Главные новости 31 марта: президентские выборы и их победители по данным экзит-пола
В Украине прошел первый тур президентских выборов-2019. По данным экзит-пола побеждает Владимир Зеленский, второе место у действующего президента Петра Порошенко. Явка украинцев на выборах в Украине и за рубежом была высокой в сравнении с 2014 годом. Полиция зарегистрировала 1927 заявлений о нарушениях на выборах. Такими были главные новости воскресенье, 31 марта, в Украине и мире.
Президентские выборы-2019: данные экзит-пола
31 марта по всей Украине, кроме оккупированных территории Донецкой, Луганской областей и Крыма, прошел первый тур выборов президента. Участки открылись в 8 часов и закрылись в 20 часов.
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По данным Национального экзит-пола президенских выборов по состоянию на 18 часов лидирует Владимир Зеленский с 30,4%. Действующий президент Петр Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.
Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.
Данные экзит-полла первого тура президентских выборов
Далее результаты выглядят следующим образом: Игорь Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Александр Вилкул (4%), Руслан Кошулинский (1,8%) и Александр Шевченко (0,5%).
Таким образом, во второй тур президентских выборов, который состоится 21 апреля, по результатам экзит-пола проходит Зеленский и Порошенко.
Лидера "95 Квартала" больше всего поддержали жители южных и восточных регионов, а меньше всего-на Западе. Действующий президент наибольшую поддержку получил на Западе, а меньше всего – на Востоке страны.
Можно ли верить результатам экзит-пола?В целом, да. Они не претендуют на абсолютную истину, однако позволяют достаточно точно спрогнозировать результаты выборов. Погрешность может составить 2,5% для лидеров гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов.
Экзит-пол провел фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч 956 избирателей на 400 участках.
Владимир Зеленский после объявления результатов экзит-пола поблагодарил своих сторонников, граждан и ЗЕ-команду, которые отдавали за него свои голоса. На данные экзит-пола в его штабе отреагировали аплодисментами и радостными возгласами.
"Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали не по-приколу", – сказал Зеленский.
Зеленский прокомментировал результаты экзит-пола: видео
В свою очередь, Петр Порошенко также поблагодарил всех, кто вообще пришел на выборы и проголосовал. По его словам, голосование соответствовало всем стандартам ОБСЕ.
"Ключевой предпосылкой нашего курса являются свободные и демократические выборы. И сегодня я всех поздравляю с тем, что Украина блестяще прошла этот тест", – сказал Порошенко.
При этом он признал, что это еще не победа, но "это огромный шаг к победе, который мы сделали". Действующий президент не чувствует никакой эйфории, а критически и трезво понимает тот сигнал, который общество подает сегодня действующей власти.
Огромная явка украинцев на выборах
По состоянию на 20:00 из 198 округов явка на президентских выборах составляет 63,92%. Сейчас обнародованы данные относительно явки избирателей в 13 областях. Это больше чем в 2014 году. Явка значительно выросла в восточных областях и упала в западных регионах, где всегда была максимально высокой.
Какой была явка на предыдущих выборах?
На прошлых президентских выборах 2014 года явка избирателей по Украине на это время, как говорит ЦИК, составила 17,6%. Тогда наивысшей она была в Киевской (23,3%) и Кировоградской (22,1%) областях, а самая низкая – в Донецкой (5,2%) и Луганской (8,9%).
По мнению политологов, такая высокая явка среди граждан на этих выборах обусловлена тем, что они определились со своим кандидатом и пришли отдать за него голос. Также, на выборы пришла молодежь, которая ранее была политически пассивной.
Пришла голосовать молодежь, которая раньше на выборы вообще не ходила. Они увидели своего кандидата. Кроме того, в 2014 году на многих участках Востока фактически не было выборов. А там где были, то люди их проигнорировали, потому что они не видели своего кандидата. Сейчас у них свои кандидаты есть,
– отметила социолог Ирина Бекешкина.
Общественный активист Николай Выговский отметил, что высокая явка украинцев на выборах демонстрирует увеличение их гражданской ответственности. А это очень положительно и важно. Кроме того, народ боится, чтобы к власти пришел "не его кандидат".
Нарушения и фальсификации на выборах
Выборы в Украине прошли в целом спокойно, однако в некоторых регионах все же зафиксировали ряд нарушений. Полиция зарегистрировала 1927 заявлений о нарушениях. Больше всего нарушений зафиксировали в Днепропетровской области – 282 и Киевской – 238.
Какие виды нарушений зафиксировали?
Незаконная агитация – 129;
Подкуп избирателей – 43;
Повреждение бюллетеня-32;
Фотографирование бюллетеней – 86;
Сообщение о заминировании – 18;
Попытка выноса бюллетеня с участка – 11.
По фактам нарушений полиция уже открыла 17 уголовных производств. В частности, известно о нарушении по статьям "Умышленное легкое телесное повреждение", "Фальсификация избирательных документов", "Нарушение тайны голосования", "Хулиганство", "Подкуп избирателя" и "Препятствование осуществлению избирательного права".
Нарушения на президентских выборах
Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко рассказал, что Нацполиция составила 4 админпротокола, из которых 3 за распитие алкоголя или пребывание в нетрезвом состоянии на рабочем месте.
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В полицию в течение дня поступали анонимные звонки и сообщения о заминировании и угрозе взрыва. Нацполиция зарегистрировала 15 анонимных звонков об угрозе взрыва на избирательных участках или неподалеку.
Один из самых резонансных случаев нарушения на выборах произошел на Закарпатье. В селе Пузняковцы, что под Мукачево, почти целое село получало бюллетени без паспортов. Объяснили это тем, что "знают всех жителей села в лицо".
Что грозит нарушителям?
За нарушение предвыборного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. К примеру, по статье "Подкуп избирателей" можно получить четыре года заключения. А если участвуешь в карусели – фотографируешь бюллетень и продаешь свой голос – до двух лет. Или штраф до 5100 гривен или исправительные работы.
Как голосовали украинцы за рубежом?
За границей первый участок президенских выборов начал работать 30 апреля в 23:00 по киевскому времени и уже сегодня в 11 завершил свою работу – это в городе Канберра, столицы Австралии.
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На заграничных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование. Завершат голосование на дальних заграничных избирательных участках в американском Сан-Франциско в 6:00 утра 1 апреля по киевскому времени.
В общем на заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию и передала туда чуть больше 420 тысяч бюллетеней. Украинцы голосуют в 72 странах мира, а избирательные участки расположены в посольствах и консульствах Украины.
Наибольшее количество участков – в Германии, их там 5. По 4 – в США, Польше, Италии. По 3 участка – в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.
Крупнейшая участок для голосования – в Молдове, там зарегистрировано 52 тысячи избирателей. Наименьший – при воинской части в Косово, там избирателей меньше 50.
Смотрите видео об активности украинцев в Польше:
Заметим, в столице Беларуси, Минске, члены избирательной комиссии решили не пускать на участок, где проходят выборы президента Украины, представителей российских СМИ.
Скандальный инцидент в Одессе
В Одессе машина на "евробляхах" вечером 30 марта сбила трех бойцов Нацгвардии. Один нацгвардеец погиб на месте, еще двоих госпитализировали в одесский госпиталь. Они в тяжелом состоянии. Водителя автомобиля задержали.
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Пока пострадавшие истекали кровью на тротуаре, к ним подбежал мужчина, который начал бить их ногами.
После страшного удара трое нацгвардейцев истекали кровью на асфальте. Вызвали скорую, и тут эта мразина в синей куртке подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежачим военным, пока его не оттолкнула женщина,
– отметил глава МВД Арсен Аваков.
Мужчина скрылся с места трагедии еще до того, как приехала полиция и скорая. Полицейским удалось разыскать нарушителя. Им оказался Путилин Максим, который ранее был судим, а сейчас отбывает условное наказание.
Правоохоранители задержали мужчину, который бил пострадавших военных
Сейчас нарушителя задержали. Его грозит до 5 лет лишения свободы.
Смотрите видео, как мужчина бьет пострадавших нацгвардейцев после ДТП в Одессе:
Успех боксера Гвоздика
В ночь на 31 марта Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) в Филадельфии провел свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО).
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Бой длился 5 раундов и завершился техническим нокаутом француза по причине травмы ноги. Нгумбу не смог продолжить бой из-за боли.
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