Грандіозне відкриття театрального сезону: чим дивуватиме Нацопера

Національна опера України урочисто відкриває свій 152-й театральний сезон Гала-концертом, в якому зібрані кращі фрагменти з опер і балетів.

Увесь вересневий репертуар настільки багатий і різноманітний, що в повній мірі задовольнить будь-які уподобання театралів. Так першими увазі глядачів будуть представлені дві перлини української класики – балет "Лісова пісня" та опера "Запорожець за Дунаєм". У рамках проекту "Українські оперні зірки у світі" шанувальників очікує зустріч з Людмилою Монастирській в ролі Манон Лєско.



Людмила Монастирська в ролі Манон Лєско

Новаторську постановку опери "Севільський цирульник" глядачі в цьому місяці зможуть побачити двічі з різним складом виконавців. Опера "Набукко" та балет "Дама з камеліями" подарують зустріч з сузір'ям найкращих солістів театру, а балети "За двома зайцями" та "Буратіно" стануть хорошим приводом посміятися і провести час разом із дітьми.

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1 вересня – Гала-концерт на честь відкриття 152-го театрального сезону

Потужним вступним акордом нового 152-го театрального сезону стане Гала-концерт, в програмі якого зібрані кращі фрагменти з найбільш знакових постановок – опер, балетів у виконанні солістів театру за участю Симфонічного оркестру і хору Національної опери.

Постановний склад: головний режисер – Анатолій Солов'яненко; головний диригент – Микола Дядюра; головний художник – Марія Левитська; художній керівник балету – Аніко Рехвіашвілі; головний хормейстер – Богдан Пліш; диригенти – Алла Кульбаба, Віктор Олійник, Олексій Баклан, Герман Макаренко, Аллін Власенко. Програма Гала-концерту.

3 вересня – балет "Лісова пісня" (М.Скорульский)

4 вересня – опера "Запорожець за Дунаєм" (С. Гулак-Артемовський)



Опера "Запорожець за Дунаєм"

Традиційно театральний сезон починається перлинами вітчизняної класики – балетом "Лісова пісня" і оперою "Запорожець за Дунаєм". Цього року виповнюється 85 років з того часу, як опера "Запорожець за Дунаєм" вперше була показана на сцені Національної опери. Зараз постановка опери "Запорожець за Дунаєм" йде у новій сценічній і музичній редакціях, створених головним режисером театру Анатолієм Солов'яненком і композитором Мирославом Скориком (музична редакція). Головний художник театру Марія Левитська та її колектив спеціально для цієї вистави створили понад 250 костюмів і майже 3000 квадратних метрів живопису. Крім того, сценічне дійство збагачене багатьма хореографічними композиціями, які поставила художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі.

Балет "Лісова пісня" не менш знаковий. Перлина української національної класичної хореографії, створена видатним балетмейстером Вахтангом Вронським, починаючи з 1958 року, є однією з візитівок Національної опери України. Поетична казковість сюжету, наповненого глибокими філософськими узагальненнями, нікого не залишає байдужим. Історія кохання Лукаша, простого сільського хлопця, наділеного серцем мрійника та Мавки, фантастичної лісової дівчини, яка уособлює красу життя і природи, перегукується з традиційними сюжетами балетної класики – балетами "Сильфіда" і "Жизель".

6 вересня – опера "Манон Лєско" (Дж.Пуччіні)

Це одна з опер Джакомо Пуччіні, на яку чекав блискавичний гучний успіх, тільки-но вона з'явилася на сцені. Натхненний романом абата Прево "Історія кавалера де Гріє і Манон Лєско" Пуччіні створив однойменну оперу про пристрасть, насолоду і докори сумління, яка стала його творчим тріумфом. Сьогодні "Манон Лєско" Пуччіні є однією з найпопулярніших опер у світі.

Рік тому відбулася тріумфальний дебют української оперної діви Людмили Монастирської в ролі Манон на київській сцені. Поповнити свій репертуар партією Манон Лєско Людмилі Монастирський порадив головний режисер Національної опери України Анатолій Солов'яненко. Спеціально для Людмили Монастирської були виготовлені ексклюзивні костюми в стилі епохи Франції XVIII сторіччя, які створила для неї головний художник театру Марія Левитська.

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7 та 21 вересня – опера "Севільський цирульник" (Дж.Россіні) – прем'єрні покази

Опері "Севільський цирульник" Джоаккіно Россіні понад 200 років. Але сюжет за мотивами однойменної комедії Бомарше, так вдало покладений композитором на музику, продовжує свою тріумфальну ходу театральними сценами, і часто в сучасних інтерпретаціях. Головний режисер Національної опери Анатолій Солов'яненко в кінці минулого сезону представив своє прочитання комічної опери, сповненої смішними пригодами, інтригами та емоціями, витонченої й темпераментної музики, перенісши головних героїв в інший час. Крім того, кожен черговий показ новаторської постановки "Севільського цирульника" на сцені Національної опери України дає можливість глядачеві познайомитися з різним складом солістів і відкрити нові грані їх артистизму.

10 вересня – балет "За двома зайцями" (Ю.Шевченко)

22 вересня – балет "Буратіно" (Ю.Шевченко)



Балет "За двома зайцями"

Творчий тандем композитора Юрія Шевченка та балетмейстера Віктора Литвинова подарував шанувальникам хореографічного мистецтва, як дорослим, так і дітворі, два чудових видовищних балети – "За двома зайцями" та "Буратіно".

Знайомий сюжет комедії "За двома зайцями" настільки гармонійно вписався в балетну виставу, що здобув не тільки визнання серед глядачів, але й став своєрідною візитівкою Києва. Історія про невдаху київського цирульника, розказана мовою танцю в оригінальному музичному обрамленні, не тільки не втратила комічності, а навпаки, дозволила обіграти кожен персонаж більш яскраво. Крім того, спеціально для цієї постановки були створені оригінальні костюми (художник по костюмах – Ганна Іпатьєва), а унікальні декорації, кардинально відрізняються від традиційних балетних (сценографія – Сергій Маслобойщиков).

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Балет "Буратіно"

Минулого року для юних глядачів репертуар Національної опери було розширено завдяки відновленню балету "Буратіно". Забута більш ніж на десятиліття казка про пригоди добре знайомого дерев'яного пустуна з тріумфом повернулася в репертуар, яка припала до душі новому поколінню юних театралів, а також їх бабусям та дідусям.

"У нашій історії зло перемагається не шляхом розплати, а завдяки чарівним перетворенням", – резюмує Віктор Литвинов.

17 вересня – балет "Дама з камеліями" (Л. Бетховен, Й.Брамс, І. Пахельбель, Г. Форе, Е. Елгар, І. Стравінський)

Хореографію балету "Дама з камеліями" здійснила художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі, написавши лібрето разом з диригентом-постановником Олексієм Бакланом, який також працював і над музичною композицією твору. Говорячи про виконавців головних партій, Аніко Рехвіашвілі ділиться думками:

"Нинішню балетну молодь відрізняє не штучний романтизм. Я рада, що в театр прийшло таке покоління як ренесанс, оновлення, – і продовжує, кажучи вже безпосередньо про "Даму з камеліями" і про виконавицю головної партії Анастасію Шевченко. – Настя каже, що, коли танцює Даму, весь час плаче. Не може впоратися зі своїми емоціями, хоча не розуміє, чому так. Уявляєте, наскільки глибоке проникнення в образ, в характер героїні, співпереживання її історії! З Настею відбувається під час танцю щось дивовижне, і це важливо. Саме такі балерини – майбутнє українського балету, я переконана в цьому".

29 вересня – "Набукко" (Дж.Верді)

Опера "Набукко", світова прем'єра якої відбулася 9 березня 1842, пройшла на сцені Ла Скала 57 разів при переповненому залі, що було нечувано. Опера зробила Дж. Верді не просто знаменитим, а першим композитором Італії.

Так сталося, що вперше опера "Набукко" на сцені Національної опери України була поставлена ​​майже через півтора століття після її написання – прем'єра відбулася 15 травня 1993. Ця опера була окрасою репертуару майже півтора десятиліття. З "Набукко" київська трупа багато і успішно гастролювала за кордоном.

Втім, через те, що виконавці головних партій пішли зі сцени, а саме "на них", власне, і робилася попередня постановка, опера, на жаль, передчасно припинила своє сценічне життя. Тому за нове прочитання драматичного сюжету і надзвичайно потужного музичного матеріалу взявся головний режисер театру Анатолій Солов'яненко разом з головним диригентом театру Миколою Дядюрою.



Головний диригент тетатру Микола Дядюра

Крім того, ряди солістів Національної опери поповнилися новим поколінням молодих талановитих співаків. Прем'єра відбулася в березні 2016 року, і з того часу оперу, як і півтора століття тому, супроводжує незмінний успіх.

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