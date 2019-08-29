Главные новости 29 августа: новая Верховная Рада, новый Кабмин и близкий обмен пленными

Новоизбранные депутаты начали работу – 29 августа состоялось первое торжественное заседание верховной Рады. Времени нардепы не теряют – до вечера провели ряд важных голосований, в частности – премьер-министра, спикера и новый состав Кабмина. Пленники Кремля могут вернуться в Украину уже 30 августа. Поиски людей под завалами дома в Дрогобыче прекратили. Такими были новости четверга, 29 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

Новая Верховная Рада

Важно: Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва онлайн

Начали – торжественное первое заседание Верховной Рады IX созыва состоялось. Новоизбранные депутаты приняли присягу. В начале заседания прозвучал гимн. Все присутствующие почтили минутой молчания погибших украинских военных на Донбассе.

29 августа – День памяти погибших защитников Украины.

Перед заседанием нардепы возложили цветы к стене памяти с погибшими украинскими солдатами возле Михайловского собора.

Открыл торжественное заседание спикер Верховной Рады предыдущего созыва Андрей Парубий. К слову, перед заседанием разложили экземпляры нового выпуска газеты "Зеркало недели", в котором напечатали фотографии 321 матери, которые потеряли детей в войне на Донбассе.

К принятию присяги пригласили самого старшего нардепа, представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Иоффе.



Юлий Иоффе / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенский)

Смотрите видео присяги народных депутатов Украины:

Заметим, что одновременно с ним текст присяги зачитали все избранные депутаты и скрепили документ своими подписями. Подписание текста проходило не в зале, а в кулуарах Рады.

В торжественной сессии Рады приняли участие действующее правительство, бывшие спикеры парламента, представители Конституционного Суда, генеральной прокуратуры, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели, представители иностранных стран. Кроме того, в парламент пришли президент Украины Владимир Зеленский и президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Начало торжественного заседания Рады: как это было:

Политикам вручили удостоверения, нагрудные знаки народного депутата, карточку для голосования, и справочные и регистрационные материалы. Перед новым парламентом сложил полномочия действующий Кабинет министров во главе с премьером Гройсманом.

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Какие партии прошли в Верховную Раду?1. "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей;

2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;

3. "Европейская Солидарность" – 8,18%

4. ВО "Батькивщина" – 8,10%

5. "Голос" – 5,82%.



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Главные назначения

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Во время первого заседания новоизбранные нардепы работали плодотворно – избрали главу Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и сформировали Кабмин. В общем за первый день (как объясняют нардепы от "Слуги народа" – на самом деле 29-30 августа) депутаты планируют проголосовать за примерно 100 законов.

Премьер министр Украины – Алексей Гончарук.

За – 290 депутатов.

После выборов Президента Украины 28 мая стал частью команды Владимира Зеленского. С 21 июня 2019 – член Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (это совещательные органы при президенте).

Ранее претендентами на должность премьер-министра Украины называли, кроме Алексея Гончарука, – Игоря Уманского, Олега Устенко, Андрея Коболева, Юрия Витренко, Владислава Рашкована и даже Александра Данилюка.

Спикер Верховной Рады – лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

За – 382 депутата.

Основные обязанности спикера Верховной Рады

Проводить заседания Верховной Рады с соблюдением требований Регламента.

Организовывать работу Верховной Рады и координировать деятельность ее органов.

Подписывать акты, принятые Верховной Радой, удостоверяя соответствие их содержания принятым решениям.

Обеспечивать соблюдение календарного плана работы сессии и повестки дня пленарных заседаний.

Представлять Верховную Раду в отношениях с другими органами государственной власти Украины и органами власти других государств и международными организациями.

Обращаться в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

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Первым заместителем главы Верховной Рады стал Руслан Стефанчук, также вице-спикером избрали Елену Кондратюк.

Министр обороны Украины – Андрей Загороднюк.

За – 314 нардепов.

Загороднюк – внештатный советник президента Зеленского и член Наблюдательного Совета "Укроборонпрома". Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

Министр иностранных дел Украины – Вадим Пристайко.

За – 310 голосов.

Пристайко уже имеет опыт работы в структуре украинского МИД. Опыт работы в команде главы государства тоже есть – 22 мая Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации Президента (бывшее название Офиса Президента – 24 канал).

Глава СБУ – Иван Баканов.

За – 319 нардепов.

Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты. До этого момента Баканов исполнял обязанности главы СБУ, пока его предшественник Василий Грицак был в отпуске. Одновременно он был первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы.

Новый состав Кабмина и Аваков остается

За новый состав Кабмина проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Дмитрий Кулеба, а вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров.

Кто еще вошел в новый Кабмин:

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

Денис Малюська – министр юстиции.



Результаты голосования за новый состав правительства



Как голосовали за новый состав Кабмина парламентские фракции

Так, Арсен Аваков и в дальнейшем будет возглавлять МВД. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Аваков остается на переходный период. К тому же – "под личную ответственность" Президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите видео голосования за новый состав Кабмина:



Как в Украине назначают правительство/ Инфографика 24 канала



Что делает Кабмин/ Инфографика 24 канала

Обмен пленными

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Пленники Кремля должны вернуться в Украину, 30 августа. Такую информацию озвучил новоизбранный народный депутат Ахтем Чийгоз, которого оккупационные власти Крыма удерживали в 2015-2017 году.

Олег Сенцов в "Лефортово". Из той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все пока предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В общем то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это так,

– заявил он журналистам.

Что известно об обмене пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинские моряки, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).



Зато ожидается, что среди лиц, переданных России, будет руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство.

Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Лабитнанги. Где он сейчас находится, неизвестно. Вполне вероятно, что Сенцова могут обменять на российского пропагандиста Кирилла Вышинского, которого выпустили из СИЗО.

В следственный изолятор "Лефортово" в Москве доставили также незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Романа Сущенко.



Украинские моряки, которые находятся в российском плену / Инфографика 24 канала

Количество жертв обвала дома в Дрогобыче возросло до 8

Важно: Что известно о доме, который обвалился в Дрогобыче

Из-под обломков части 4-этажного дома в Дрогобыче, который обрушился ночью с 27 на 28 августа, извлекли тела еще пяти человек. Всего в результате трагедии погибли восемь человек, среди которых мальчик. Поиск людей завершен, однако спасатели продолжают разбирать завалы.

Погибшим, которых достали 29 августа, было: 42 года мужчине, 5 лет мальчику, 79, 64, 80 лет – трем женщинам, девушке – 21 год.

В ГСЧС отмечают, что активная фаза разбора завала строительных конструкций длится непрерывно и посменно. Сейчас уже отгружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

Что известно о причинах обвала дома в ДрогобычеВерсию взрыва газа отвергают, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины стенами. По их словам, они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭКи, однако на них не реагировали.



Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа перестроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены. К тому же, подвал постоянно подтапливало.

Последователи Азарова в Верховной Раде

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Некоторые нардепы очень уже пытаются говорить в стенах Верховной Рады на украинском, но получается не всегда. Так, Антон Киссе, выступая в Верховной Раде заявил, что депутатская группа "За будущее" "підтрімує прізначення члєнів Кабінєту міністрів".

Сєводня нємає можливості збиту віноматєріалів. Всє вінпукнти загрожени віном,

– заявил депутат.

Своим украинским депутат вызвал нескрываемый смех даже у Вадима Новинского, который уже не раз конфузился, пробуя говорить на "соловьином".

Фееричное выступление Киссе в Раде: смотрите видео