Главные новости 22 мая: провал избирательных законов в ВР и новые громкие назначения Зеленского

Рада даже не включила в повестку дня президентский законопроект об изменении избирательного законодательства. Президент Зеленский назначил своего представителя в Кабмине и первого заместителя главы СБУ. Елена Зеркаль пояснила ситуацию с выданным-отмененным указом о своем назначении в АП. Восемь бойцов ВСУ попали в плен на Донбассе. Такими были главные новости среды, 22 мая, в Украине и мире.

Рада провалила избирательные законопроекты Зеленского

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Закон Украины "О публичных закупках" (говорится об изменениях в отношении осуществления закупок во время избирательного процесса с целью их упрощения), а также законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины".

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Однако депутаты Верховной Рады не поддержали даже рассмотрение этих законопроектов во время заседания 22 мая, созванного вне очереди (очередная сессия запланирована на 28 мая).

Как голосовали депутаты за законопроекты президента Зеленского – читайте в материале 24 канала.

Как Зеленский хотел изменить избирательное законодательство? Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (сейчас это 5%).





Зеленский хотел уменьшить проходной барьер и отменить мажоритарные округа



В пояснительной записке говорилось, что введение открытых списков в Раде требует серьезных изменений в системе администрирования выборов. Отдельно,



– изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;

– разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;

– принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;

– надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

Смотрите видео о внеочередном заседании Верховной Рады 22 мая:

Что не так с публичными закупками? Зеленский предлагал внести в закон о публичных закупках ряд изменений, чтобы обеспечить организацию подготовки и проведения выборов в Украине. Говорится об осуществлении закупок товаров и услуг для проведения выборов не по общим правилам, а безотлагательно. Эти товары и услуги в первую очередь – изготовление, упаковка и доставка избирательных бюллетеней.

Почему президент Зеленский хочет изменить законодательство о выборах – читайте в материале 24 канала

Новые кадровые назначения президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров.

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Что известно об Андрее Герусе? Родился 1982 года в Нововолынске Волынской области, образование получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на экономическом факультете, впоследствии получил степень МВА в Гренобльской школе бизнеса в Лондоне.



В августе 2014 года его назначили членом Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В 2015 году баллотировался в городской совет от "Объединения "Самопомич".



Герус – член команды Зеленского, эксперт по энергетике и глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

Кто такой Андрей Герус: подробная биография представителя президента Зеленского в Кабмине – в материале 24 канала.

Кого Владимир Зеленский назначил на ключевые должности, смотрите инфографику:



Главные кадровые назначения Владимира Зеленского: инфографика

Также президент Украины назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Кто такой Иван Баканов: биография нового заместителя главы СБУ – в материале 24 канала.

Соответствующий указ №316/2019 обнародован на официальном сайте президента. Иван Геннадьевич Баканов известен как руководитель "Студии "95 квартал" и лидер партии "Слуга народа".



Указ президента Украины

В команде Зеленского Баканов отвечал за связи с Верховной Радой и был главой штаба. СМИ называют Баканова другом детства Зеленского.

Почему Елена Зеркаль отказалась от должности в АП

"Для того чтобы снять все предостережения и беспокойство после всех кадровых указов с моим именем" Елена Зеркаль опубликовала на своей странице в Facebook пространный пост с объяснением ситуации. Говорится о ситуации с указом президента Владимира Зеленского о назначении Зеркаль заместителем главы АП и последующей отменой этого указа.

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Прежде всего Зеркаль отметила, что сейчас работает заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. И свою работу очень любит: "У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике".

Биография Елены Зеркаль: что известно о дипломатке, которая отказалась от должности в АП – в материале 24 канала.

При этом, несмотря на инаугурацию нового президента Владимира Зеленского Елена Зеркаль отметила, что продолжает реализовывать задачи и замыслы украинского МИД: "У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься ежедневно".

Должности важны в контексте достижения целей. Моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами,

– отметила Зеркаль.

Восемь бойцов ВСУ попали в плен пророссийских боевиков

Восемь украинских военных вблизи Новотроицкого на Донбассе попали в руки врага. Утром 22 мая они ехали на грузовом автомобиле, однако отклонились от маршрута и въехали на оккупированную территорию. А там их задержали пророссийские боевики.

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"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих", – говорится в сообщении штаба ООС, опубликованном в этот же день.

Единственное, что известно: они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной,

– сказал журналистам после заседания правительства Степан Полторак.

Он подчеркнул, что более подробная информация будет позже.

Тем временем сепаратистские СМИ заявили, что украинских защитников действительно задержали и передали в руки так называемой "народной милиции ДНР". Пророссийские боевики изъяли у украинцев форму, автомобильные номерные знаки и документы, а также – боеприпасы. "С задержанными проводят следственные действия", - заявили боевики.

Правительство утвердило новое украинское правописание

Кабинет министров 22 мая одобрил новую редакцию Украинского правописания, которая заменит версию 1992 года. Разработала новую редакцию Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

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Решение об обновлении редакции правописания приняли "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм".

Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь. А анализ основных изменений, введенных новым правописанием – читайте в материале 24 канала.