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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Головні новини 5 листопада: розслідування смерті Катерини Гандзюк та нові прибутки Порошенка

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      Головні новини 5 листопада
      Головні новини 5 листопада / Колаж 24 Канала

      Смерть активістки Катерини Гандзюк збурила суспільство – Україна та світ вимагають негайного чесного розслідування і відставки Луценка та Авакова, Порошенко вніс зміни до своєї декларації – його доходи виросли у майже 8 разів. У РПЦ не можуть припинити робити "категоричні заяви" – цього разу обіцяють нові парафії за кордоном. Такими були головні новини понеділка, 5 листопада, в Україні і світі.

      Смерть активістки Катерини Гандзюк

      Читайте також: Хто вбив Катю Гандзюк: що відомо про нападників на активістку з Херсона

      Смерть громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, про яку громадськість дізналась 4 листопада, сколихнула не лише українську, але й світову спільноту.

      Жорстокий напад з сірчаною кислотою на активістку, що стався 31 липня у Херсоні, і раніше обурив суспільство. Проте після трагічної новини люди вийшли на вулиці з вимогою провести чесне розслідування та покарати винних.

      Насамперед під удар потрапив генпрокурор Юрій Луценко та очільник МВС Арсен Аваков. Зокрема, трагедія вкотре змусила українців серйозно засумніватися у професіоналізмі генпрокурора.

      Політики, зокрема мер Львова Садовий заявив, що призначення керівників силових органів "за принципом вірності, а не чесності та професійності – вбиває", а жертвами стають цілком конкретні люди.

      Якщо після цієї трагедії, ми не побачимо, як мінімум, відставки Генпрокурора Луценка, стане зрозуміло, що Президент не просто дивиться крізь пальці на реванш, а свідомо йому сприяє,
      – наголошує Садовий.

      Відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк оприлюднили правозахисні і громадські організації оприлюднили. Також вони вимагають відставки Луценка і Авакова. Активісти обурені, адже вважають, що влада блокує створення комісії, а це дало б парламенту доступ до матеріалів слідства та допомогло б зрозуміти, чому зараз не називають імена замовників жодного з нападів та чи причетні до цього, як вважають активісти, місцеві правоохоронці.

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      Численні категоричні заяви щодо розслідування трагедії надходять від світової спільноти. Зокрема, у представництві ООН в Україні закликали якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.

      "Безкарність злочинів проти громадських активістів, журналістів та інших осіб, які виступають публічно, є неприйнятною. ООН закликає до негайного розслідування, звітності та правосуддя", – наголосила координатор системи ООН в Україні та координатор з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

      Про необхідність негайних дій з боку української влади заявила також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс. Вона підтримала слова українського філософа і громадського діяча Євгена Бистрицького, який заявив, що проти активістів в Україні ведуть "війну".

      Війна проти громадянського суспільства повинна припинитися, влада повинна відновити відповідальний діалог з активістами, який вона втратили за роки після революції на Майдані,
      – написав Бистрицький у своєму Twitter.

      Від коментарів не утримались у посольствах Франції та Канади.

      "Сумна звістка про смерть Катерини Гандзюк, активістки, борця з корупцією. Посольство Франції висловлює щирі співчуття родині та близьким пані Гандзюк. Ми закликаємо українську владу знайти винуватців цієї трагедії і притягнути їх до відповідальності", – йдеться в повідомленні, опублікованому в офіційному акаунті посольства Франції в Україні в Twitter.

      Посол Канади в Україні Роман Ващук також закликає покарати винних у жахливому вбивстві Катерини.

      У Британії смерть активістки Катерини Гандзюк назвали "сумним днем для демократії". Лондон також очікує забезпечення правосуддя у цій справі.

      Ця неймовірно смілива 33-літня жінка зазнала жахливих опіків на 40% її тіла внаслідок нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми це щиро підтримуємо,
      – зазначив  голова МЗС Британії Джеремі Хант

      Зі свого боку, Юрій Луценко стверджує, що встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. Політик каже, що "смерть Каті Гандзюк переживає, як особисте горе".

      Окрім того, у Національній поліції переконують, що у них є достатньо матеріалів для повного розкриття вбивства активістки.

      "Переконаний, ураховуючи ті матеріали, які сьогодні надала Нацполіція у провадження слідчого Служби безпеки України, буде досить для того, щоб спільними зусиллями довести провину, зокрема замовників", – заявив заступник голови відомства Костянтин Бушуєв.

      Тепер справою щодо умисного вбивства Катерини Гандзюк буде займатися Головне слідче управління СБУ.

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      Скільки заробив Президент

      Президент України Петро Порошенко вніс зніми до своєї декларації. Зокрема, 2 листопада Порошенко задекларував 1, 35 мільйона гривень процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.

      28 жовтня Президент України додатково задекларував 35 мільйонів гривень. 28,8 мільйона гривень як дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав, а також ще 6 мільйонів гривень дивідендів від компанії Prime Assets Capital.

      Доходи Порошенка
      Доходи Порошенка

      Загалом станом на початок листопада 2018 року Порошенко задекларував 123,65 мільйона – його доходи зросли майже у 8 разів.

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      У РПЦ не можуть спинитись – тепер обіцяють нові парафії

      У РПЦ знову вигадали "відповідь Константинополю за його дії щодо України". Тепер там розглядають можливість відкриття додаткових парафій за кордоном. Такі прохання нібито висловлюють віряни церкви через дії Константинопольського патріархату в Україні.

      Священнслужителі московського патріархату переконані, що віряни більше не хочуть відвідувати парафії Константинопольського патріархату і "скеровують велику кількість звернень на ім'я Святійшого патріарха Московського і всієї Русі Кирила".

      Вони просять, щоб РПЦ піклувалась про наших співвітчизників, які проживають в різних куточках Землі, скеровувала би священиків, організовувала парафіяльне життя з тим, щоб наші парафіяни не були позбавлені пастирської опіки і можливості брати участь у церковних таїнствах,
      – вважає архієпископ Віденський і Будапештський Антоній

      За словами представника РПЦ, Московський патріархат вивчає можливість відкриття додаткових парафій в тих місцях, де самі співвітчизники нібито нас це просять

      Але це ще не все. Категоричну заяву зробили і в УПЦ МП – цього разу про Об’єднавчий собор.

      Там стверджують, що участь Української православної церкви Московського патріархату в об’єднавчому соборі та створенні єдиної православної церкви в Україні під егідою Вселенського патріархату неможлива.

      Архієпископ Ніжинський УПЦ МП Климент вважає, що "батьками цього так званого собору" є представники УПЦ КП і УАПЦ, а вони, за його словами, є "розкольниками".

      Також Климент стверджує, що визнане Константинопольським патріархатом духовенство українських юрисдикцій "самі себе назвали священиками і єпископами".

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      Зима близько: в Україну йдуть перші заморозки

      Останній місяць осені почався теплою та сонячною погодою, яка потішить українців ще кілька днів. Проте, вже на вихідних, 10-11 листопада, в Україну прийдуть перші морози.

      Перші заморозки Україна
      До України йдуть морози

      "Вже з вихідних елегантно так температура повітря попрямує до нарешті невеликого нічного морозу. З 10-11 листопада", – розповіла синоптик Наталя Діденко.

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      За її словами, температура повітря буде знижуватися поступово, тому "слабкі мінуси" будуть відчутні у нічні, вечірні та ранкові години. Однак прийшов час витягнути із шафи теплі речі, аби похолодання не стало несподіванкою.

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Міністерство внутрішніх справ Новини політики е-декларування УПЦ КП УПЦ МП Єдина помісна церква РПЦ Розслідування Арсен Аваков Юрій Луценко Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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