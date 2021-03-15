В Испании в самодельной подводной лодке нашли 22 тонны наркотиков
Правоохранители города Малага в Испании обнаружили ангар с самодельной подводной лодкой. И все бы ничего, но в ней злоумышленники разместили тонны наркотических средств.
Источник:Полиция Испании
Субмарину с наркотиками нашли в ходе совместной операции силовиков 5 стран и Европола. 52 человека задержали, а изъяли – 22 тонны кокаина и гашиша. Злоумышленники намеревались тайно развозить их по Европе.
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В Испании нашли субмарину с 22 тоннами кокаина и гашиша: что известно
- Найденная в Малаге правоохранителями субмарина – 9 метров длиной. Она способна перевозить за один рейс до 2 тонн груза. Вместе с ней изъяли 22 тонны наркотических средств.
- В то же время силовики обнаружили подпольную лабораторию возле Барселоны, которая производила 750 килограммов наркотиков ежемесячно. Правоохранители из 5 стран и Европола провели 47 обысков по всей Испании задержали 52 человека.
- Во время этого нашли сотни тысяч евро, сотни килограммов наркотиков и еще одну лодку – уже 15 метров длиной. Задержанным заблокировали банковские счета, а также изъяли у них элитные автомобили и часы.
Расследование против этой международной организации по производству и сбыту наркотиков началось еще в 2020. Тогда и обнаружили, что:
- Наркотические вещества транспортировали в Испанию из Колумбии и Доминиканской Республики.
- А чтобы скрыть их – обрабатывали кокосовым субстратом и выдавали за пищевые добавки.
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