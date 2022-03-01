Державна служба з надзвичайних ситуацій на пожежі виїжджала 25 разів. Ще 10 – аби надати допомогу населенню і 10 – інші виїзди.

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Рятувальники знешкодили майже 70 вибухонебезпечних предметів і ліквідували 24 пожежі.

Де відбулись пожежі в Харкові

Як повідомили у ДСНС, в місті загоряння траплялися:

на вулиці Гуревича горів автомобіль;

на вулиці Батумська горів автомобіль та гараж (постраждав чоловік);

на вулиці Кільцева горіли 5 автомоболів (постраждали 2 особи, 1 загинув);

на вулиці Тракторобудівників горіли 15 гаражів та 5 автомобілів;

на вулиці Світла горів гараж і автомобіль;

на провулку 23 Серпня горіли 7 автомобілів;

на вулиці Балакірєва горіли 2 автомобіля;

на вулиці Бучми горів гараж.



Через дії окупантів згоріли багато автомобілів / Фото ДСНС



Рятувальники знешкодили майже 70 вибухонебезпечних предметів / Фото ДСНС



За добу рятувальники виїжджали на виклики 25 разів / Фото ДСНС

Окрім цього, рятувальники їздили на виклики в село Рогань, місто Балаклія та місто Дергачі. Там горіли житлові будинки, гаражі, електропідстанція, складське приміщення, газопровід, автомобілі та газомагістралі. Відомо про постраждалих та загиблих.

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