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      Главные новости 29 августа: новая Верховная Рада, новый Кабмин и близкий обмен пленными

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      Новости Украины сегодня 29 августа 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 29 августа / Коллаж 24 канала

      Новоизбранные депутаты начали работу – 29 августа состоялось первое торжественное заседание верховной Рады. Времени нардепы не теряют – до вечера провели ряд важных голосований, в частности – премьер-министра, спикера и новый состав Кабмина. Пленники Кремля могут вернуться в Украину уже 30 августа. Поиски людей под завалами дома в Дрогобыче прекратили. Такими были новости четверга, 29 августа.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня.

      Новая Верховная Рада

      Важно: Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва онлайн

      Начали – торжественное первое заседание Верховной Рады IX созыва состоялось. Новоизбранные депутаты приняли присягу. В начале заседания прозвучал гимн. Все присутствующие почтили минутой молчания погибших украинских военных на Донбассе.

      29 августа – День памяти погибших защитников Украины.

      Перед заседанием нардепы возложили цветы к стене памяти с погибшими украинскими солдатами возле Михайловского собора.

      Открыл торжественное заседание спикер Верховной Рады предыдущего созыва Андрей Парубий. К слову, перед заседанием разложили экземпляры нового выпуска газеты "Зеркало недели", в котором напечатали фотографии 321 матери, которые потеряли детей в войне на Донбассе.

      К принятию присяги пригласили самого старшего нардепа, представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Иоффе.


      Юлий Иоффе / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенский)

      Смотрите видео присяги народных депутатов Украины:

      Заметим, что одновременно с ним текст присяги зачитали все избранные депутаты и скрепили документ своими подписями. Подписание текста проходило не в зале, а в кулуарах Рады.

      В торжественной сессии Рады приняли участие действующее правительство, бывшие спикеры парламента, представители Конституционного Суда, генеральной прокуратуры, представители дипломатического корпуса, религиозные деятели, представители иностранных стран. Кроме того, в парламент пришли президент Украины Владимир Зеленский и президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

      Начало торжественного заседания Рады: как это было:

       

      Политикам вручили удостоверения, нагрудные знаки народного депутата, карточку для голосования, и справочные и регистрационные материалы. Перед новым парламентом сложил полномочия действующий Кабинет министров во главе с премьером Гройсманом.

      Это надо знать: Какие первые законопроекты Зеленский внес в Верховную Раду 9-го созыва

      Какие партии прошли в Верховную Раду?1. "Слуга народа" набрала 43,16% голосов избирателей;
      2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;
      3. "Европейская Солидарность" – 8,18%
      4. ВО "Батькивщина" – 8,10%
      5. "Голос" – 5,82%.


      Как рассадят депутатов по фракциям в новой Раде: инфографика 24 канала

      Главные назначения

      Надо знать: Кто возглавил комитеты Верховной Рады IX созыва: список

      Во время первого заседания новоизбранные нардепы работали плодотворно – избрали главу Верховной Рады, его заместителей, премьер-министра Украины и сформировали Кабмин. В общем за первый день (как объясняют нардепы от "Слуги народа" – на самом деле 29-30 августа) депутаты планируют проголосовать за примерно 100 законов.

      Премьер министр УкраиныАлексей Гончарук.

      За – 290 депутатов.

      После выборов Президента Украины 28 мая стал частью команды Владимира Зеленского. С 21 июня 2019 – член Национального инвестиционного совета Украины и Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (это совещательные органы при президенте).

      Ранее претендентами на должность премьер-министра Украины называли, кроме Алексея Гончарука, – Игоря Уманского, Олега Устенко, Андрея Коболева, Юрия Витренко, Владислава Рашкована и даже Александра Данилюка.

      Спикер Верховной Рады – лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

      За – 382 депутата.

      Основные обязанности спикера Верховной Рады

      • Проводить заседания Верховной Рады с соблюдением требований Регламента.
      • Организовывать работу Верховной Рады и координировать деятельность ее органов.
      • Подписывать акты, принятые Верховной Радой, удостоверяя соответствие их содержания принятым решениям.
      • Обеспечивать соблюдение календарного плана работы сессии и повестки дня пленарных заседаний.
      • Представлять Верховную Раду в отношениях с другими органами государственной власти Украины и органами власти других государств и международными организациями.
      • Обращаться в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

      Скандалы новой Рады: Депутату от "Оплатформы" отключили микрофон из-за русского языка

      Первым заместителем главы Верховной Рады стал Руслан Стефанчук, также вице-спикером избрали Елену Кондратюк.

      Министр обороны УкраиныАндрей Загороднюк.

      За – 314 нардепов.

      Загороднюк – внештатный советник президента Зеленского и член Наблюдательного Совета "Укроборонпрома". Ранее Загороднюк был руководителем проектного офиса реформ Министерства обороны.

      Министр иностранных дел УкраиныВадим Пристайко.

      За – 310 голосов.

      Пристайко уже имеет опыт работы в структуре украинского МИД. Опыт работы в команде главы государства тоже есть – 22 мая Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации Президента (бывшее название Офиса Президента – 24 канал).

      Глава СБУИван Баканов.

      За – 319 нардепов.

      Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты. До этого момента Баканов исполнял обязанности главы СБУ, пока его предшественник Василий Грицак был в отпуске. Одновременно он был первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы.

      Новый состав Кабмина и Аваков остается

      За новый состав Кабмина проголосовал 281 народный депутат. Против высказались 26 народных избранников, еще 45 воздержались, 43 не голосовали.

      Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Дмитрий Кулеба, а вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров.

      Кто еще вошел в новый Кабмин:

      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Денис Малюська – министр юстиции.


      Результаты голосования за новый состав правительства


      Как голосовали за новый состав Кабмина парламентские фракции

      Так, Арсен Аваков и в дальнейшем будет возглавлять МВД. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Аваков остается на переходный период. К тому же – "под личную ответственность" Президента Украины Владимира Зеленского.

      Смотрите видео голосования за новый состав Кабмина:


      Как в Украине назначают правительство/ Инфографика 24 канала


      Что делает Кабмин/ Инфографика 24 канала

      Обмен пленными

      Читайте также: Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери: детали

      Пленники Кремля должны вернуться в Украину, 30 августа. Такую информацию озвучил новоизбранный народный депутат Ахтем Чийгоз, которого оккупационные власти Крыма удерживали в 2015-2017 году.

      Олег Сенцов в "Лефортово". Из той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все пока предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В общем то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это так,
      – заявил он журналистам.

      Что известно об обмене пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинские моряки, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Зато ожидается, что среди лиц, переданных России, будет руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство.

      Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Лабитнанги. Где он сейчас находится, неизвестно. Вполне вероятно, что Сенцова могут обменять на российского пропагандиста Кирилла Вышинского, которого выпустили из СИЗО.

      В следственный изолятор "Лефортово" в Москве доставили также незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Романа Сущенко.


      Украинские моряки, которые находятся в российском плену / Инфографика 24 канала

      Количество жертв обвала дома в Дрогобыче возросло до 8

      Важно: Что известно о доме, который обвалился в Дрогобыче

      Из-под обломков части 4-этажного дома в Дрогобыче, который обрушился ночью с 27 на 28 августа, извлекли тела еще пяти человек. Всего в результате трагедии погибли восемь человек, среди которых мальчик. Поиск людей завершен, однако спасатели продолжают разбирать завалы.

      Погибшим, которых достали 29 августа, было: 42 года мужчине, 5 лет мальчику, 79, 64, 80 лет – трем женщинам, девушке – 21 год.

      В ГСЧС отмечают, что активная фаза разбора завала строительных конструкций длится непрерывно и посменно. Сейчас уже отгружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.

      Что известно о причинах обвала дома в ДрогобычеВерсию взрыва газа отвергают, ведь стекла в соседних квартирах целые. Жители откровенно на камеру признаются, что их дом был в ненадлежащем состоянии, что уже пошли трещины стенами. По их словам, они неоднократно обращались и к власти, в ЖЭКи, однако на них не реагировали.

      Кроме того, стало известно, что помещение первого этажа перестроила себе парикмахерская и, вероятно, снесла несущие стены. К тому же, подвал постоянно подтапливало.

      Последователи Азарова в Верховной Раде

      Смотрите также: Терялись в кулуарах, как первоклассники: первые курьезы и скандалы новой Рады

      Некоторые нардепы очень уже пытаются говорить в стенах Верховной Рады на украинском, но получается не всегда. Так, Антон Киссе, выступая в Верховной Раде заявил, что депутатская группа "За будущее" "підтрімує прізначення члєнів Кабінєту міністрів".

      Сєводня нємає можливості збиту віноматєріалів. Всє вінпукнти загрожени віном,
      – заявил депутат.

      Своим украинским депутат вызвал нескрываемый смех даже у Вадима Новинского, который уже не раз конфузился, пробуя говорить на "соловьином".

      Фееричное выступление Киссе в Раде: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Арсен Аваков Алексей Гончарук Иван Баканов Кабинет Министров Украины Слуга народа Вадим Пристайко Олег Сенцов Оппозиционная платформа – За жизнь ВО Батькивщина Европейская солидарность Партия Голос Руслан Стефанчук Дмитрий Разумков Украинские моряки в плену Обмен пленными Заложники Украинцы в плену РФ Крушения дома в Дрогобыче Законодательство
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