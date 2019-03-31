Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола

В Украине прошел первый тур президентских выборов-2019. По данным экзит-пола побеждает Владимир Зеленский, второе место у действующего президента Петра Порошенко. Явка украинцев на выборах в Украине и за рубежом была высокой в сравнении с 2014 годом. Полиция зарегистрировала 1927 заявлений о нарушениях на выборах. Такими были главные новости воскресенье, 31 марта, в Украине и мире.

Президентские выборы-2019: данные экзит-пола

31 марта по всей Украине, кроме оккупированных территории Донецкой, Луганской областей и Крыма, прошел первый тур выборов президента. Участки открылись в 8 часов и закрылись в 20 часов.

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По данным Национального экзит-пола президенских выборов по состоянию на 18 часов лидирует Владимир Зеленский с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.



Данные экзит-полла первого тура президентских выборов

Далее результаты выглядят следующим образом: Игорь Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Александр Вилкул (4%), Руслан Кошулинский (1,8%) и Александр Шевченко (0,5%).

Таким образом, во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля, по результатам экзит-пола проходит Зеленский и Порошенко.

Лидера "95 Квартала" больше всего поддержали жители южных и восточных регионов, а меньше всего-на Западе. Действующий президент наибольшую поддержку получил на Западе, а меньше всего – на Востоке страны.

Можно ли верить результатам экзит-пола?В целом, да. Они не претендуют на абсолютную истину, однако позволяют достаточно точно спрогнозировать результаты выборов. Погрешность может составить 2,5% для лидеров гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов.



Экзит-пол провел фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч 956 избирателей на 400 участках.

Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-пола поблагодарил своих сторонников, граждан и ЗЕ-команду, которые отдавали за него свои голоса. На данные экзит-пола в его штабе отреагировали аплодисментами и радостными возгласами.

"Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали не по-приколу", – сказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал результаты экзит-пола: видео

В свою очередь, Петр Порошенко также поблагодарил всех, кто вообще пришел на выборы и проголосовал. По его словам, голосование соответствовало всем стандартам ОБСЕ.

"Ключевой предпосылкой нашего курса являются свободные и демократические выборы. И сегодня я всех поздравляю с тем, что Украина блестяще прошла этот тест", – сказал Порошенко.

При этом он признал, что это еще не победа, но "это огромный шаг к победе, который мы сделали". Действующий президент не чувствует никакой эйфории, а критически и трезво понимает тот сигнал, который общество подает сегодня действующей власти.

Огромная явка украинцев на выборах

По состоянию на 20:00 из 198 округов явка на президентских выборах составляет 63,92%. Сейчас обнародованы данные относительно явки избирателей в 13 областях. Это больше чем в 2014 году. Явка значительно выросла в восточных областях и упала в западных регионах, где всегда была максимально высокой.

Какой была явка на предыдущих выборах?

На прошлых президентских выборах 2014 года явка избирателей по Украине на это время, как говорит ЦИК, составила 17,6%. Тогда наивысшей она была в Киевской (23,3%) и Кировоградской (22,1%) областях, а самая низкая – в Донецкой (5,2%) и Луганской (8,9%).

По мнению политологов, такая высокая явка среди граждан на этих выборах обусловлена тем, что они определились со своим кандидатом и пришли отдать за него голос. Также, на выборы пришла молодежь, которая ранее была политически пассивной.

Пришла голосовать молодежь, которая раньше на выборы вообще не ходила. Они увидели своего кандидата. Кроме того, в 2014 году на многих участках Востока фактически не было выборов. А там где были, то люди их проигнорировали, потому что они не видели своего кандидата. Сейчас у них свои кандидаты есть,

– отметила социолог Ирина Бекешкина.

Общественный активист Николай Выговский отметил, что высокая явка украинцев на выборах демонстрирует увеличение их гражданской ответственности. А это очень положительно и важно. Кроме того, народ боится, чтобы к власти пришел "не его кандидат".

Нарушения и фальсификации на выборах

Выборы в Украине прошли в целом спокойно, однако в некоторых регионах все же зафиксировали ряд нарушений. Полиция зарегистрировала 1927 заявлений о нарушениях. Больше всего нарушений зафиксировали в Днепропетровской области – 282 и Киевской – 238.

Какие виды нарушений зафиксировали?



Незаконная агитация – 129;



Подкуп избирателей – 43;



Повреждение бюллетеня-32;



Фотографирование бюллетеней – 86;



Сообщение о заминировании – 18;



Попытка выноса бюллетеня с участка – 11.

По фактам нарушений полиция уже открыла 17 уголовных производств. В частности, известно о нарушении по статьям "Умышленное легкое телесное повреждение", "Фальсификация избирательных документов", "Нарушение тайны голосования", "Хулиганство", "Подкуп избирателя" и "Препятствование осуществлению избирательного права".