Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на пожары выезжала 25 раз. Еще 10 – чтобы оказать помощь населению и 10 – другие выезды.

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Спасатели обезвредили почти 70 взрывоопасных предметов и ликвидировали 24 пожара.

Где произошли пожары в Харькове

Как сообщили в ГСЧС, в городе возгорания случались:

на улице Гуревича горел автомобиль;

на улице Батумская горел автомобиль и гараж (пострадал мужчина);

на улице Кольцевая горели 5 автомобилей (пострадали 2 человека, 1 погиб);

на улице Тракторостроителей горели 15 гаражей и 5 автомобилей;

на улице Света горел гараж и автомобиль;

в переулке 23 Августа горели 7 автомобилей;

на улице Балакирева горели 2 автомобиля;

на улице Бучмы горел гараж.



Из-за действий оккупантов сгорели многие автомобили / Фото ГСЧС



Спасатели обезвредили почти 70 взрывоопасных предметов / Фото ГСЧС



За сутки спасатели выезжали на вызовы 25 раз / Фото ГСЧС

Кроме этого, спасатели ездили на вызовы в село Рогань, город Балаклея и город Дергачи. Там горели жилые дома, гаражи, электроподстанция, складское помещение, газопровод, автомобили и газомагистрали. Известно о пострадавших и погибших.

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