Хотів вбити "злих" людей
Важко озброєного чоловіка заарештували у штаті Айова. Зловмисником виявився 25-річний Куачуа Брілліон Сюн з Каліфорнії.
Сюна затримали в окрузі Кас. В його автомобілі знайшли гвинтівку AR-15, боєприпаси, бронежилети та аптечки.
Агент секретної служби Джастін Ларсон розповів, що нападник виїхав з дому ще 18 грудня.
Він їхав прямо до Білого дому, щоб вбити людей, які перебувають при владі,
– зазначив Ларсон.
Правоохоронці з'ясували це, коли перевірили мобільний телефон Сюна. Адже той користувався програмою з картами та встановив місце призначення – Білий дім.
Мешканець Каліфорнії сказав слідчим, що серед "злих людей, яких він мав намір вбити", були:
- президент США Джо Байден,
- його головний медичний радник Ентоні Фаучі,
- 44-ий президент США Барак Обама,
- співзасновник Facebook Марк Цукерберг.
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