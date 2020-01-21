Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп

На улице – тысячи экоактивистов вторят Грете. Трамп тут точно антигерой.

Беспрецедентные меры безопасности в этом году. Каждый год все более жесткие. Вертолеты, снайперы, патрули. Тысячи военных в окресностях. Собственные службы безопасности политиков. Частные охранные фирмы. Все оцеплено.

К слову: Ничего не было сделано, – Грета Тунберг обратилась к бизнес-элите в Давосе: видео

Лидеры прибывают к месту встречи на вертолетах и бронированных лимузинах. VIP-гости останавливаются в Steigenberger Grandhotel Belvedere.

Но не все так просто. Для некоторых лидеров (например для Трампа) забронировали сразу несколько отелей. В прошлом году ему брали отель с бомбоубежищем и бронеэтажом.

Сегодня уже выступили Трамп и Грета Тунберг.

Грета: "Климат и окружающая среда – горячая тема сейчас, благодаря давлению молодых людей. Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано. Глобальные выбросы CO2 не сократились".

Трамп, выступая после Греты, назвал экоактивистов "постоянными пророками апокалипсиса", которые хотят, чтобы "мы плохо себя чувствовали". Он отверг призывы Тунберг к активным действиям, вместо этого призвал мир "принять оптимизм".

На улице – тысячи экоактивистов вторят Грете. Трамп тут точно антигерой.

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