Правоохоронці міста Малага в Іспанії виявили ангар із саморобним підводним човном. І все б нічого, але в ньому зловмисники розмістили тонни наркотичних засобів.

Субмарину з наркотиками знайшли під час спільної операції силовиків 5 країн та Європолу. 52 людини затримали, а вилучили – 22 тонни кокаїну та гашишу. Зловмисники мали намір таємно розвозити їх Європою.

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В Іспанії знайшли субмарину з 22 тоннами кокаїну й гашишу: що відомо

Знайдена в Малазі правоохоронцями субмарина – 9 метрів завдовжки. Вона здатна перевозити за один рейс до 2 тонн вантажу. Разом із нею вилучили 22 тонни наркотичних засобів.

Водночас силовики виявили підпільну лабораторію біля Барселони, яка виготовляла 750 кілограмів наркотиків щомісячно. Правоохоронці з 5 країн та Європолу провели 47 обшуків по всій Іспанії, затримали 52 людини.

Під час цього знайшли сотні тисяч євро, сотні кілограмів наркотиків та ще один човен – вже 15 метрів завдовжки. Затриманим заблокували банківські рахунки, а також вилучили у них елітні автомобілі та годинники.

Розслідування проти цієї міжнародної організації з виробництва та збуту наркотиків розпочалося ще у 2020. Тоді й виявили, що:

Наркотичні речовини транспортували до Іспанії з Колумбії та Домініканської Республіки.

А щоб приховати їх – обробляли кокосовим субстратом та видавали за харчові добавки.

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