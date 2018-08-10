Эрдоган призывает турок менять иностранную валюту на лиры
В пятницу, 10 августа, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турок менять иностранную валюту и золото на валюту страны – турецкую лиру.
Об этом Эрдоган заявил во время выступления в городе Байбурт, передает издание Financial Times.
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По словам президента, Турция "ответит тем, кто начал против нее экономическую войну". После этого заявления курс лиры снова опустился до 6.020 0 лиры за один доллар США.
Отметим, что национальная турецкая валюта продолжает свое падение: с начала года лира подешевела более чем на 30% относительно евро и доллара США. Одна из причин – ощутимое охлаждение отношений с США.
Источник: 24 Канал
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