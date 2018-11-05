Главные новости 5 ноября: расследование смерти Екатерины Гандзюк и новые доходы Порошенко
Смерть активистки Екатерины Гандзюк возмутило общество – Украина и мир требуют немедленного честного расследования и отставки Луценко и Авакова, Порошенко внес изменения в свою декларацию – его доходы выросли почти в8 раз. В РПЦ не могут прекратить делать "категорические заявления" – на этот раз обещают новые приходы за рубежом. Такими были главные новости понедельника, 5 ноября, в Украине и мире.
Смерть активистки Екатерины Гандзюк
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Смерть общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, о которой общественность узнала 4 ноября, всколыхнула не только украинское, но и мировое сообщество.
Жестокое нападение с серной кислотой на активистку, что произошло 31 июня в Херсоне, и прежде возмутило общество. Однако после трагической новости люди вышли на улицы с требованием провести честное расследование и наказать виновных.
Прежде всего под удар попал генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков. В частности, трагедия в очередной раз заставила украинцев серьезно усомниться в профессионализме генпрокурора.
Политики, в частности мэр Львова Садовый заявил, что назначение руководителей силовых органов "по принципу верности, а не честности и профессионализма – убивает", а жертвами становятся вполне конкретные люди.
Если после этой трагедии, мы не увидим, как минимум, отставки генпрокурора Луценко, станет понятно, что Президент не просто смотрит сквозь пальцы на реванш, а сознательно ему способствует,
– отмечает Садовый.
Открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк обнародовали правозащитные и общественные организации обнародовали. Также они требуют отставки Луценко и Авакова. Активисты возмущены, ведь считают, что власть блокирует создание комиссии, а это дало бы парламенту доступ к материалам следствия и помогло бы понять, почему сейчас не называют имена заказчиков одного из нападений и причастны ли к этому, как считают активисты, местные правоохранители.
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Многочисленные категорические заявления по расследованию трагедии поступают от мирового сообщества. В частности, в представительстве ООН в Украине призвали как можно быстрее привлечь виновных к ответственности.
"Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, выступающих публично, неприемлема. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудию", – подчеркнула координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани.
О необходимости немедленных действий со стороны украинской власти заявила также депутат Европарламента Ребекка Хармс. Она поддержала слова украинского философа и общественного деятеля Евгения Быстрицкого, который заявил, что против активистов в Украине ведут "войну".
Война против гражданского общества должна прекратиться, власть должна восстановить ответственный диалог с активистами, который она потеряли за годы после революции на Майдане,
– написал Быстрицкий в своем Twitter.
От комментариев не воздержались в посольствах Франции и Канады.
"Печальная весть о смерти Екатерины Гандзюк, активистки, борца с коррупцией. Посольство Франции выражает искренние соболезнования семье и близким госпожи Гандзюк. Мы призываем украинскую власть найти виновников этой трагедии и привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте посольства Франции в Украине в Twitter.
Посол Канады в Украине Роман Ващук также призывает наказать виновных в ужасном убийстве Екатерины.
В Британии смерть активистки Екатерины Гандзюк назвали "печальным днем для демократии". Лондон также ожидает обеспечения правосудия в этом деле.
Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% ее тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем,
– отметил глава МИД Великобритании Джереми Хант
Со своей стороны, Юрий Луценко утверждает, что установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. Политик говорит, что "смерть Кати Гандзюк переживает, как личное горе".
Кроме того, в Национальной полиции утверждают, что у них достаточно материалов для полного раскрытия убийства активистки.
"Убежден, учитывая те материалы, которые сегодня предоставила Нацполиция в производство следователя Службы безопасности Украины, будет достаточно для того, чтобы совместными усилиями доказать вину, в частности заказчиков", – заявил заместитель председателя ведомства Константин Бушуев
Теперь делом по умышленному убийству Екатерины Гандзюк будет заниматься Главное следственное управление СБУ.
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Сколько заработал Президент
Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свою декларацию. В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1, 35 миллиона гривен процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.
28 октября Президент Украины дополнительно задекларировал 35 миллионов гривен. 28,8 миллиона гривен как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен дивидендов от компании Prime Assets Capital.
Доходы Порошенко
Всего по состоянию на начало ноября 2018 года Порошенко задекларировал 123,65 миллиона – его доходы выросли почти в 8 раз.
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В РПЦ не могут остановиться – теперь обещают новые приходы
В РПЦ снова придумали "ответ Константинополю за его действия в отношении Украины". Теперь там рассматривают возможность открытия дополнительных приходов за рубежом. Такие просьбы якобы выражают верующие церкви из-за действий Константинопольского патриархата в Украине.
Священнослужители Московского патриархата убеждены, что верующие больше не хотят посещать приході Константинопольского патриархата и "направляют большое количество обращений на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла".
Они просят, чтобы РПЦ заботилась о наших соотечественниках, проживающих в разных уголках Земли, направляла бы священников, организовывала приходскую жизнь с тем, чтобы наши прихожане не были лишены пастырского окормления и возможности участвовать в церковных таинствах,
– считает архиепископ Венский и Будапештский Антоний
По словам представителя РПЦ, Московский патриархат изучает возможность открытия дополнительных приходов в тех местах, где сами соотечественники якобы нас это просят
Но это еще не все. Категоричное заявление сделали и в УПЦ МП – в этот раз ою Объединительном соборе.
Там утверждают, что участие Украинской православной церкви Московского патриархата в объединительном соборе и создании единой православной церкви в Украине под эгидой Вселенского патриархата невозможна.
Архиепископ Нежинский УПЦ МП Климент считает, что "родителями этого так называемого собора" являются представители УПЦ КП и УАПЦ, а они, по его словам, являются "раскольниками".
Также Климент утверждает, что признаное Константинопольским патриархатом духовенство Украинской юрисдикций "сами себя назвали священниками и епископами".
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Зима близко: в Украину идут первые заморозки
Последний месяц осени начался теплой и солнечной погодой, которая порадует украинцев еще несколько дней. Однако, уже на выходных, 10-11 ноября, в Украину придут первые морозы.
В Украину идут морозы
"Уже с выходных элегантно так температура воздуха направится к наконец небольшому ночному морозу. С 10-11 ноября", – рассказала синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, температура воздуха будет снижаться постепенно, поэтому "слабые минусы" будут ощутимы в ночные, вечерние и утренние часы. Однако пришло время вытащить из шкафа теплые вещи, чтобы похолодание не стало неожиданностью.