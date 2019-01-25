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      Главные новости 25 января: сбитый беспилотник оккупантов и смерть редактора УНИАН

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      Новости Украины сегодня 25 января 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 25 января / Коллаж 24 канала

      Украинские военные сбили в небе над Приазовьем беспилотник оккупантов. Умер редактор УНИАН Николай Бабич. Турецкий курорт Анталия атаковал шторм, который сопровождался торнадо, ливнями и сильным ветром. Ryanair откроет для Украины четыре новые направления. Такими были главные новости пятницы, 25 января, в Украине и мире.

      Украинские военные сбили в небе беспилотник оккупантов

      Украинские военные с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотник оккупантов. В целях разведки враг применил дрон, который производит Российская Федерация

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      После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что дрон – "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации,
      – объясняют военные.

      Более того, такой тип аппаратов активно поставляют в незаконные вооруженные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР". Пророссийские оккупанты используют его для проведения разведки и корректировки огня артиллерии. Поэтому в штабе ООС уверены, что изъятый ​​беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

      Смотрите видео со сбитым на Приазовье беспилотником:

      Кроме того, сегодня пророссийские боевики коварно обстреляли автомобиль украинских военных возле поселка Екатериновка Луганской области. Один украинский защитник погиб, еще четверо ранены.

      Украинские военные ответили на обстрел и уничтожили две огневые точки противника. Кроме того, двое оккупантов были убиты и один ранен.

      Умер редактор УНИАН

      25 января умер редактор УНИАН Николай Бабич, ему было 48 лет. Он был заместителем руководителя отдела экономических новостей информационного агентства. Вероятной причиной смерти журналисты агентства называют укол анестезии.

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      Мужчина пошел на простую плановую операцию в киевскую больницу. Коллеги умершего убеждены, что сердце Бабича остановилось, когда ему вкололи укол анестезии.

      "Люди не должны умирать от укола с анестезией. В Бабича остались жена Инна и трое детей. И – огромное творческое наследие, а также – куча творческих и жизненных планов", – отметили в коллективе УНИАН.

      Коллектив УНИАН выражает свои глубокие соболезнования семье, друзьям и знакомым Николая. Без нашего надежного товарища, веселого оптимиста, любознательного расследователя, талантливого автора, чуткого руководителя, наставника десятков молодых журналистов, учителя и неизменно надежного члена команды мы все стали сиротами,
      – обратились коллеги.

      Ужасный шторм атаковал Анталию

      Турецкий курорт Анталия атаковал шторм, который сопровождался торнадо, ливнями и сильным ветром. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 2 человека, среди них 13-летняя девочка. Один человек пропал без вести, еще около 11 пострадали

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      Торнадо начался вечером и уже нанес разрушающий вред домам, сельскохозяйственный имениям, многим автомобилям и теплицам в районах Кумлуджа и Финике.

      Всех пострадавших отправили в больницу. Один из них в критическом состоянии. Мэр Анталии Сариоглу выразил сожаление по поводу инцидента и заявил, что во всем районе продолжаются спасательные работы.

      Кроме того, в Италии сегодня столкнулся вертолет с туристическим самолетом. На борту воздушных судов находились не менее семи человек. В результате авиакатастрофы погибли 5 человек. Известно, что туристический самолет вылетел из Швейцарии, а вертолет был частной компании "Курмайор".

      После аварии судна упали на ледник на горе Теста-дель-Рютор. На месте происшествия обнаружены тела пятерых погибших.

      Смотрите короткое видео с места события:

      Ryanair откроет для Украины еще 4 направления

      Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с октября 2019 года откроет четыре новых направления из Украины в Германию. Рейсы будут запущены из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хана, Карлсруэ/Баден-Баден и Нюрнберг. Все рейсы будут выполняться дважды в неделю.

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      Цена билетов стартует от 69 евро в обе стороны Германии.

      авіація київ німеччина

      Скриншот с официального сайта авиаперевозчика

      В целом Ryanair с первой недели апреля откроет пять новых направлений из Украины – в Дублин, Софию, Пафос, Манчестер и Афины.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Киева Ryanair Стихийный бедствия Новости Турции СМИ Журналисты Война на Донбассе авиация Жертвы Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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