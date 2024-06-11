Прежде всего важно понимать, что украинская сеть сейчас объединена с 5 соседними странами: Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Польша. В этой сети есть трансграничные физические перетоки, которые могут совпадать или нет с объемами экспорта и импорта.

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Европейские соседи помогают разделять украинскую энергетику между регионами

Украинская энергосистема в тяжелом состоянии и является фактически "перебитой". Поэтому Украина может перебрасывать часть сгенерированной электроэнергии к соседям, используя их для распределения – чтобы они отдавали ее украинским регионам, с которыми имеют "связь".

Я не знаю, есть ли такая ситуация сейчас, но знаю, что во время обстрелов 2022 – 2023 года мы пользовались таким "объездом" и нас это спасало. Этого не учли российские энергетики, которые планировали для своих военных атаки по нашим подстанциям. Потому что раньше мы были объединены с ними, а теперь не с ними. Сюрприз.

К примеру, сейчас физические перетоки между Украиной и соседями в разные часы являются такими:

0 – 400 МВ из Украины в Румынию;

100 – 500 МВ из Молдовы в Украину;

400-1000 МВ из Венгрии в Украину;

0 МВ перетоков между Словакией и Украиной;

100 – 500 МВ из Польши в Украину.

То есть, перетоки были из Украины действительно были, однако до 400 МВ. А вот в Украину – до 1 700 МВ. Очевидно, что это не экспорт, а импорт электроэнергии.

Поэтому если вам показывают только одну – две картинки с трансграничными перетоками, помните, что их должно быть 5.

Проверяйте информацию сами по ссылке на сайте Европейской сети операторов системной передачи электроэнергии.

От чего зависит импорт электроэнергии

Объем импорта зависит от наличия ресурса у наших соседей – их энергосистемы тоже дефицитны и тянут из западной Европы, а также наличия средств у наших энергокомпаний и доступной пропускной способности сетей.

Максимальный разрешенный нам объем на прием – 1700 МВ.