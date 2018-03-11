Годовалая девочка установила рекорд Украины

Оливия Шпитко установила рекорд Украины. Стала самым молодым роллером – в 12 месяцев уже встала на ролики.

Оливии Шпитко всего лишь год и четыре месяца. Она еще говорить не умеет, но уже катается на роликовых коньках. И имеет официальный титул самого младшего ребенка-роллера в Украине.

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Девочка начала заниматься роллер спортом в один год, после чего свободно научилась кататься за короткий срок – три месяца. Ролики на занятия с тренером взяли только на второй день. Сначала пришли со своими игрушками, чтобы лучше познакомить девочку с тренером.

Чтобы подтвердить звание самого маленького спортсмена Украины, Оливии надо было всего лишь продемонстрировать свои умения. Она несколько раз проехалась вдоль роллер-дрома, улыбаясь и позируя для многочисленных операторов. Рекордсменка превзошла результат своей предшественницы.

Три года назад самой младшей роллер-спортсменкой признали киевлянку Варвару Медведь. Ей тогда был год и семь месяцев. То есть на три месяца больше, чем Оливии.

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