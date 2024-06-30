Отмечается, что девушка получила более суровый приговор, чем насильник, который отделался условным наказанием. В связи с этим немецкое общество возмущено несовершенством закона.

Смотрите также В Черкасской области убили 10-летнего ребенка: предварительно, девочку изнасиловали и задушили

Наказание за клевету

В 2020 году в гамбургском парке 9 парней изнасиловали 15-летнюю девушку. Отмечается, что 20-летняя Майя Р. написала одному из парней, которого признали виновным в преступлении сообщение в WhatsApp. Она нашла его номер в сети.

Девушка назвала парня "позорной свиньей-насильником" и "отвратительным ублюдком", а также написала: "Тебе не стыдно, когда ты смотришь в зеркало?" Известно, что его осудили условно и он не отбывал наказание из-за возраста.

Таким образом Майю признали виновной в клевете и отправили в тюрьму на выходные. Отягчающим фактором было то, что ее ранее привлекали к ответственности за кражу, на рассмотрении дела в суде которой она не появилась.

20-летняя девушка извинилась перед насильником и сказала суду, что те сообщения "уже никому не помогут". Она добавила, что хочет вернуться в учебное заведение и получить специальность детского врача.

Что известно об изнасиловании

На момент преступления всем 9 парням было меньше 20 лет, что позволяло на них распространяться закон о несовершеннолетних. Только один из насильников оказался на некоторое время в тюрьме, хотя на тот момент ему было 19 лет. Журналисты отмечают, что он говоря об изнасиловании в суде, он спросил: "Какой мужчина этого не хочет?"

Остальные преступники обошлись условным сроком. По словам председательствующего судьи, который рассматривал это дело, ни один из преступников не выразил сожаления о содеянном.