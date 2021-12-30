Хотів вбити "злих" людей

Важко озброєного чоловіка заарештували у штаті Айова. Зловмисником виявився 25-річний Куачуа Брілліон Сюн з Каліфорнії.

Сюна затримали в окрузі Кас. В його автомобілі знайшли гвинтівку AR-15, боєприпаси, бронежилети та аптечки.

Агент секретної служби Джастін Ларсон розповів, що нападник виїхав з дому ще 18 грудня.

Він їхав прямо до Білого дому, щоб вбити людей, які перебувають при владі,

– зазначив Ларсон.

Правоохоронці з'ясували це, коли перевірили мобільний телефон Сюна. Адже той користувався програмою з картами та встановив місце призначення – Білий дім.

Мешканець Каліфорнії сказав слідчим, що серед "злих людей, яких він мав намір вбити", були:

президент США Джо Байден,

його головний медичний радник Ентоні Фаучі,

44-ий президент США Барак Обама,

співзасновник Facebook Марк Цукерберг.

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