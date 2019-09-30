Главные новости 30 сентября: цели Украины до 2030, российские "зеленые человечки" в Норвегии

Президент Зеленский отдельным указом определил цели Украины до 2030 года, а также уволил Данилюка с должности секретаря СНБО. В Норвегии заметили российских спецназовцев. Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину в бойкоте ПАСЕ. У Украины будет безвизовый режим еще с 14 странами. Потеря на Донбассе – погибла 21-летняя военная. Такими были главные новости понедельника, 30 сентября.

Главные новости за сегодня, 30 сентября, в Украине и мире.

Чего Украина должна достичь к 2030 году

Цели Украины до 2030 года необходимы как ориентиры для укладки всех важнейших прогностических и аналитических документов страны. Общая же цель – достичь развития экономики, гражданского общества, государства, а также роста уровня и качества жизни украинцев, обеспечения их конституционных прав и свобод.

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В указе Президента Украины Владимира Зеленского № 722/2019 от 30 сентября обнародован список целей Украины. Зеленский поддерживает провозглашенные ООН в 2015 году глобальные цели устойчивого развития до 2030 года. Команда президента адаптировала документ ООН к украинским реалиям.

Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года:

Преодоление бедности. Преодоление голода, достижения продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Обеспечения всеобъемлющего справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Обеспечение гендерного равенства, расширение прав и возможностей всех женщин и девушек. Обеспечение доступности и устойчивого управления водными ресурсами и санитарией. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Содействие поступательному, всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойному труду для всех. Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и инновациям. Сокращение неравенства. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов, других населенных пунктов. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства. Принятия неотложных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и возвращение обратно (разворот) процесса деградации земель и остановка процесса утраты биоразнообразия. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Этим же указом президент поручил Кабинету Министров Украины с привлечением необходимых специалистов проанализировать все главные документы страны, чтобы усовершенствовать их, если надо. А также поручил организовать действенный мониторинг реализации указанных в указе целей и отчитываться об их достижении ежегодно до 1 марта.

Российские спецназовцы в Норвегии

На материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген заметили российских спецназовцев. Снимки с самолетов-разведчиков доказывают российское присутствие. Эти фотографии военные США передали Норвегии.

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Спецназовцы РФ якобы разведывали местность и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Специальная подводная лодка типа П-650 "Малый", предназначенный для выполнения секретных заданий, перебросила россиян на территорию скандинавской страны.

Появление военных на территории Норвегии связывают с учениями, которые РФ проводит в Баренцевом море. Однако на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют, маскируясь под гражданских.

Официально Москва и Осло всю эту информацию (ее опубликовали норвежские СМИ) не комментировали.

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Заметим, что Россия анонсировала военные учения "Центр-2019" еще в декабре 2018 года. Их планировали на конец августа – начало сентября. РФ испытает военную технику, которая была специально разработана для военных действий в Арктике.

Что известно об обострении отношений между Норвегией и РФ?

В Министерстве обороны Норвегии военные учения РФ назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения соседа. В марте 2019 года Норвегия обвинила Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО.



В Осло заявили, что глушение сигнала подвергает риску полеты гражданских и военных самолетов в регионе. Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений Альянса Trident Juncture в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. Москва традиционно отрицала причастность.



Кроме того, Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. При хорошей погоде с полуострова Средний невооруженным глазом просматривается норвежский город Варди, где американцы построили радиолокационную систему Globus по заказу норвежских служб безопасности.

Зеленский уволил Данилюка

Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Заявление написал сам Данилюк еще 27 сентября, когда президент находился с официальным визитом в США. Указ об увольнении секретаря СНБО опубликован на сайте Президента Украины.

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Что известно о работе Данилюка в СНБО?

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО еще 28 мая. На этой должности он заменил Александра Турчинова.



Данилюк после начала работы в оборонном ведомстве отмечал, что орган не готов выполнять функции на нужном уровне. Из-за этого его команда проводит серьезные изменения в СНБО. Они касаются войны на Донбассе, работы разведки и контрразведки, реформирования "Укроборонпрома", работы в сфере энергетики и секторе безопасности и усилении кибербезопасности.

В СМИ писали по меньшей мере о трех вероятных причинах отставки Данилюка. Кто-то говорил, что Александр Данилюк увольняется, чтобы стать послом Украины в США или Великобритании, другие – что все из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом. Чуть позже появилась еще одна версия: мол, Данилюк написал заявление лично из-за Владимира Зеленского, потому что президент собственноручно вычеркнул секретаря СНБО из списка тех, кто летит с официальным визитом в США.

Интересно, что лидер "Слуги народа" и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков признался, что о заявлении, написанном Данилюком, узнал из интернета.

Ряд стран присоединились к украинскому бойкоту ПАСЕ

Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину и не будут участвовать в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Нардеп Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ рассказал, что страны Балтии и Грузия решили бойкотировать церемонию к 70-летию Совета Европы.

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Кроме того, страны решили дождаться встречи с государственным секретарем по европейским делам МИД Франции Амели Монтшален, чтобы услышать мнения и продолжить консультации с нашими партнерами.

Обратите внимание! С 30 сентября по 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новый состав украинской делегации не будет принимать участие в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.



1 октября на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере пройдут торжества по случаю 70-й годовщины Совета Европы. На церемонию приглашены около 1200 высокопоставленных гостей. Среди них – президент Франции Эммануэль Макрон.

Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в ближайших заседаниях Ассамблеи, туда все же приехала председатель новой делегации, народная избранница от "Слуги народа" Елизавета Ясько с неофициальным визитом. Она подчеркивает, что общаться с российскими дипломатами умеет, а Россию игнорировать нельзя.

Какой кандал уже возник с украинской делегацией в ПАСЕ?

17 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она будет состоять из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.



Впоследствии стало известно, что украинская делегация не будет участвовать в очередной сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Правда, Украина будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.



Однако в сторону новой делегации поступило письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставят под сомнение полномочия старой делегации. Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, если не отправит туда состав новой делегации.



Кто голосовал за возвращение России в состав ПАСЕ/ Инфографика 24 канала

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Скоро будет еще 14 безвизовых стран для украинцев

Количество государств, с которыми у Украины есть безвизовый режим, ежегодно увеличивается. Кабмин в течение следующих 5 лет планирует заключить соглашения о безвизе еще с 14 странами. Такое задание установлено для МИД в Программе действий Кабинета министров Украины, зарегистрированной на сайте Верховной Рады.

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"Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта – залог открытия мира для украинцев, повышения уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав", – указано в программе.

В следующие 5 лет Украина планирует установить безвизовый режим с такими странами:

Гватемала.

Гренада.

Коста-Рика.

Маврикий.

Маршалловы острова.

Монголия.

Науру.

Палау.

Перу.

Сальвадор.

Самоа.

Сен-Винсентом и Гренадины.

Соломоновы острова.

Ямайка.

В 2020 году планируют увеличить сроки безвизового пребывания в Аргентине, упростить режим поездок в Мексику и завершить переговоры с Великобританией, Кореей, Канадой, Японией, Австралией и другими странами.

Сейчас украинцы могут посещать без визы (или с визой по прибытию) 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала

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На Донбассе погибла украинская военная Анастасия Витовская

На Донетчине погибла военная взвода материального обеспечения Анастасия Витовская, ей был всего 21 год. Дома остался маленький сын. Она погибла из-за множественных осколочных ранений. О трагедии рассказал 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар" в фейсбуке.

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Анастасия Витовская получила смертельные ранения 27 сентября вблизи города Железное. Девушка родом из поселка Рубежное Луганской области.



Анастасія Вітовська/ Фото из соцсетей

Женщина погибла не в результате боевых действий, а в результате неосторожного обращения с оружием (это рассказал начальник пресс-службы ООС Виктор Шубец). В официальной сводке за этот день сообщили о гибели военного Объединенных сил Александра Маркива. Поскольку в таких сводках дают статистику только по погибшим в результате боевых действий, то имени Витовской там не было.

Что там произошло, нам неизвестно. Это горе. Для нас, и для родных, и для маленького ребенка, который остался сиротой,

– сказал Шубец.

"Украинская правда" утверждает, что у Витовской случайно взорвалась граната. Вероятно, это была граната из стандартного боекомплекта военнослужащего ВСУ.

21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери. Только за сутки 27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала