Головні новини 29 серпня: нова Верховна Рада, новий Кабмін та близький обмін полоненими

Новообрані депутати розпочали роботу – 29 серпня відбулось перше урочисте засідання верховної Ради. Часу нардепи не втрачають – до вечора провели низку важливих голосувань, зокрема – за прем'єр-міністра, спікера та новий склад Кабміну. Бранці Кремля можуть повернутися до України вже 30 серпня. Пошуки людей під завалами будинку у Дрогобичі припинили. Такими були головні новини четверга, 29 серпня.

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Нова Верховна Рада

Важливо: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання онлайн

Почали – урочисте перше засідання Верховної Ради IX скликання відбулось. Новообрані депутати склали присягу. На початку засідання пролунав гімн. Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих українських військових на Донбасі.

29 серпня – День пам'яті загиблих захисників України.

Перед засіданням нардепи поклали квіти до стіни пам'яті із загиблими українськими солдатами біля Михайлівського собору.

Відкрив урочисте засідання спікер Верховної Ради попереднього скликання Андрій Парубій. До слова, перед засіданням розклали примірники нового випуску газети “Дзеркало тижня”, у якому надрукували фотографії 321 матері, що втратили дітей у війні на Донбасі.

До складання присяги запросили найстаршого нардепа, представника "Опозиційної платформи – За життя" Юлія Іоффе.



Юлій Іоффе / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

Дивіться відео присяги народних депутатів України:

Зауважимо, що одночасно з ним текст присяги зачитали всі обрані депутати та скріпили документ своїми підписами. Підписання тексту відбувалося не у залі, а в кулуарах Ради.

В урочистій сесії Ради взяли участь чинний уряд, колишні спікери парламенту, представники Конституційного Суду, генеральної прокуратури, представники дипломатичного корпусу, релігійні діячі, представники іноземних країн. Крім того, до парламенту завітали президент України Володимир Зеленський та президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Початок урочистого засідання Ради: як це було:

Політикам вручили посвідчення, нагрудні знаки народного депутата, картку для голосування та довідкові та реєстраційні матеріали. Перед новим парламентом склав повноваження чинний Кабінет міністрів на чолі з прем'єром Гройсманом.

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Які партії пройшли у Верховну Раду? 1. "Слуга народу" набрала 43,16% голосів виборців;

2. "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;

3. "Європейська Солідарність" – 8,18%

4. ВО "Батьківщина" – 8,10%

5. "Голос" – 5,82%.



Як розсадять депутатів за фракціями у новій Раді: інфографіка 24 каналу

Головні призначення

Треба знати: Хто очолив комітети Верховної Ради IX скликання: список

Під час першого засідання новообрані нардепи працювали плідно – обрали голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та сформували Кабмін. Загалом за перший день (як пояснюють нардепи від "Слуги народу" – насправді 29-30 серпня) депутати планують проголосувати за приблизно 100 законів.

Прем’єр міністр України – Олексій Гончарук.

За – 290 депутатів.

Після виборів Президента України 28 травня став частиною команди Володимира Зеленського. З 21 червня 2019 – член Національної інвестиційної ради України та Національної ради з питань антикорупційної політики (це дорадчі органи при президентові).

Раніше претендентами на посаду прем'єр-міністра України називали, окрім Олексія Гончарука, – Ігоря Уманського, Олега Устенка, Андрія Коболєва, Юрія Вітренка, Владислава Рашкована і навіть Олександра Данилюка.

Спікер Верховної Ради – лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков.

За – 382 депутати.

Основні обов'язки спікера Верховної Ради

Проводити засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту.

Організовувати роботу Верховної Ради та координувати діяльність її органів.

Підписувати акти, прийняті Верховною Радою, засвідчуючи відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням.

Забезпечувати дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань.

Представляти Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями.

Звертатися до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата.

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Першим заступником голови Верховної Ради став Руслан Стефанчук, також віце– спікером обрали Олену Кондратюк.

Міністр оброни України – Андрій Загороднюк.

За – 314 нардепів.

Загороднюк – позаштатний радник президента Зеленського та член Наглядової Ради "Укроборонпрому". Раніше Загороднюк був керівником проектного офісу реформ Міністерства оборони.

Міністр закордонних справ України – Вадим Пристайко.

За – 310 голосів.

Пристайко вже має досвід роботи у структурі українського МЗС. Досвід роботи у команді глави держави теж є – 22 травня Володимир Зеленський призначив його на посаду заступника голови Адміністрації Президента (колишня назва Офісу Президента – 24 канал).

Голова СБУ – Іван Баканов.

За – 319 нардепів.

Баканов був також главою передвиборного штабу Зеленського, коли той був кандидатом у президенти. До цього моменту Баканов виконував обов’язки голови СБУ, допоки його попередник Василь Грицак був у відпустці. Водночас він був першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління спецслужби.

Новий склад Кабміну і Аваков залишається

За новий склад Кабміну проголосував 281 народний депутат. Проти висловились 26 народних обранців, ще 45 утримались, 43 не голосували.

Віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Дмитро Кулеба, а віце-прем’єр-міністром з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров.

Хто ще увійшов до нового Кабміну:

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;

Денис Малюська – міністр юстиції.



Результати голосування за новий склад уряду



Як голосували за новий склад Кабміну парламентські фракції

Так, Арсен Аваков і надалі очолюватиме МВС. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Аваков залишається на перехідний період. До того ж – "під особисту відповідальність" Президента України Володимира Зеленського.

Дивіться відео голосування парламенту за новий склад Кабміну:



Як в Україні призначають уряд/ Інфографіка 24 каналу



Що робить Кабмін/ Інфографіка 24 каналу

Обмін полоненими

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Бранці Кремля мають повернутись в Україну, 30 серпня. Таку інформацію озвучив новообраний народний депутат Ахтем Чийгоз, якого окупаційна влада Криму утримувала у 2015-2017 році.

Олег Сенцов в "Лефортово". З тієї інформації, що я знаю, в п'ятницю повинні прибути. Всі разом. Але це все поки імовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. Загалом те, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьовано – це так,

– заявив він журналістам.

Що відомо про обмін полоненими?Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно обвинувачених українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).



Натомість очікується, що серед осіб, переданих Росії, буде керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.

Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі. Де він зараз перебуває, невідомо. Цілком імовірно, що Сенцова можуть обміняти на російського пропагандиста Кирила Вишинського, якого випустили з СІЗО.

У слідчий ізолятор "Лефортово" у Москві доставили також незаконно засудженого у Росії українського політв'язня Романа Сущенка.



Українські моряки, які перебувають у російському полоні / Інфографіка 24 каналу

Кількість жертв обвалу будинку у Дрогобичі зросла до 8

Важливо: Що відомо про будинок, який обвалився у Дрогобичі

З-під уламків частини 4-поверхового будинку у Дрогобичі, який обвалився вночі з 27 на 28 серпня, витягнули тіла ще п'яти осіб. Загалом внаслідок трагедії загинуло восьмеро людей, серед яких хлопчик. Пошук людей завершено, однак рятувальники продовжують розбирати завали.

Загиблим, яких дістали 29 серпня, було: 42 роки чоловіку, 5 років хлопчику, 79, 64, 80 років – трьом жінкам, дівчині – 21 рік.

У ДСНС наголошують, що активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій триває безперервно та позмінно. Наразі вже відвантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття.

Що відомо про причини обвалу будинку в ДрогобичіВерсію вибуху газу відкидають, адже шибки у сусідніх квартирах цілі. Мешканці відверто на камеру зізнаються, що їхній будинок був у недбалому стані, що вже пішли тріщини стінами. За їх словами, вони неодноразово зверталися і до влади, до ЖЕКів, однак на них не реагували.



Окрім того, стало відомо, що приміщення першого поверху переоблаштувала собі перукарня і, ймовірно, знесла несучі стіни. До того ж, підвал постійно підтоплювало.

Послідовники Азарова у Верховній Раді

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Деякі нардепи дуже вже намагаються говорити у стінах Верховної Ради українською, однак виходить не завжди. Так, Антон Кіссе, виступаючи у Верховній Раді заявив, що депутатська група "За майбутнє" "підтрімує прізначення члєнів Кабінєту міністрів".

Сєводня нємає можливості збиту віноматєріалів. Всє вінпукнти загрожени віном,

– заявив депутат.

Своєю українською депутат викликав неприхований сміх навіть у Вадима Новінського, який вже не раз конфузився, пробуючи говорити "солов'їною".

Феєричний виступ Кіссе у Раді: дивіться відео