Главные новости 5 апреля: анализы кандидатов и обстрел "Марьинки"

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко начали свое утро с анализов, так как это является одним из предварительных условий дебатов. На Донбассе закрыли пропускной пункт "Марьинка" из-за вражеского обстрела. Во Всемирном банке избрали нового президента. Такими были главные новости 5 апреля в Украине и мире.

Анализы кандидатов

Оба кандидаты в президенты начали утро с анализов. За которыми наблюдала едва ли не вся страна.

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Владимир Зеленский отказался от анализов на стадионе, "потому что там нет лаборатории". Он сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля. Он не сдал на проверку волосы (это может показать употребление наркотиков в течение 90 дней). Впоследствии Зеленский обнародовал результаты своих анализов крови, но журналисты и пользователи подчеркнули неоднозначный факт: в первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля, но шоумен сразу исправил ее на 5 апреля. В лаборатории взяли всю ответственность на себя, мол, это была "случайность". Все же лаборатория наркотиков не обнаружила.

Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский" и там сдал биологические материалы. Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже есть первые результаты: никаких психоактивных веществ и алкоголя в крови не обнаружено. К слову, волосы Порошенко также сдал. Кстати, команда Петра Порошенко считает, что его конкурент Владимир Зеленский не выполнил обещание и не сдал все необходимые анализы, хотя сам инициировал их.

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К слову, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко не ответила в течение 24 часов, будет ли вести дебаты между Владимиром Зеленским и Президентом Украины Петром Порошенко. В свою очередь, советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что команда не получала сообщений от Тимошенко. Он опроверг информацию о том, что Тимошенко отказалась быть арбитром.

Как Порошенко и Зеленский сдавали анализы, смотрите видео:

Обстрел "Марьинки"

На нулевом блокпосте КПВВ "Марьинка" в Донецкой области снайпер пророссийских боевиков ранил военного, поэтому пропускной пункт временно закрыли.

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Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян у себя на Facebook-странице написал, что обстрел произошел около 14 часов. Снайпер оккупантов ранил старшего смены на нулевом блокпосте.



КПВВ "Марьинка" в Донецкой области

Слободян добавил, что состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Сейчас ему оказана первая медицинская помощь, он доставлен в ближайшее медицинское учреждение,

– написал Слободян.

Поэтому пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Марьинка" решением штаба ООС временно приостановлен. В пресс-штабе ООС отметили, что подразделение ВСУ приняло контрснайперские меры.

Новый президент Мирового банка

Новым президентом Всемирного банка избрали заместителя министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасса. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 9 апреля.

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Исполнительные директора провели тщательную проверку и всестороннее интервью с Малпассом перед его назначением. Во Всемирном банке отметили, что с нетерпением ожидают сотрудничества с господином Малпассом по реализации соглашения "Форвард Взгляд" и пакета капитала, как это определено в документе "Устойчивое финансирование для устойчивого развития".

Кандидатуру Мелпасса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля выдвинул Дональд Трамп.

7 января руководитель Всемирного банка Джим Эн Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности. Уже 1 февраля он покинул пост президента организации.

Что известно о Всемирном банке?Основан в 1944 году, является одной из крупнейших в мире организаций, оказывающих помощь в целях развития. Совладельцами Всемирного банка являются 187 стран-членов, интересы которых представляют совет управляющих и совет директоров. Условием членства во Всемирном банке является членство в Международном валютном фонде.