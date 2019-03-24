Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
В Одессе BMW влетел в припаркованный автомобиль, а потом в опору линии электропередач. В результате ДТП погибли дети местных бизнесменов. На Хортице упал с лошади и умер известный актер Виктор Лейнерт. На Львовщине обвалилась шахта "Надежда", погиб 41-летний мужчина. В Норвегии завершили спасение пассажиров круизного лайнера, попавшего в шторм. Такими были главные новости 23 марта в Украине и мире
Смертельное ДТП с мажорами в Одессе
В Одессе на проспекте Шевченко в ночь на 24 марта водитель BMW потерял управление и на большой скорости врезался в припаркованный Hyundai Sonata. После удара иномарку развернуло и выбросило на опору линии электропередач.
Читайте также: В Польше BMW влетел в группу пешеходов: погибли трое молодых украинцев
Сразу после столкновений BMW загорелся. Машину "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.
Смотрите видео с места смертельного ДТП сразу после трагедии:
В жуткой аварии погиб 22-летний водитель и 33-летняя пассажирка – оба дети влиятельных одесских бизнесменов. Известно, что за рулем элитного автомобиля BMW X6 был Шамиль Гаджиев. Его отец Газанфар Гаджиев является владельцем ночного клуба "Bono" в Аркадии, а брат Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу.
Погибший в ДТП в Одессе Шамиль Гаджиев
Пассажиркой иномарки оказалась Виктория Кравченко. Она дочь Валерия Кравченко – владельца клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". У погибшей Виктории остались двое детей.
Виктория Кравченко погибшая в ДТП в Одессе
По словам очевидцев, погибшие на своем автомобиле устроили гонку по улицам Одессы с водителем Porsche.
Смерть автора на Хортице
В Запорожье на острове Хортица мужчина в костюме казака упал с лошади утром 23 марта и умер. Им оказался актер театра казацкого боя "Сечевые казаки" Виктор Лейнерт.
В сети сообщили обстоятельства смерти мужчины – казак ехал на лошади, ему стало плохо, поэтому он упал. Однако, окончательные причины смерти будут известны только после результатов судебно-медицинской экспертизы. Предварительно медики лишь установили, что смерть могла наступить в результате проблем с сердцем.
Мы предполагаем, что он мог умереть на коне, а не упасть, как пишут некоторые издания. Перед этим с ним все было в порядке, и он даже поздоровался с селянами. Он хорошо знал лошадей и прекрасно с ними справлялся. Был опытным казаком,
– отметила представительница театра в комментарии 24 каналу.
По ее словам, Виктор Лейнерт ехал на Хортицу сам (актеры утром забирают лошадей из театра и ведут их на место представления). Когда ему стало плохо и он упал с лошади, рядом остановился водитель автомобиля, который проезжал мимо. Именно он присматривал за лошадьми, пока актера осматривали медики.
Что известно о Викторе Лейнерте?
Казаку было 50 лет. У него остались жена и двое детей. Как казак Наливайко он выступал на Хортице, где демонстрировал мастерство казацкого боя. Также Виктор был отличным наездником и участвовал в съемках фильмов.
Авария на шахте близ Львова
На шахте "Надежда" в селе Селец Сокальского района Львовской области утром произошел обвал породы. В результате инцидента на месте погиб 41-летний шахтер Ярослав Лунич с большим стажем.
Читайте также: Гражданин России подорвался на смерть в Киеве: он может быть убийцей водителя BlaBlaCar Познякова
Горнорабочий очистного забоя шахты вышел на работу в ночную смену. Он спустился на глубину около 500 метров, где на него обвалилась порода.
Ярослав – опытный горняк, 10 лет добывал уголь. Диспетчер получил сообщение об обвале в 2:58 ночью. Никто не мог предположить, что такое случится, ведь шахтеры имели все необходимые средства защиты. За восемь лет на шахте "Надежда" – это первый такой несчастный случай. Специальная комиссия изучит ситуацию и даст точную оценку о причинах трагедии,
– рассказали диспетчеры шахты "Надежда".
Спасатели извлекли тело погибшего горняка из-под завала. Ярослав Лунич жил в Червонограде, у него остались двое детей – 23-летний сын, который работает на той же шахте, и 20-летняя дочь.
Конец спасательной операции в Норвегии
Круизный лайнер Viking Sky, следовавший из города Тромсё на севере страны в Ставангер, потерпел крушение 23 марта у берегов Норвегии. Из-за сильного шторма у судна отказали все двигатели. На борту корабля находились 1300 пассажиров. Всех их удалось эвакуировать лишь 24 марта, ведь до этого проведению спасательной операции мешал шквальный ветер.
Читайте также: Наряду с круизным лайнером у берегов Норвегии потерпел крушение еще один корабль
В районе аварии курсировали 3 вертолета, которые доставляли людей в безопасное место. Полиция организовала лагерь по приему людей на суше. С судна забрали 915 пассажиров и 258 членов экипажа. 20 из них отправили в больницы. Остальных людей вывели на палубу и надели на них спасательные жилеты.
Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы и отправлены в больницу. Всего же пострадавших восемь.
Сам лайнер Viking Sky также наконец добрался до норвежского порта Молде. Его команде ночью удалось запустить 3 двигателя. Корабль сопровождали буксир и 2 судна снабжения.
В сети появилось видео пассажиров, как корабль начинает качать на гигантских волнах. По палубе каталась мебель, на людей падали панели с потолка.
Смотрите видео, как пассажиры увидели гигантские волны, надвигающиеся на окна:
Стильный Усик
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал победителем в номинации "Спортсмен года" во время награждения обладателей престижного титула "Человек года – 2018".
Боксер пришел на церемонию с женой Екатериной. Для прохода по красной дорожке Усик выбрал строгий черный костюм в сочетании с белой рубашкой и галстуком. Но особенностью образа украинского боксера стал его пиджак с красными цветами.
Александр Усик во время награждения титулом "Человек года 2018"
Александр Усик получил награду "Человек года 2018"