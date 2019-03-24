Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице

В Одессе BMW влетел в припаркованный автомобиль, а потом в опору линии электропередач. В результате ДТП погибли дети местных бизнесменов. На Хортице упал с лошади и умер известный актер Виктор Лейнерт. На Львовщине обвалилась шахта "Надежда", погиб 41-летний мужчина. В Норвегии завершили спасение пассажиров круизного лайнера, попавшего в шторм. Такими были главные новости 23 марта в Украине и мире

Смертельное ДТП с мажорами в Одессе

В Одессе на проспекте Шевченко в ночь на 24 марта водитель BMW потерял управление и на большой скорости врезался в припаркованный Hyundai Sonata. После удара иномарку развернуло и выбросило на опору линии электропередач.

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Сразу после столкновений BMW загорелся. Машину "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.

Смотрите видео с места смертельного ДТП сразу после трагедии:

В жуткой аварии погиб 22-летний водитель и 33-летняя пассажирка – оба дети влиятельных одесских бизнесменов. Известно, что за рулем элитного автомобиля BMW X6 был Шамиль Гаджиев. Его отец Газанфар Гаджиев является владельцем ночного клуба "Bono" в Аркадии, а брат Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу.



Погибший в ДТП в Одессе Шамиль Гаджиев

Пассажиркой иномарки оказалась Виктория Кравченко. Она дочь Валерия Кравченко – владельца клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". У погибшей Виктории остались двое детей.



Виктория Кравченко погибшая в ДТП в Одессе

По словам очевидцев, погибшие на своем автомобиле устроили гонку по улицам Одессы с водителем Porsche.

Смерть автора на Хортице

В Запорожье на острове Хортица мужчина в костюме казака упал с лошади утром 23 марта и умер. Им оказался актер театра казацкого боя "Сечевые казаки" Виктор Лейнерт.

В сети сообщили обстоятельства смерти мужчины – казак ехал на лошади, ему стало плохо, поэтому он упал. Однако, окончательные причины смерти будут известны только после результатов судебно-медицинской экспертизы. Предварительно медики лишь установили, что смерть могла наступить в результате проблем с сердцем.

Мы предполагаем, что он мог умереть на коне, а не упасть, как пишут некоторые издания. Перед этим с ним все было в порядке, и он даже поздоровался с селянами. Он хорошо знал лошадей и прекрасно с ними справлялся. Был опытным казаком,

– отметила представительница театра в комментарии 24 каналу.

По ее словам, Виктор Лейнерт ехал на Хортицу сам (актеры утром забирают лошадей из театра и ведут их на место представления). Когда ему стало плохо и он упал с лошади, рядом остановился водитель автомобиля, который проезжал мимо. Именно он присматривал за лошадьми, пока актера осматривали медики.

Что известно о Викторе Лейнерте?

Казаку было 50 лет. У него остались жена и двое детей. Как казак Наливайко он выступал на Хортице, где демонстрировал мастерство казацкого боя. Также Виктор был отличным наездником и участвовал в съемках фильмов.

Авария на шахте близ Львова

На шахте "Надежда" в селе Селец Сокальского района Львовской области утром произошел обвал породы. В результате инцидента на месте погиб 41-летний шахтер Ярослав Лунич с большим стажем.

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Горнорабочий очистного забоя шахты вышел на работу в ночную смену. Он спустился на глубину около 500 метров, где на него обвалилась порода.

Ярослав – опытный горняк, 10 лет добывал уголь. Диспетчер получил сообщение об обвале в 2:58 ночью. Никто не мог предположить, что такое случится, ведь шахтеры имели все необходимые средства защиты. За восемь лет на шахте "Надежда" – это первый такой несчастный случай. Специальная комиссия изучит ситуацию и даст точную оценку о причинах трагедии,

– рассказали диспетчеры шахты "Надежда".

Спасатели извлекли тело погибшего горняка из-под завала. Ярослав Лунич жил в Червонограде, у него остались двое детей – 23-летний сын, который работает на той же шахте, и 20-летняя дочь.

Конец спасательной операции в Норвегии

Круизный лайнер Viking Sky, следовавший из города Тромсё на севере страны в Ставангер, потерпел крушение 23 марта у берегов Норвегии. Из-за сильного шторма у судна отказали все двигатели. На борту корабля находились 1300 пассажиров. Всех их удалось эвакуировать лишь 24 марта, ведь до этого проведению спасательной операции мешал шквальный ветер.

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В районе аварии курсировали 3 вертолета, которые доставляли людей в безопасное место. Полиция организовала лагерь по приему людей на суше. С судна забрали 915 пассажиров и 258 членов экипажа. 20 из них отправили в больницы. Остальных людей вывели на палубу и надели на них спасательные жилеты.

Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Всего же пострадавших восемь.

Passengers from #VikingSky are received by #RødeKors on arrival #Hustadvika evacuation centre. They receive dry clothes, blankets and first aid. We see bruising, broken bones, and cuts. Many need a hand to hold, a shoulder to lean on, someone to talk to. https://t.co/87I9J5L60x pic.twitter.com/fBiob0vyeY — Norges Røde Kors (@rodekorsnorge) 24 березня 2019 р.

Сам лайнер Viking Sky также наконец добрался до норвежского порта Молде. Его команде ночью удалось запустить 3 двигателя. Корабль сопровождали буксир и 2 судна снабжения.

В сети появилось видео пассажиров, как корабль начинает качать на гигантских волнах. По палубе каталась мебель, на людей падали панели с потолка.

Смотрите видео, как пассажиры увидели гигантские волны, надвигающиеся на окна:





#Update: Pictures of #Norway is airlifting 1300 passengers off a cruise ship, after #VikingSky received a "SOS" call of that the engines broke down on sea, and emergency unites are responding with helicopters heading towards the scene. pic.twitter.com/5lSA5hLs6K — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 березня 2019 р.

Стильный Усик

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал победителем в номинации "Спортсмен года" во время награждения обладателей престижного титула "Человек года – 2018".

Боксер пришел на церемонию с женой Екатериной. Для прохода по красной дорожке Усик выбрал строгий черный костюм в сочетании с белой рубашкой и галстуком. Но особенностью образа украинского боксера стал его пиджак с красными цветами.



Александр Усик во время награждения титулом "Человек года 2018"



Александр Усик получил награду "Человек года 2018"