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Эрдоган призывает турок менять иностранную валюту на лиры

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Эрдоган призывает турок менять иностранную валюту на лиры
Эрдоган призывает турок менять иностранную валюту на лиры / Фото из открытых источников

В пятницу, 10 августа, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турок менять иностранную валюту и золото на валюту страны – турецкую лиру.

Об этом Эрдоган заявил во время выступления в городе Байбурт, передает издание Financial Times.

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По словам президента, Турция "ответит тем, кто начал против нее экономическую войну". После этого заявления курс лиры снова опустился до 6.020 0 лиры за один доллар США.

Отметим, что национальная турецкая валюта продолжает свое падение: с начала года лира подешевела более чем на 30% относительно евро и доллара США. Одна из причин – ощутимое охлаждение отношений с США.

Теги: Деньги Новости США Новости Турции
Источник: 24 Канал
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