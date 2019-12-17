Хакери Путіна: хто вони та чому США обіцяє за них п'ять мільйонів доларів

Британські та американські кіберрозвідники ідентифікували особи двох російських хакерів, які завдали серйозної шкоди як США, так і Великій Британії.

За їх видачу Сполучені Штати призначили рекордну суму винагороди – 5 мільйонів доларів. Цікаво, що самі хакери нікуди не ховаються: вони перебувають в Росії під захистом Кремля, з яким чи то співпрацюють, а чи то просто є офіційними російськими службовцями.

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Група, яка має назву Evil Corp. та позначається американськими офіційними установами, як "найнебезпечніша хакерська група світу", протягом свого доволі недовгого існування встигла завдати шкоди на сотні мільйонів доларів. Вона складається з російських хакерів, які дивним чином мають суперсучасне обладнання – таке, як зазначають фахівці з кібероборони, яке можуть дозволити собі хіба що офіційні розвідницькі підрозділи. Група спеціалізується на економічних кіберзлочинах – лише в США шкода від її діяльності вимірюється не менш, ніж 100 мільйонами доларів.

Тепер американським слідчим, здається, вдалося завдати принаймні одного удару у відповідь: вони ідентифікували щонайменше двох керівників Evil Corp., а також кількох хакерів з цієї групи. Вони виявилися росіянами. Всі перебувають на території Росії й, таким чином, залишаються недоступними для американського судочинства.

За даними британського Національного агентства з криміналістики (NCA), Evil Corp. несе відповідальність за численні кібератаки по всьому світу. У Великій Британії шкода від їх діяльності вимірюється сотнями мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім того, грабуючи фірми та корпорації, банда не гребувала й приватними заощадженнями "маленьких людей", поцупивши в приватних персон десятки мільйонів доларів – про це офіційно заявило Міністерство юстиції США. Загалом, ця команда залишила свій слід в 40 країнах світу.

Тепер грошова винагорода призначена за самих хакерів – звичайно, це не така велика сума, яку награбували собі кібербандити, але у світовому порівнянні – наразі рекордна: 5 мільйонів доларів не призначали ще за жодного хакера. Окрім того, уряд США запровадив санкції проти компаній (знову ж таки – переважно російських), які доведеним чином співпрацювали або співпрацюють із Evil Corp., а також проти 17 осіб, які вважаються членами цього угрупування або пов'язані з ним. 5 мільйонів же, про які йдеться – це винагорода за надання інформації або за передачу американським офіційним установам двох осіб, які вважаються керівниками банди – Максима Якубця та Ігоря Турашева.



Максим Якубець та Ігор Турашев (відповідно) / Фото з відкритих джерел

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Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив:

Ця скоординована акція спрямована на те, щоб зупинити розпочату цією російською групою хакерів масивну кампанію фішингу (незаконного отримання приватної інформації з перехоплених емейлів – 24 канал).

Робота американських слідчих ускладнюється тим, що лідер Evil Corp. Максим Якубець доведеним чином є співробітником російських офіційних установ – зазначається в урядовому повідомленні США. Звинувачуваний ще в 2018 році був ідентифікований, як офіцер ФСБ, який навіть має доступ до секретної інформації. Збиранням приватних даних осіб та компаній він займається на завдання ФСБ, як "державний хакер". За словами Стівена Мнучіна, американським установам відомі конкретні завдання, які були дані Якубцю, але їх суть міністр фінансів не розкривав.

Загалом же, за даними американців, Якубець діє, як хакер на завдання російського уряду, з 2017 року, а команда Evil Corp. "прославилася" ще в 2015, коли почала розсилати по всьому світові через емейли "троянський" вірус Dridex. Він таємно встановлював на заражені комп'ютери так звані Malware – тобто, шкідливі програми, які автоматично копіювали та надсилали своїм розробникам приватну інформацію: номери та паролі банківських рахунків, номери та коди кредитних карток тощо. Після отримання цієї інформації, хакери, звичайно, просто грабували відповідні рахунки, перекидаючи звідти гроші до власних "електронних кишень". Британські установи недарма назвали Evil Corp. "найшкідливішою у світі групою кіберзлочинців" – вона вкрала більше грошей, ніж будь-яка інша подібна банда.

За даними слідства, Evil Corp. діє переважним чином з Москви, причому Якубець є керівником групи, а Турашев – адміністратором. Обидва злочинці, за інформацією NCA, так і живуть в російській столиці й "отримати" їх звідти офіційним чином нема жодної можливості – як пояснюють британці, "через відсутність угоди про видачу між США/ЄС та Росією". Насправді, скоріш за все, якби навіть така угода й існувала – навряд чи ФСБ просто так взяла та видала власних співробітників, скільки б грошей вони не накрали та якої б шкоди не завдали. Але, скажімо, літати за кордон у відпустку їм тепер, м'яко кажучи, не рекомендовано.

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