Головні новини 3 грудня: скандал з Трубою, затримання Онищенка, нафтовий контракт з Росією

У мережу злили нову порцію записів розмов директор ДБР Романа Труби. Рада схвалила закон, який передбачає звільнення Труби і вже відомо, хто може замінити його на посаді. У Німеччині затримали екснардепа-втікача Олександра Онищенка. "Укртранснафта" продовжила контракт на транзит російської нафти до Європи. Україну атакували снігопади. Такими були головні новини 3 грудня.

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Записи з кабінету Труби

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Касетний скандал з головою Державного бюро розслідувань Романом Трубою набирає нових обертів. У мережу злили нову порцію записів розмов чиновника, що стосуються справ олігарха Ігоря Коломойського, Петра Порошенка та втручання в американські вибори.

Які резонансні справи і з ким обговорював Труба

Справа Коломойського

Керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко вимагає у Труби припинити обшуки, що стосуються нафтових інтересів олігарха Ігоря Коломоського. Не лізти у цю справу детективів просив сам керівник Офісу Президента Андрій Богдан, якому особисто дзвонив бізнесмен.

Швидко закривайте цю справу бл*дську. Я надішлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман (Труба) все вирішив. І ще Беня буде винен Роману,

– сказав Удовиченко.

Справа Ситника і американські вибори

У цій розмові фігурують начебто голова ДБР Роман Труба, керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР Олександр Туру, голова Офісу Президента Андрій Богдан та керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко.

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Труба заслухав від підлеглих про "втручання" керівника НАБУ Артема Ситника у вибори США та "рівненську справу Ситника", завдяки якій ОПУ може його відправити у відставку в будь-який момент.

Після цього голова ДБР зателефонував Богдану і пообіцяв, що не підведе його зі справою Ситника. Сам голова ОПУ розповів, що "хвалив Трубу перед американцями" і вимагав результату по справі.

Рівненська справа Ситника пов’язана з корупцією. На нього склали адмінпротокол через елітний відпочинок на одній із мисливських баз у Рівненській області. Його нібито оплатили інші люди, а директор НАБУ не вказав суму у декларації.

Чому Ситника звинувачують у втручанні у вибори США? 21 березня Генпрокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження про імовірне втручання Ситника у вибори президента США у 2016 році.



Тодішній очільник ГПУ Юрій Луценко пояснив, що Ситник нібито повідомляв американським ЗМІ, що у списках "чорної каси" "Партії регіонів" є ім’я Пола Манафорта. Останній очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа на виборах президента США, проте через скандал "чорної бухгалтерії" пішов у відставку.



Сам Ситник називав ці звинувачення абсурдом і заявив, що ФБР не допитувало його щодо втручання в американські вибори 2016 року.

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Справа Порошенка

Труба висловив невдоволення керівнику Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олегу Корецькому через справу Порошенка. Керівник ДБР переконаний, що його підлеглий допитує п'ятого президента не по тій справі.

Ти довго думав, щоб його по землі викликати? У нас що, адекватних справ немає?

– обурювався Труба.

Після цього голова ДБР висловив думку, що справу по землі Порошенко може назвати політичною, оскільки він там проходить лише як свідок.

Що треба знати про справи проти Порошенка? У Державному бюро розслідувань є 13 кримінальних справ, у яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко. Основні з них: захоплення державної влади, незаконне видворення з України Саакашвілі, ухилення від сплати податків під час продажу заводу "Кузня на Рибальському" та купівлі-продажу телеканалу "Прямий" тощо.



Сам Порошенко на допити з'явився лише 3 рази, 20 разів – не з'явився. Як стверджує ДБР, під час допитів він не сприяв слідчим у встановлені істини у справі.



Кримінальні провадження проти Петра Порошенка у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Справа обшуків у Гонтаревої та інших

На ще одному записі Корецький звітує Трубі щодо провадження про Вищу раду правосуддя і каже, що наступного дня (12 вересня) іде в Офіс Президента.

Також він повідомив Трубі про ймовірні обшуки в ексглави НБУ Валерії Гонтарєвої, судді втікача Миколи Чауса, в аеропорті Жуляни та так званому "Пєтіному банку" (Міжнародний інвестиційний банк).

Що треба знати в обшуки Гонтаревої? У серпні 2019 року ГПУ викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.



12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки ексголови НБУ Валерії Гонтаревої у Києві. Їх провели у рамках справи про зловживання службовим становищем.

На закінчення адміністратори телеграм-каналу пообіцяли продовжувати оприлюднювати скандальні записи з кабінету Труби. Ймовірно, наступні з них будуть пов'язані з головою МВС Арсеном Аваковим та ексзаступника голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова.

Особливий привіт передаємо Арсену Авакову, який дуже просить Трубу не розслідувати грубі порушення його підлеглих, які фабрикують цілий ряд справ, щодо резонансних злочинів. А ще окремий привіт ущербному Андрюші Портнову,

– підсумували вони.

Звільнення Труби

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (№ 2116). Згідно з документом, чинного директора ДБР Трубу та його заступників звільнять. Усе тому, що керівників ДБР тепер обиратиме конкурсна комісія, до якої входитимуть 3 членів від парламенту, 3 – від президента, 2 – від уряду.

Крім того, закон передбачає, що для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань у справах Майдану слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені до ДБР, за їхньою згодою, без обов’язкового проведення конкурсу, але не пізніше 11 січня 2020 року.

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Зауважимо, що упродовж 15 днів президент має або ветувати, або підписати новий закон про ДБР. Через 5 діб після звільнення Труби для ДБР мають знайти тимчасового керівника, а за 4 місяці – повноцінну заміну.

Законопроєкт про роботу ДБР був визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Перед голосуванням Ради глава держави наголосив на необхідності прийняття правок для вдосконалення роботи ДБР.

"Права рука" директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться,

– написав президент на своїй фейсбук-сторінці.

Труба прокоментував ухвалення закону: посадовець побажав слідчим ДБР "залишатися професійними та вірними своїм принципам".

"Щодо закону: на жаль, надважливі норми про збільшення кількості працівників та територіальних управлінь були виключені з першочергової версії закону. Ці норми створили б мінімально можливі умови для нормальної роботи слідчих підрозділів, адже наразі вони працюють на межі можливого. Коли одне теруправління охоплює 3-4-5 областей, на одного слідчого – по 100 проваджень, а обласних представництв немає", – написав Труба у своєму телеграм-каналі.

Хто може замінити Трубу на посаді

Кілька тижнів тому на посаду директора ДБР була погоджена кандидатура одного з нинішніх заступників генпрокурора Руслана Рябошапки – Віктора Трепака.

Дізнайтеся більше про Віктора Трепака

З 2015 по 2016 роки Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Віктор Трепак став відомим широкому загалу завдяки двом подіям:

гучне звільнення – з публічним обвинуваченням тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна у блокуванні боротьби з корупцією; після звільнення з СБУ Трепак передав детективам НАБУ документи щодо "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".



Віктор Трепак може стати новим головою ДБР / Фото ua-rating.com

Затримання кума Труби

Детективи НАБУ навідалися з обшуками до близького соратника та кума голови ДБР – ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини. Останнього підозрюють у спробі "продати" закриття справи за 150 тисяч доларів, повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Ігор Мосійчук.

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Що відомо про Ігоря Щербину? Щербина став по-справжньому відомим під час "газової справи Тимошенко", у якій він виступив слідчим. Був звільнений з посади ще за часів генпрокурора Віктора Шокіна. Буцімто через те, що фігурував у звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи щодо подій на Майдані у лютому 2014 року, презентованому 31 березня в Києві.



Деякі ЗМІ стверджують, що Щербина є водночас кумом екснардепа Сергія Пашинського. Буцімто саме через колишнього депутата від БПП і було "протягнуто" Трубу на посаду очільника ДБР.

Детективи НАБУ вже затримали Ігоря Щербину та ще одну особу – підприємця у сфері будівництва. Обом уже оголосили про підозру у таких злочинах:

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою,

замах на вчинення злочину,

сприяння у вчиненні злочину,

надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство встановило, що Щербина разом із підприємцем вимагали від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів хабаря. Далі ці гроші мали піти керівнику одного з правоохоронних органів. А той у обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій згаданої компанії-забудовниці.

Щербину та підприємця затримали 3 грудня після того, як вони отримали перший транш у 75 тисяч доларів. Слідчі дії тривають. Також правоохоронці встановлюють інші обставини вчинення злочину та причетних до нього осіб. Розслідувати цю справу почали в листопаді.

Затримання Онищенка

Німецькі правоохоронці за запитом НАБУ та САП затримали колишнього нардепа України Олександра Онищенка. Сталося це у місті Аахен. Онищенко втік з України у 2016 році.

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Далі німецький суд ухвалити рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата відповідного засідання поки що невідома, тож наразі екснардеп перебуватиме під вартою.

Адвокат політика Олег Іщенко не готовий коментувати інформацію про затримання Онищенка. Водночас у САП підтвердили інформацію про затримання Онищенка і повідомили, що вирішують питання щодо екстрадиції політика.



Олександр Онищенко / Фото bessarabiainform.com

Що передувало затриманню Онищенка

Раніше директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

За деякий час Онищенко заявив, що повернеться до України 13 грудня, і навіть нібито купив квиток на літак. За словами екснардепа Сергія Лещенка, таким чином Онищенко хотів уникнути примусової видачі Україні. При цьому Лещенко гадає, що Онищенко все ж не збирається повертатися в Україну. Доливають олії у вогонь і чутки, що політик отримав посвідку на проживання в Італії на наступні 10 років.

Що відомо про Олександра Онищенка? Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також колишній народний депутат від "Партії регіонів". Ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кінних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна".

Чому Україна розшукувала Онищенка

Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Через це Україна зазнала кількамільярдних збитків.

За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюють у понад 740 мільйонів.

У 2016 році Онищенко втік із України та наразі перебуває у розшуку. У тому ж році Верховна Рада позбавила нардепа імунітету, а за деякий час дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".

Нафтова угода

"Укртранснафта" продовжила контракт на транзит російської нафти через територію України до Європи на 10 років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року. Угоду підписали представники "Укртранснафти" з керівництвом російської компанії "Транснефть" під час конференції у Загребі (Хорватія).

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Додаткова угода також актуалізує низку положень контракту з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні.

При цьому базові принципи співробітництва між "Укртранснафтою" та "Транснефтью" залишились без змін. Зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

Що означає підписання договору

Гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі. Створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи та забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів "Укртранснафти".



Україна та Росія підписали договір про транзит нафти на 10 років / Фото з фейсбук-сторінки "Укртранснафти"

Чому Україна призупиняла транзит нафти з Росії? "Укртранснафта" тимчасово призупинила транзит нафти у квітні 2019 року. Проблеми в "Укртранснафти" виникли після того, як на українську ділянку нафтопроводу "Дружба" потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.



Забруднена російська нафта, потрапляючи до нафтопереробних заводів, завдавала збитків та спричиняла поломки обладнання. Через призупинку транзиту російська "Транснефть" виплатила "Укртранснафті" компенсацію у розмірі 3,5 мільйона євро.

Снігопад в Україні

Більшість областей України в ніч проти 3 грудня та вдень накрили рясні снігопади. Через негоду побільшало роботи у рятувальників, які розчищали дороги та допомагали водіям вибратися зі снігових заметів.

Найбільше засніжило західні та північні регіони. Але найскладніша ситуація на Полтавщині та Харківщині – там насипало до 15 сантиметрів снігу.

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Рятувальники посилено працювали на дорогах України. Так, на Кіровоградщині вони витягли зі снігового полону майже пів сотні застряглих авто, на Полтавщині – 12 машин, на Рівненщині – відбуксирувати 6 вантажівок.



Працівники ДСНС відтягують вантажівки на засніжених дорогах

Дивіться відео, як рятувальники витягували зі снігу авто на Полтавщині:

Більшість великих міст у вівторок скували довжелезні затори. Через снігопад у Львові ускладнився рух не лише в центрі, а й на околицях міста.

Така ж ситуація і в Києві – у заторах стояли авто на всіх мостах через Дніпро, у напрямку правого берега Києва, на проспекті Перемоги, на бульварі Шевченка в бік Бессарабки та від Європейської площі в бік Поштової.

Також через слизьку дорогу і погану видимість на дорогах сталось чимало ДТП. На щастя, про загиблих не повідомлялося.

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Дивіться відео, як на Харківщині через снігопад зіткнулися кілька авто:

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