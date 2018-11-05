Смерть активістки Катерини Гандзюк збурила суспільство – Україна та світ вимагають негайного чесного розслідування і відставки Луценка та Авакова, Порошенко вніс зміни до своєї декларації – його доходи виросли у майже 8 разів. У РПЦ не можуть припинити робити "категоричні заяви" – цього разу обіцяють нові парафії за кордоном. Такими були головні новини понеділка, 5 листопада, в Україні і світі.

Смерть активістки Катерини Гандзюк

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Смерть громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, про яку громадськість дізналась 4 листопада, сколихнула не лише українську, але й світову спільноту.

Жорстокий напад з сірчаною кислотою на активістку, що стався 31 липня у Херсоні, і раніше обурив суспільство. Проте після трагічної новини люди вийшли на вулиці з вимогою провести чесне розслідування та покарати винних.

Насамперед під удар потрапив генпрокурор Юрій Луценко та очільник МВС Арсен Аваков. Зокрема, трагедія вкотре змусила українців серйозно засумніватися у професіоналізмі генпрокурора.

Політики, зокрема мер Львова Садовий заявив, що призначення керівників силових органів "за принципом вірності, а не чесності та професійності – вбиває", а жертвами стають цілком конкретні люди.

Якщо після цієї трагедії, ми не побачимо, як мінімум, відставки Генпрокурора Луценка, стане зрозуміло, що Президент не просто дивиться крізь пальці на реванш, а свідомо йому сприяє,

– наголошує Садовий.

Відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк оприлюднили правозахисні і громадські організації оприлюднили. Також вони вимагають відставки Луценка і Авакова. Активісти обурені, адже вважають, що влада блокує створення комісії, а це дало б парламенту доступ до матеріалів слідства та допомогло б зрозуміти, чому зараз не називають імена замовників жодного з нападів та чи причетні до цього, як вважають активісти, місцеві правоохоронці.

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Численні категоричні заяви щодо розслідування трагедії надходять від світової спільноти. Зокрема, у представництві ООН в Україні закликали якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.

"Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, є неприйнятною. ООН закликає до негайного розслідування, звітності та правосуддя", – наголосила координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice. — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) 4 листопада 2018 р.

Про необхідність негайних дій з боку української влади заявила також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс. Вона підтримала слова українського філософа і громадського діяча Євгена Бистрицького, який заявив, що проти активістів в Україні ведуть "війну".

Like often Yevhen Bystrytsky is right again. Those who killed #KaterynaHandziuk must be punished. And 5years after brave activists have called #Ukrainian citizens to join them on Maidan it’s high time to follow Yevhen’s advice. @poroshenko @VGroysman @AndriyParubiy @EuromaidanPR https://t.co/SslmF0QN6W — Rebecca Harms (@RebHarms) 5 листопада 2018 р.

Війна проти громадянського суспільства повинна припинитися, влада повинна відновити відповідальний діалог з активістами, який вона втратили за роки після революції на Майдані,

– написав Бистрицький у своєму Twitter.

Від коментарів не утримались у посольствах Франції та Канади.

"Сумна звістка про смерть Катерини Гандзюк, активістки, борця з корупцією. Посольство Франції висловлює щирі співчуття родині та близьким пані Гандзюк. Ми закликаємо українську владу знайти винуватців цієї трагедії і притягнути їх до відповідальності", – йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному акаунті посольства Франції в Україні в Twitter.

Посол Канади в Україні Роман Ващук також закликає покарати винних у жахливому вбивстві Катерини.

Смерть Катерини #Гандзюк - мементо для всіх у правоохоронній системі: винні у її варварському вбивству мусять бути покарані. https://t.co/jHMYgQw8Ww — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 5 листопада 2018 р.

У Британії смерть активістки Катерини Гандзюк назвали "сумним днем для демократії". Лондон також очікує забезпечення правосуддя у цій справі.

Ця неймовірно смілива 33-літня жінка зазнала жахливих опіків на 40% її тіла внаслідок нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми це щиро підтримуємо,

– зазначив голова МЗС Британії Джеремі Хант

Another sad day for democratic values with yesterday’s death of Ukrainian anti-corruption activist Kateryna Handzyuk. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 листопада 2018 р.

Зі свого боку, Юрій Луценко стверджує, що встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. Політик каже, що "смерть Каті Гандзюк переживає, як особисте горе".

Окрім того, у Національній поліції переконують, що у них є достатньо матеріалів для повного розкриття вбивства активістки.

"Переконаний, ураховуючи ті матеріали, які сьогодні надала Нацполіція у провадження слідчого Служби безпеки України, буде досить для того, щоб спільними зусиллями довести провину, зокрема замовників", – заявив заступник голови відомства Костянтин Бушуєв.

Тепер справою щодо умисного вбивства Катерини Гандзюк буде займатися Головне слідче управління СБУ.

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Скільки заробив Президент

Президент України Петро Порошенко вніс зніми до своєї декларації. Зокрема, 2 листопада Порошенко задекларував 1, 35 мільйона гривень процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.

28 жовтня Президент України додатково задекларував 35 мільйонів гривень. 28,8 мільйона гривень як дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав, а також ще 6 мільйонів гривень дивідендів від компанії Prime Assets Capital.



Доходи Порошенка

Загалом станом на початок листопада 2018 року Порошенко задекларував 123,65 мільйона – його доходи зросли майже у 8 разів.

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У РПЦ не можуть спинитись – тепер обіцяють нові парафії

У РПЦ знову вигадали "відповідь Константинополю за його дії щодо України". Тепер там розглядають можливість відкриття додаткових парафій за кордоном. Такі прохання нібито висловлюють віряни церкви через дії Константинопольського патріархату в Україні.

Священнслужителі московського патріархату переконані, що віряни більше не хочуть відвідувати парафії Константинопольського патріархату і "скеровують велику кількість звернень на ім'я Святійшого патріарха Московського і всієї Русі Кирила".

Вони просять, щоб РПЦ піклувалась про наших співвітчизників, які проживають в різних куточках Землі, скеровувала би священиків, організовувала парафіяльне життя з тим, щоб наші парафіяни не були позбавлені пастирської опіки і можливості брати участь у церковних таїнствах,

– вважає архієпископ Віденський і Будапештський Антоній

За словами представника РПЦ, Московський патріархат вивчає можливість відкриття додаткових парафій в тих місцях, де самі співвітчизники нібито нас це просять

Але це ще не все. Категоричну заяву зробили і в УПЦ МП – цього разу про Об’єднавчий собор.

Там стверджують, що участь Української православної церкви Московського патріархату в об’єднавчому соборі та створенні єдиної православної церкви в Україні під егідою Вселенського патріархату неможлива.

Архієпископ Ніжинський УПЦ МП Климент вважає, що "батьками цього так званого собору" є представники УПЦ КП і УАПЦ, а вони, за його словами, є "розкольниками".

Також Климент стверджує, що визнане Константинопольським патріархатом духовенство українських юрисдикцій "самі себе назвали священиками і єпископами".

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Зима близько: в Україну йдуть перші заморозки

Останній місяць осені почався теплою та сонячною погодою, яка потішить українців ще кілька днів. Проте, вже на вихідних, 10-11 листопада, в Україну прийдуть перші морози.



До України йдуть морози

"Вже з вихідних елегантно так температура повітря попрямує до нарешті невеликого нічного морозу. З 10-11 листопада", – розповіла синоптик Наталя Діденко.

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За її словами, температура повітря буде знижуватися поступово, тому "слабкі мінуси" будуть відчутні у нічні, вечірні та ранкові години. Однак прийшов час витягнути із шафи теплі речі, аби похолодання не стало несподіванкою.