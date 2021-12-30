Хотел убить "злых" людей
Тяжело вооруженного мужчину арестовали в штате Айова. Злоумышленником оказался 25-летний Куачуа Бриллион Сюн из Калифорнии.
Сюна задержали в округе Касс. В его автомобиле нашли винтовку AR-15, боеприпасы, бронежилеты и аптечки.
Агент Секретной службы Джастин Ларсон рассказал, что нападавший уехал из дома еще 18 декабря.
Он ехал прямо к Белому дому, чтобы убить людей, находящихся у власти,
– заметил Ларсон.
Правоохранители выяснили это, когда проверили мобильный телефон Сюна. Так как тот пользовался программой с картами и установил место назначения – Белый дом.
Житель Калифорнии сказал следователям, что среди "злых людей, которых он намеревался убить", были:
- президент США Джо Байден,
- его главный медицинский советник Энтони Фаучи,
- 44-й президент США Барак Обама,
- соучредитель Facebook Марк Цукерберг.
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