выборы

В этом разговоре фигурируют якобы глава ГБР Роман Труба, руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР Александр Туру, председатель Офиса Президента Андрей Богдан и руководитель патронажной службы ГБР Александр Удовиченко.

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Труба заслушал от подчиненных доклад о "вмешательстве" руководителя НАБУ Артема Сытника в выборы США и "ровненском деле Сытника", благодаря которому ОПУ может его отправить в отставку в любой момент.

После этого председатель ГБР позвонил Богдану и пообещал, что не подведет его с делом Сытника. Сам председатель ОПУ рассказал, что "хвалил Трубу перед американцами" и требовал результата по делу.

Ровненское дело Сытника связано с коррупцией. На него составили админпротокол за элитный отдых на одной из охотничьих баз в Ровненской области. Его якобы оплатили другие люди, а директор НАБУ не указал сумму в декларации.

Почему Сытника обвиняют во вмешательстве в выборы США?21 марта Генпрокуратура сообщила об открытии уголовного расследования о вероятном вмешательстве Сытника в выборы президента США в 2016 году.



Тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко объяснил, что Сытник якобы сообщал американским СМИ, что в списках "черной кассы" "Партии регионов" есть имя Пола Манафорта. Последний возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа на выборах президента США, однако из-за скандала "черной бухгалтерии" ушел в отставку.



Сам Сытник называл эти обвинения абсурдом и заявил, что в ФБР не допрашивали его по вмешательству в американские выборы 2016 года.

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Дело Порошенко

Труба выразил недовольство руководителю Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олегу Корецкому за дело Порошенко. Руководитель ГБР убежден, что его подчиненный допрашивает пятого президента не по тому делу.

Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что, адекватных дел нет?

– возмущался Труба.

После этого председатель ГБР высказал мнение, что дело по земле Порошенко может назвать политическим, поскольку он там проходит только как свидетель.

Что надо знать о делах против Порошенко?В Государственном бюро расследований 13 уголовных дел, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Основные из них: захват государственной власти, незаконное выдворение из Украины Саакашвили, уклонение от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском" и купли-продажи телеканала "Прямой" и другие.



Сам Порошенко на допросы появился только 3 раза, 20 раз – не появился. Как утверждает ГБР, во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу.



Уголовные расследования против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала

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Дело обысков у Гонтаревой и других

На еще одной записи Корецкий отчитывается Трубе насчет производства по Высшему совету правосудия и говорит, что на следующий день (12 сентября) идет в Офис Президента.

Также он сообщил Трубе о возможных обысках у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, судьи-беглеца Николая Чауса, в аэропорте Жуляны и так называемом "Петином банке" (Международный инвестиционный банк).

Что надо знать об обысках у Гонтаревой?В августе 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента беглого Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, взамен ждет следователей в Лондоне.



12 сентября правоохранители провели обыски по месту прописки экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в Киеве. Их провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением.

В заключение администраторы телеграм-канала пообещали продолжать публиковать скандальные записи из кабинета Трубы. Вероятно, следующие из них будут связаны с главой МВД Арсеном Аваковым и экс-заместителем главы администрации беглого президентаЯнуковича Андрея Портнова.

Особый привет передаем Арсену Авакову, который очень просит Трубу не расследовать грубые нарушения его подчиненных, которые фабрикуют целый ряд дел, насчет резонансных преступлений. А еще отдельный привет ущербному Андрюше Портнову,

– подытожили они.

Увольнение Трубы

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (№ 2116). Согласно документу, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят. Все потому, что руководителей ГБР теперь будет выбирать конкурсная комиссия, в которую будут входить 3 членов от парламента, 3 – от президента, 2 – от правительства.

Кроме того, закон предусматривает, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены в ГБР, по их согласию, без обязательного проведения конкурса, но не позднее 11 января 2020 года.

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Заметим, что в течение 15 дней президент должен либо ветировать, либо подписать новый закон о ГБР. Через 5 суток после увольнения Трубы для ГБР должны найти временного руководителя, а через 4 месяца – полноценную замену.

Законопроект о работе ГБР был определен президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Перед голосованием Рады глава государства подчеркнул необходимость принятия поправок для совершенствования работы ГБР.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся,

– написал президент на своей фейсбук-странице.

Труба прокомментировал принятие закона: чиновник пожелал следователям ГБР "оставаться профессиональными и верными своим принципам".

"Относительно закона: к сожалению, важнейшие нормы об увеличении количества работников и территориальных управлений были исключены из первоочередной версии закона. Эти нормы создали бы минимально возможные условия для нормальной работы следственных подразделений, ведь сейчас они работают на грани возможного. Когда одно теруправление охватывает 3, 4 или 5 областей, на одного следователя – по 100 производств, а областных представительств нет", – написал Труба в своем телеграм-канале.

Кто может заменить Трубу на должности

Несколько недель назад на должность директора ГБР была согласована кандидатура одного из нынешних заместителей генпрокурора Руслана Рябошапки – Виктора Трепака.

Узнайте больше о Викторе Трепаке

С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Виктор Трепак стал известен широкой общественности благодаря двум событиям:

громкое увольнение – с публичным обвинением тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина в блокировании борьбы с коррупцией; после увольнения из СБУ Трепак передал детективам НАБУ документы по "черной бухгалтерии "Партии регионов".



Виктор Трепак может стать новым председателем ГБР / Фото ua-rating.com

Задержание кума Трубы

Детективы НАБУ наведались с обысками к близкому соратнику и куму главы ГБР – экс-начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине. Последнего подозревают в попытке "продать" закрытие дела за 150 тысяч долларов, сообщил в своем телеграм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Что известно про Игоря Щербину?Щербина стал по-настоящему известным во время "газового дела Тимошенко", в котором он выступил следователем. Был уволен с должности еще во времена генпрокурора Виктора Шокина. Якобы за то, что фигурировал в отчете Международной совещательной группы при Совете Европы о событиях на Майдане в феврале 2014 года, презентованном 31 марта в Киеве.



Некоторые СМИ утверждают, что Щербина является одновременно кумом экс-нардепа Сергея Пашинского. Якобы именно через бывшего депутата от БПП и протянули Трубу на должность главы ГБР.

Детективы НАБУ уже задержали Игоря Щербину и еще одно лицо – предпринимателя в сфере строительства. Обоим уже объявили о подозрении в таких преступлениях:

Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой,

покушение на совершение преступления,

содействие в совершении преступления,

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие установило, что Щербина вместе с предпринимателем требовали от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларов взятки. Далее эти деньги должны были пойти руководителю одного из правоохранительных органов. А тот в обмен на деньги якобы должен обеспечить закрытие уголовного производства относительно действий упомянутой компании-застройщика.

Щербину и предпринимателя задержали 3 декабря после того, как они получили первый транш в 75 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются. Также правоохранители устанавливают другие обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лиц. Расследовать это дело начали в ноябре.

Задержание Онищенко

Немецкие правоохранители по запросу НАБУ и САП задержали бывшего нардепа Украины Александра Онищенко. Произошло это в городе Аахен. Онищенко бежал из Украины в 2016 году.

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Далее немецкий суд должен принять решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата соответствующего заседания пока неизвестна, поэтому пока экс-нардеп будет находиться под стражей.

Адвокат политика Олег Ищенко не готов комментировать информацию о задержании Онищенко. Одновременно в САП подтвердили информацию о задержании Онищенко и сообщили, что решают вопрос об экстрадиции политика.



Александр Онищенко / Фото bessarabiainform.com

Что предшествовало задержанию Онищенко

Ранее директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и по экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.

Через некоторое время Онищенко заявил, что вернется в Украину 13 декабря, и даже якобы купил билет на самолет. По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, таким образом он хотел избежать принудительной выдачи Украине. При этом Лещенко думает, что Онищенко все же не собирается возвращаться в Украину. Подливают масла в огонь и слухи, что политик получил вид на жительство в Италии на следующие 10 лет.

Что известно об Александре Онищенко? Украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, а также бывший народный депутат от "Партии регионов". Еще он – бывший боксер, спортсмен-конник, организатор многочисленных конных соревнований и конкурсов женской красоты "Мисс Украина".

Почему Украина разыскивала Онищенко

Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Из-за этого Украина понесла несколькомиллиардные убытки.

По версии следствия, он причастен к хищению свыше 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Убытки предприятию "Укргаздобыча" оценивают более чем в 740 миллионов.

В 2016 году Онищенко бежал из Украины и сейчас находится в розыске. В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета, а через некоторое время дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

В июле 2018 года НАБУ сообщала о завершении досудебного расследования в отношении Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

Договор по нефти

"Укртранснафта" продлила контракт на транзит российской нефти через территорию Украины в Европу на 10 лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года. Соглашение подписали представители "Укртранснафты" с руководством российской компании "Транснефть" во время конференции в Загребе (Хорватия).

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Дополнительное соглашение также актуализирует ряд положений контракта с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе.

При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснефтью" и "Транснефтью" остались без изменений. В частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

Что означает подписание договора

Гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе. Создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов "Укртранснафты".



Украина и Россия подписали договор о транзите нефти на 10 лет / Фото с фейсбук-страницы "Укртранснафты"

Почему Украина приостанавливала транзит нефти из России?"Укртранснафта" временно приостановила транзит нефти в апреле 2019 года. Проблемы у "Укртранснафты" возникли после того, как на украинский участок нефтепровода "Дружба" попала нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений.



Загрязненная российская нефть, попадая в нефтеперерабатывающие заводы, наносила ущерб и вызывала поломки оборудования. Из-за приостановки транзита российская "Транснефть" выплатила "Укртранснафте" компенсацию в размере 3,5 миллиона евро.

Снегопад в Украине

Большинство областей Украины в ночь на 3 декабря и днем накрыли обильные снегопады. Из-за непогоды прибавилось работы у спасателей, которые расчищали дороги и помогали водителям выбраться из снежных заносов.

Больше всего засыпало снегом западные и северные регионы. Но самая сложная ситуация на Полтавщине и Харьковщине – там насыпало до 15 сантиметров снега.

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Спасатели усиленно работали на дорогах Украины. Так, на Кировоградщине они вытащили из снежного плена почти полсотни застрявших авто, на Полтавщине – 12 машин, на Ровненщине – отбуксировали 6 грузовиков.



Работники ГСЧС оттягивают грузовики на заснеженных дорогах

Смотрите видео, как спасатели вытаскивали из снега авто на Полтавщине:

Большинство крупных городов во вторник сковали длинные пробки. Из-за снегопада во Львове осложнилось движение не только в центре, но и на окраинах города. Такая же ситуация и в Киеве – в пробках стояли авто на всех мостах через Днепр, в направлении правого берега Киева, на проспекте Победы, на бульваре Шевченко в сторону Бессарабки и от Европейской площади в сторону Почтовой. Также из-за скользкой дороги и плохой видимости на дорогах произошло немало ДТП. К счастью, о погибших не сообщалось. Важно: Как не упасть при гололеде Смотрите видео, как на Харьковщине из-за снегопада столкнулись несколько авто:

Как водителям ездить при гололеде: советы

Езда при гололедице зимой – одно из самых рискованных упражнений, которые приходится делать водителю. Чтобы уберечь себя и пассажиров, водителям стоит придерживаться таких простых правил: