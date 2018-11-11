Изнасилование и убийство школьницы и "секс-скандал" в Нацполиции – топ-5 видео недели

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Траспортный коллапс в Тернополе

С первого ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое. В маршрутном такси – до девяти гривен, а в троллейбусе – до восьми. Чтобы привлечь внимание к проблеме люди решили перекрыть центральную улицу города. Стихийные протесты приобрели размах – более трех тысяч горожан вышли на митинг. Пикеты сопровождались не только криками "позор", а и толкотней и применением перечного газа со стороны правоохранителей.

В Тернополе сейчас самые высокие цены на проезд в общественном транспорте в регионе. Активисты хотят выяснить, настолько ли убыточен общественный транспорт, как заявляют перевозчики. А пока предлагают мэру отменить решение комитета о повышении тарифов. Чиновники же уверяют, что горожане могут платить меньше: для людей с местной регистрацией придумали "Файну карту".

Видео о событиях в Тернополе, и как власть поделила горожан на "своих" и "чужих"

15-летнюю девочку изнасиловали и задушили, полиция просит помощи у общественности

В Харьковской области нашли тело Алисы Онищук, которая пропала накануне. Школьница отправилась на учебу утром второго ноября и не вернулась домой в поселок Бабаи. Ее мама в тот же день заявила о пропаже ребенка в полицию, после чего начались поиски. Тело нашли в лесополосе вблизи поселка Покотиловка, в нескольких километрах от дома семьи.

Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, разбой. Правоохранители объявили в розыск подозреваемого в убийстве девушки, а также опубликовали его фоторобот. Приметы мужчины: на вид 35-45 лет, рост 185 сантиметров, худощавого телосложения.

Видео об исчезновении девочки и поиски опасного убийцы и насильника

Секс-скандал с сотрудником Нацполиции: факт или провокация

Вечером 7 ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым она познакомилась в соцсети. Писал мужчина из аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. При должности, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель председателя Государственного бюро расследований.

Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью. А в сети начали писали, что и девушки такой по имени Наталья Бурейко не существует. Журналисты 24 канала взялись распутать эту историю со многими неизвестными и отправились на поиски Натальи, которая, написав пост (а потом его удалив), замолчала в соцсети.

Видео о расследовании журналистами 24 канала так называемого "секс-скандала"

Генпрокурор Юрий Луценко "отличился" грязной бранью в стенах Верховной Рады

Шестого ноября руководитель ГПУ Юрий Луценко с трибуны украинского парламента назвал народного депутата Егора Соболева "недорослью", и несмотря на это употребил еще несколько оскорбительных и нецензурных слов в адрес политика. Слова эти спровоцировали волну возмущения в Раде и не только.

А девятого ноября жена генпрокурора Ирина Луценко не захотела отвечать на вопросы и толкнула журналистку 24 канала – которая, кстати, беременна – и убежала из кулуаров. Сам же Егор Соболев, которому была адресована нецензурная брань, назвал эту ситуацию катастрофой.

Видео о том, как высказывался генпрокурор и как отреагировали на слова чиновника другие политики

Бойцы ВСУ дали жесткий отпор врагам под Горловкой

Беспокойные сутки 11 ноября на Донбассе – двое украинских воинов погибли, еще двое ранены. Боевики обстреляли гуманитарный дорожный коридор возле КПВВ "Марьинка", а окраину городка атаковали три раза. Также враг обстрелял окрестности оккупированной Горловки, однако наши бойцы смогли дать им достойный отпор.

Видео о боях под Горловкой