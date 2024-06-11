Передусім важливо розуміти, що українська мережа зараз обʼєднана з 5 сусідніми країнами: Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина та Польща. У цій мережі є транскордонні фізичні перетоки, які можуть збігатися або ні з обсягами експорту й імпорту.

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Європейські сусіди допомагають розділяти українську енергетику між регіонами

Українська енергосистема у важкому стані і є фактично "перебитою". Тож Україна може перекидати частину згенерованої електроенергії до сусідів, використовуючи їх для розподілу – щоб вони віддавали її українським регіонам, з якими мають "зв'язок".

Я не знаю, чи така ситуація є зараз, але знаю, що під час обстрілів 2022 – 2023 року ми користувалися таким "обʼїздом" і нас це рятувало. Цього не врахували російські енергетики, які планували для своїх військових атаки по наших підстанціях. Бо раніше ми були об'єднані з ними, а тепер не з ними. Сюрпріз.

До прикладу, наразі фізичні перетоки між Україною і сусідами у різні години є такими:

0 – 400 МВ з України в Румунію;

100 – 500 МВ з Молдови в Україну;

400-1000 МВ з Угорщини в Україну;

0 МВ перетоків між Словаччиною і Україною;

100 – 500 МВ з Польщі в Україну.

Тобто, перетоки були з України справді були, однак до 400 МВ. А ось в Україну – до 1 700 МВ. Очевидно, що це не експорт, а імпорт електроенергії.

Тож якщо вам показують лише одну – дві картинки з транскордонними перетоками, пам'ятайте, що їх має бути 5.

Перевіряйте інформацію самі за посиланням на сайті Європейської мережі операторів системної передачі електроенергії.

Від чого залежить імпорт електроенергії

Обсяг імпорту залежить від наявності ресурсу у наших сусідів – їхні енергосистеми теж дефіцитні й тягнуть з західної Європи, а також наявності коштів у наших енергокомпаній і доступної пропускної спроможності мереж.

Максимальний дозволений нам обсяг на прийом – 1700 МВ.