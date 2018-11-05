Смерть активистки Екатерины Гандзюк возмутило общество – Украина и мир требуют немедленного честного расследования и отставки Луценко и Авакова, Порошенко внес изменения в свою декларацию – его доходы выросли почти в8 раз. В РПЦ не могут прекратить делать "категорические заявления" – на этот раз обещают новые приходы за рубежом. Такими были главные новости понедельника, 5 ноября, в Украине и мире.

Смерть активистки Екатерины Гандзюк

Читайте также: Кто убил Катю Гандзюк: что известно о нападавших на активистку из Херсона

Смерть общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, о которой общественность узнала 4 ноября, всколыхнула не только украинское, но и мировое сообщество.

Жестокое нападение с серной кислотой на активистку, что произошло 31 июня в Херсоне, и прежде возмутило общество. Однако после трагической новости люди вышли на улицы с требованием провести честное расследование и наказать виновных.

Прежде всего под удар попал генпрокурор Юрий Луценко и глава МВД Арсен Аваков. В частности, трагедия в очередной раз заставила украинцев серьезно усомниться в профессионализме генпрокурора.

Политики, в частности мэр Львова Садовый заявил, что назначение руководителей силовых органов "по принципу верности, а не честности и профессионализма – убивает", а жертвами становятся вполне конкретные люди.

Если после этой трагедии, мы не увидим, как минимум, отставки генпрокурора Луценко, станет понятно, что Президент не просто смотрит сквозь пальцы на реванш, а сознательно ему способствует,

– отмечает Садовый.

Открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк обнародовали правозащитные и общественные организации обнародовали. Также они требуют отставки Луценко и Авакова. Активисты возмущены, ведь считают, что власть блокирует создание комиссии, а это дало бы парламенту доступ к материалам следствия и помогло бы понять, почему сейчас не называют имена заказчиков одного из нападений и причастны ли к этому, как считают активисты, местные правоохранители.

Смотрите также: Останется ли Луценко в должности генпрокурора после смерти Гандзюк?

Многочисленные категорические заявления по расследованию трагедии поступают от мирового сообщества. В частности, в представительстве ООН в Украине призвали как можно быстрее привлечь виновных к ответственности.

"Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, выступающих публично, неприемлема. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудию", – подчеркнула координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice. — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) 4 листопада 2018 р.

О необходимости немедленных действий со стороны украинской власти заявила также депутат Европарламента Ребекка Хармс. Она поддержала слова украинского философа и общественного деятеля Евгения Быстрицкого, который заявил, что против активистов в Украине ведут "войну".

Like often Yevhen Bystrytsky is right again. Those who killed #KaterynaHandziuk must be punished. And 5years after brave activists have called #Ukrainian citizens to join them on Maidan it’s high time to follow Yevhen’s advice. @poroshenko @VGroysman @AndriyParubiy @EuromaidanPR https://t.co/SslmF0QN6W — Rebecca Harms (@RebHarms) 5 листопада 2018 р.

Война против гражданского общества должна прекратиться, власть должна восстановить ответственный диалог с активистами, который она потеряли за годы после революции на Майдане,

– написал Быстрицкий в своем Twitter.

От комментариев не воздержались в посольствах Франции и Канады.

"Печальная весть о смерти Екатерины Гандзюк, активистки, борца с коррупцией. Посольство Франции выражает искренние соболезнования семье и близким госпожи Гандзюк. Мы призываем украинскую власть найти виновников этой трагедии и привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте посольства Франции в Украине в Twitter.

Посол Канады в Украине Роман Ващук также призывает наказать виновных в ужасном убийстве Екатерины.

Смерть Катерини #Гандзюк - мементо для всіх у правоохоронній системі: винні у її варварському вбивству мусять бути покарані. https://t.co/jHMYgQw8Ww — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 5 листопада 2018 р.

В Британии смерть активистки Екатерины Гандзюк назвали "печальным днем для демократии". Лондон также ожидает обеспечения правосудия в этом деле.

Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% ее тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем,

– отметил глава МИД Великобритании Джереми Хант

Another sad day for democratic values with yesterday’s death of Ukrainian anti-corruption activist Kateryna Handzyuk. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 листопада 2018 р.

Со своей стороны, Юрий Луценко утверждает, что установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. Политик говорит, что "смерть Кати Гандзюк переживает, как личное горе".

Кроме того, в Национальной полиции утверждают, что у них достаточно материалов для полного раскрытия убийства активистки.

"Убежден, учитывая те материалы, которые сегодня предоставила Нацполиция в производство следователя Службы безопасности Украины, будет достаточно для того, чтобы совместными усилиями доказать вину, в частности заказчиков", – заявил заместитель председателя ведомства Константин Бушуев

Теперь делом по умышленному убийству Екатерины Гандзюк будет заниматься Главное следственное управление СБУ.

Читайте также: Смерть активистки Гандзюк: адвокат сказал, когда будут результаты экспертизы

Сколько заработал Президент

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свою декларацию. В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1, 35 миллиона гривен процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.

28 октября Президент Украины дополнительно задекларировал 35 миллионов гривен. 28,8 миллиона гривен как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен дивидендов от компании Prime Assets Capital.



Доходы Порошенко

Всего по состоянию на начало ноября 2018 года Порошенко задекларировал 123,65 миллиона – его доходы выросли почти в 8 раз.

Читайте также: Не считаю Россию агрессором, – экс-заместитель председателя ОБСЕ

В РПЦ не могут остановиться – теперь обещают новые приходы

В РПЦ снова придумали "ответ Константинополю за его действия в отношении Украины". Теперь там рассматривают возможность открытия дополнительных приходов за рубежом. Такие просьбы якобы выражают верующие церкви из-за действий Константинопольского патриархата в Украине.

Священнослужители Московского патриархата убеждены, что верующие больше не хотят посещать приході Константинопольского патриархата и "направляют большое количество обращений на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

Они просят, чтобы РПЦ заботилась о наших соотечественниках, проживающих в разных уголках Земли, направляла бы священников, организовывала приходскую жизнь с тем, чтобы наши прихожане не были лишены пастырского окормления и возможности участвовать в церковных таинствах,

– считает архиепископ Венский и Будапештский Антоний

По словам представителя РПЦ, Московский патриархат изучает возможность открытия дополнительных приходов в тех местах, где сами соотечественники якобы нас это просят

Но это еще не все. Категоричное заявление сделали и в УПЦ МП – в этот раз ою Объединительном соборе.

Там утверждают, что участие Украинской православной церкви Московского патриархата в объединительном соборе и создании единой православной церкви в Украине под эгидой Вселенского патриархата невозможна.

Архиепископ Нежинский УПЦ МП Климент считает, что "родителями этого так называемого собора" являются представители УПЦ КП и УАПЦ, а они, по его словам, являются "раскольниками".

Также Климент утверждает, что признаное Константинопольским патриархатом духовенство Украинской юрисдикций "сами себя назвали священниками и епископами".

Читайте также также: Украинская армия – среди сильнейших вооруженных сил мира: опубликованы рейтинги

Зима близко: в Украину идут первые заморозки

Последний месяц осени начался теплой и солнечной погодой, которая порадует украинцев еще несколько дней. Однако, уже на выходных, 10-11 ноября, в Украину придут первые морозы.



В Украину идут морозы

"Уже с выходных элегантно так температура воздуха направится к наконец небольшому ночному морозу. С 10-11 ноября", – рассказала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Почему ученые не советуют пить молоко во время простуды

По ее словам, температура воздуха будет снижаться постепенно, поэтому "слабые минусы" будут ощутимы в ночные, вечерние и утренние часы. Однако пришло время вытащить из шкафа теплые вещи, чтобы похолодание не стало неожиданностью.