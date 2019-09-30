Головні новини 30 вересня: цілі України до 2030 року, російські "зелені чоловічки" в Норвегії

Президент Зеленський окремим указом визначив цілі України до 2030 року, а також звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО. У Норвегії помітили російських спецпризначенців. Латвія, Литва, Естонія та Грузія підтримали Україну у бойкоті ПАРЄ. Україна матиме безвізовий режим ще з 14 країнами. Втрата на Донбасі – загинула 21-річна військова. Такими були головні новини понеділка, 30 вересня.

Головні новини за сьогодні, 30 вересня, в Україні та світі.

Чого Україна повинна досягти до 2030 року

Цілі України до 2030 року необхідні як орієнтири для укладання усіх найважливіших прогностичних та аналітичних документів країни. Загальна ж мета – досягти розвитку економіки, громадянського суспільства, держави, а також зростання рівня та якості життя українців, гарантування їхніх конституційних прав і свобод.

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В указі Президента України Володимира Зеленського № 722/2019 від 30 вересня оприлюднено список цілей України. Зеленський підтримує проголошені ООН у 2015 році глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року. Команда президента адаптувала документ ООН до українських реалій.

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року:

Подолання бідності. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства. Забезпечення здорового способу життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці. Забезпечення всеосяжної справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат. Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх. Сприяння поступальному, всеосяжному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжній та сталій індустріалізації та інноваціям. Скорочення нерівності. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

Цим же указом президент доручив Кабінету Міністрів України із залученням необхідних фахівців проаналізувати усі головні документи країни, щоб вдосконалити їх, якщо треба. А також доручив організувати дієвий моніторинг реалізації зазначених в указі цілей і звітувати про їх досягнення щороку до 1 березня.

Російські спецпризначенці у Норвегії

На материковій частині Норвегії й на архіпелазі Шпіцберген помітили російських спецпризначенців. Знімки з літаків-розвідників доводять російську присутність. Ці фотографії військові США передали Норвегії.

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Спецпризначенці РФ начебто розвідували місцевість і вивчали ключові об'єкти інфраструктури. Спеціальний підводний човен типу П-650 "Малий", призначений для виконання секретних завдань, перекинув росіян на територію скандинавської країни.

Появу військових на території Норвегії пов'язують із навчаннями, що РФ проводить у Баренцовому морі. Однак на материковій частині Норвегії російські спецпризначенці діють, маскуючись під цивільних.

Офіційно Москва й Осло всю цю інформацію (її оприлюднили норвезькі ЗМІ) не коментували.

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Зауважимо, що Росія анонсувала військові навчання "Центр-2019" ще у грудні 2018 року. Їх планували на кінець серпня – початок вересня. РФ випробує військову техніку, яка була спеціально розроблена для військових дій в Арктиці.

Що відомо про загострення відносин між Норвегією і РФ? У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки сусіда. У березні 2019 року Норвегія звинуватила Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО.



В Осло заявили, що глушіння сигналу піддає ризику польоти цивільних й військових літаків у регіоні. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture у Норвегії в жовтні й листопаді 2018 року. Москва традиційно заперечувала причетність.



Окрім того, Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії. За умови гарної погоди з півострова Середній неозброєним оком проглядається норвезьке місто Варді, де американці побудували радіолокаційну систему Globus на замовлення норвезьких служб безпеки.

Зеленський звільнив Данилюка

Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Заяву написав сам Данилюк ще 27 вересня, коли президент перебував з офіційним візитом у США.Указ про звільнення секретаря РНБО опублікований на сайті Президента України.

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Що відомо про роботу Данилюка в РНБО? Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем РНБО ще 28 травня. На цій посаді він замінив Олександра Турчинова.



Данилюк після початку роботи в оборонному відомстві відзначав, що орган не готовий виконувати функції на потрібному рівні. Через це його команда проводить серйозні зміни в РНБО. Вони стосуються війни на Донбасі, роботи розвідки й контррозвідки, реформування "Укроборонпрому", роботи у сфері енергетики та секторі безпеки та посилення кібербезпеки.

У ЗМІ писали щонайменше про три ймовірні причини відставки Данилюка. Хтось говорив, що Олександр Данилюк звільняється, аби стати послом України у США або Великій Британії, інші – що все через конфлікт з головою Офісу Президента Андрієм Богданом. Трохи згодом з'явилася ще одна версія: мовляв, Данилюк написав заяву особисто через Володимира Зеленського, бо президент власноруч викреслив секретаря РНБО зі списку тих, хто летить з офіційним візитом до США.

Цікаво, що лідер "Слуги народу" та голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зізнався, що про заяву, написану Данилюком, дізнався з інтернету.

Низка країн приєдналися до українського бойкоту ПАРЄ

Латвія, Литва, Естонія та Грузія підтримали Україну і не братимуть участі у деяких офіційних заходах осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Нардеп Олексій Гончаренко у кулуарах ПАРЄ розповів, що країни Балтії та Грузія вирішили бойкотувати церемонію до 70-річчя Ради Європи.

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Окрім того, країни вирішили дочекатися зустрічі із державним секретарем з європейських справ МЗС Франції Амелі Монтшален, щоб почути думки та продовжити консультації з нашими партнерами.

Зверніть увагу! З 30 вересня до 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Новий склад української делегації не буде брати участі у сесії через повернення російської делегації до Асамблеї.



1 жовтня на найвищому національному і міжнародному рівні у Страсбурзькій опері пройдуть урочистості з нагоди 70-ї річниці Ради Європи. На церемонію запрошені близько 1200 високоповажних гостей. Серед них – президент Франції Еммануель Макрон.

Попри те, що Україна офіційно відмовилася від участі в найближчих засіданнях Асамблеї, туди все ж приїхала голова нової делегації, народна обраниця від "Слуги народу" Єлизавета Ясько з неофіційним візитом. Вона наголошує, що спілкуватись із російськими дипломатами вміє, а Росію ігнорувати не можна.

Який скандал вже виник з українською делегацією у ПАРЄ?17 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складатиметься з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.



Згодом стало відомим, що українська делегація не братиме участь у черговій сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи, що проходитиме з 30 вересня по 4 жовтня. Щоправда, Україна проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Крім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Проте у бік нової делегації надійшов лист з роз'ясненнями від секретаріату ПАРЄ, в якому ставлять під сумнів повноваження старої делегації. Відтак українська делегація може позбутися права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії, якщо не відправить туди склад нової делегації.



Хто голосував за повернення Росії до складу ПАРЄ/ Інфографіка 24 каналу

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Незабаром буде ще 14 безвізових країн для українців

Кількість держав, з якими Україна має безвізовий режим, щороку збільшується. Кабмін протягом наступних 5 років планує укласти угоди про безвіз ще з 14 країнами. Таке завдання встановлено для МЗС у Програмі дій Кабінету міністрів України, що зареєстрованій на сайті Верховної Ради.

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"Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорта – запорука відкриття світу для українців, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав", – вказано у програмі.

У наступні 5 років Україна планує встановити безвізовий режим із такими країнами:

Гватемала.

Гренада.

Коста-Ріка.

Маврикій.

Маршаллові острови.

Монголія.

Науру.

Палау.

Перу.

Сальвадор.

Самоа.

Сен-Вінсентом і Гренадіни.

Соломонові острови.

Ямайка.

У 2020 році планують збільшити терміни безвізового перебування в Аргентині, спростити режим поїздок до Мексики та завершити переговори з Британією, Кореєю, Канадою, Японією, Австралією та іншими країнами.

Зараз українці можуть відвідувати без візи (або з візою по прибуттю) 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.



Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

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На Донбасі загинула українська військова Анастасія Вітовська

На Донеччині загинула військова взводу матеріального забезпечення Анастасія Вітовська, їй був всього 21 рік. Вдома залишився маленький син. Вона загинула через множинні осколкові поранення. Про трагедію розповів 24-й окремий штурмовий батальйон ЗСУ "Айдар" у фейсбуці.

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Анастасія Вітовська отримала смертельні поранення 27 вересня поблизу міста Залізне. Дівчина родом з селища Рубіжне Луганської області.



Анастасія Вітовська/ Фото з соцмереж

Жінка загинула не в результаті бойових дій, а результаті необережного поводження зі зброєю (це розповів начальник прес-служби ООС Віктор Шубец). У офіційному зведенні за цей день повідомили про загибель військового Об'єднаних сил Олександра Марківа. Оскільки в таких зведеннях дають статистику лише по загиблих у результаті бойових дій, то імені Вітовської там не було.

Що там сталося, нам достеменно невідомо. Це горе. Для нас, і для рідних, і для маленької дитини, яка лишилася сиротою,

– сказав Шубец.

"Українська правда" стверджує, що у Вітовської випадково вибухнула граната. Ймовірно, це була граната зі стандартного боєкомплекту військовослужбовця ЗСУ.

Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат. Лише за добу 27 вересня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу