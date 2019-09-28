"Інженери роботів": що таке мехатроніка і де можна побачити змагання з "науки майбутнього"

Відомий футуролог Ювал Ной Харарі вважає, що до 2050 року більшість звичних професій зникне. Натомість, актуальними стануть нові – пов'язані з обслуговуванням штучного інтелекту та роботів. Інженер-мехатронік – одна з таких професій майбутнього.

Мехатроніка – це галузь, що знаходиться на стику електроніки, автоматики, механіки й IT-технологій. Для більшості людей термін "мехатроніка" звучить трохи незвично і зазвичай викликає питання "а що це таке?". Все стає зрозумілішим, якщо уявити, одну з багатьох речей, які створені з допомогою мехатроніки. Наприклад, OctopusGripper – біонічного робота у вигляді щупальця восьминога, розробленого німецькою компанією Festo. Або промислових роботів, яких використовують на заводах BMW для автоматизації виробництва. Чи кардіостимулятор, сучасний протез або медичне обладнання.

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В Україні тема мехатроніки вперше потрапила у поле зору ЗМІ три роки тому. Саме тоді на дніпровському фестивалі науки і сучасних технологій Interpipe TechFest відбулися перші змагання з мехатроніки для школярів та професійних інженерів. Організатори згадують, що турнір, який був замислений як нішевий захід, зібрав значно більше учасників і глядачів, ніж очікувалося. Тому у подальшому формат вирішили змінити, а захід розширити. Так з'явився Mechatronic Battle – великий турнір з мехатроніки, – який цього року будуть проводитися вчетверте.

Фахівець з мехатроніки – універсальний інженер, який розуміється на гідравліці, пневматиці та електротехніці. Саме тому Mechatronic Battle включає в себе змагання у трьох напрямках: пневматика, механіка та промислові контролери. Оскільки мета заходу стимулювати інтерес молоді до науки, під час змагань команди вирішують практичні задачі, які можуть виникати на реальному виробництві.

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Організатори змагання кажуть, що найчастіше у змаганням перемагають ті, хто має налагоджену комунікацію в команді. Одному фахівцю важко осягнути одразу три сфери – хтось гарно програмує, хтось збирає схеми, а хтось налагоджує роботу загалом. Тому перемагає та команда, де учасники ефективно взаємодіють між собою.

Цього року у Mechatronic Battle очікується кілька змін. І одна з головних, пов'язана з модернізацією обладнання.

"У лютому ми придбали 2 німецькі модульні станції Festo. Вони належать до світового стандарту WorldSkills. Цей стандарт, схожий на міжнародну олімпіаду, але для робітничих спеціальностей: у ній беруть участь токарі, слюсарі, механіки. Загалом, дуже приємно, що в цьому році самі учасники долучаються ще з серпня, а на майстер-класи записуються ще до початку реєстрації", – зауважує представник організаторів Євгеній Риженко.

Також цього року змагання будуть проводитися у 3 лігах: для школярів, для учнів професійно-технічних закладів, а також для студентів ВНЗ та представників компаній. Учасники перших двох ліг – фіналісти навчальних програм "Mechatronic Lab", які проводилися з лютого до травня 2019 року. Професійну лігу представляють студенти ВНЗ та інженери компаній.

Mechatronic Battle досі новий формат і поки що до нього долучилися не так багато виробництв – у порівнянні з європейськими турнірами. Але вже під час торішнього батлу участь у змаганнях професійної ліги брали фахівці "Арселор Міттал", "Азовсталь", "Запоріжсталь" "Олейна" та інших великих підприємств України.

Команда-переможець кожної з 3-х ліг Mechatronic Battle отримає приз – 20 000 гривень на купівлю техніки.

Побачити найбільші змагання з мехатроніки цієї осені можна буде 19-20 жовтня на фестивалі Interpipe TechFest 2019, який відбудеться у Дніпрі, в парку розваг "Лавина".

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