Головні новини 22 травня: провал виборчих законів у Раді та нові гучні призначення Зеленського

Верховна Рада навіть не включила до порядку денного президентський законопроект про зміну виборчого законодавства. Президент Зеленський призначив свого представника в Кабміні та першого заступника голови СБУ. Олена Зеркаль пояснила ситуацію з виданим-скасованим указом про своє призначення в АП. Вісім бійців ЗСУ потрапили в полон на Донбасі. Такими були головні новини середи, 22 травня, в Україні.

Рада провалила виборчі законопроекти Зеленського

Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект про зміни у Законі України "Про публічні закупівлі" (мовиться про зміни щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу з метою їх спрощення), а також законопроект "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України".

Читайте також: Зеленський вніс в Раду законопроект про вибори: текст документу

Однак депутати Верховної Ради не підтримали навіть розгляд цих законопроектів під час засідання 22 травня, скликаного позачергово (чергова сесія запланована на 28 травня).

Як голосували депутати щодо законопроектів президента Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як Зеленський хотів змінити виборче законодавство?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єра до Верховної Ради до 3% (зараз це 5%).





Зеленський хотів зменшити прохідний бар'єр та скасувати мажоритарні округи



У пояснювальній записці мовилося, що запровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема,



- зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;

- роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;

- прийняття Центральною виборчою комісією понад 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;

- належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

Дивіться відео про позачергове засідання Верховної Ради 22 травня:

Що не так з публічними закупівлями? Зеленський пропонував внести до закону про публічні закупівлі низку змін, щоб забезпечити організацію підготовки та проведення виборів в Україні. Мовиться про здійснення закупівель товарів і послуг проведення виборів не за загальними правилами, а невідкладно. Ці товари і послуги у першу чергу – виготовлення, пакування і доставка виборчих бюлетенів.

Чому президент Зеленський хоче змінити законодавство про вибори – читайте у матеріалі 24 каналу.

Нові кадрові призначення президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів.

Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

Що відомо про Андрія Геруса? Народився 1982 року в Нововолинську Волинської області, освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка на економічному факультеті, згодом отримав ступінь МВА у Гренобльській школі бізнесу в Лондоні.



У серпні 2014 року його призначили членом Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У 2015 році балотувався до Київської міської ради від "Об'єднання "Самопоміч".



Герус – член команди Зеленського, експерт з енергетики і голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг.

Хто такий Андрій Герус: детальна біографія представника президента Зеленського у Кабміні – в матеріалі 24 каналу.

Кого Володимир Зеленський призначив на ключові посади, дивіться інфографіку:



Головні кадрові призначення Володимира Зеленського: інфографіка

Також президент України призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ – у матеріалі 24 каналу.

Відповідний указ №316/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента. Іван Геннадійович Баканов відомий як керівник "Студії "95 квартал" та лідер партії "Слуга народу".



Указ президента України

У команді Зеленського Баканов відповідав за зв'язки з Верховною Радою та був головою штабу. ЗМІ називають Баканова другом дитинства Зеленського.

Чому Олена Зеркаль відмовилася від посади в АП

"Для того щоб зняти усі застереження та занепокоєння після всіх кадрових указів з моїм ім'ям" Олена Зеркаль опублікувала на своїй сторінці у Facebook розлогий пост з поясненням ситуації. Мовиться про ситуацію з указом президента Володимира Зеленського про призначення Зеркаль заступником голови АП та подальшим скасуванням цього указу.

Читайте також: Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана: хто всі ці люди

Передусім Зеркаль наголосила, що зараз працює заступницею міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції. І свою роботу дуже любить: "У мене достатньо енергії та мотивації робити все можливе для захисту інтересів України у міжнародній політиці".

Біографія Олени Зеркаль: що відомо про дипломатку, яка відмовилась від посади в АП – у матеріалі 24 каналу.

При цьому, попри інавгурацію нового президента Володимира Зеленського Олена Зеркаль зазначила, що продовжує реалізовувати завдання та задуми українського МЗС: "У нас багато викликів, справ та ідей, якими треба займатись щодня".

Посади важливі у контексті досягнення цілей. Моєю ціллю є просування та захист інтересів України. А кар'єрні рішення не мають йти в розріз з власними цінностями та принципами,

– наголосила Зеркаль.

Вісім бійців ЗСУ потрапили до рук проросійських бойовиків

Вісім українських військових поблизу Новотроїцького на Донбасі потрапили до рук ворога. Вранці 22 травня вони їхали на вантажному автомобілі, проте відхилися від маршруту і в'їхали на окуповану територію. А там їх затримали проросійські бойовики.

Читайте також: Окупанти поранили трьох українських військових на Донбасі

"Командування Об'єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців", – мовиться у повідомленні штабу ООС, опублікованому цього ж дня.

Єдине, що відомо: вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною,

– сказав журналістам після засідання уряду Степан Полторак.

Він наголосив, що більш детальна інформація буде згодом.

Тим часом сепаратистські ЗМІ заявили, що українських оборонців дійсно затримали і передали в руки так званої "народної міліції ДНР". Проросійські бойовики вилучили в українців форму, автомобільні номерні знаки і документи, а також – боєприпаси. "Із затриманими проводять слідчі дії", – заявили бойовики.

Уряд затвердив новий Український правопис

Кабінет міністрів 22 травня схвалив нову редакцію Українського правопису, яка замінить версію 1992 року. Розробила нову редакцію Українська національна комісія з питань правопису.

Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

Рішення про оновлення редакції правопису ухвалили "з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм".

Повний текст нової редакції Українського правопису можна прочитати тут. А аналіз основних змін, впроваджених новим правописом – читайте у матеріалі 24 каналу.