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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Это позор, – депутат Европарламента раскритиковал Юнкера и Трампа за позицию относительно России

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Ги Вергофстадт
Ги Вергофстадт / Getty Images

Депутат Европарламента и представитель на переговорах по Brexit Верхофстадт возмущен позицией главы Белого дома Дональда Трампа и президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера относительно России и тем, что два политика поздравили Владимира Путина с переизбранием.

Свою статью для The Guardian европарламентарий начинает с критики Юнкера, который, по мнению автора, вероятно, вдохновлялся списком демагогов и диктаторов – от Николаса Мадуро кдоАлександра Лукашенко, – которые тоже поздравили главу Кремля с "победой на выборах". Следующим стал президент Трамп.

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Вергофстадт называет позором то, что ни Юнкер, ни Трамп не упомянули применения изготовленного в России химического оружия для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери и не высказали обеспокоенность легитимностью так называемых выборов в России.

Избирателей сгоняли в кабинки для голосования, урны наполняли фальшивыми бюллетенями, а главному оппозиционному лидеру Алексею Навальному баллотироваться запретили. Поэтому нет, это не время для поздравлений,
– констатирует политик.

Евросоюзу, по мнению Вергофстадта, необходимо разработать новую стратегию относительно России, вроде Хельсинкского процесса 1970-х годов, при котором и началась правозащитная деятельность на территории бывшего СССР. Эта стратегия продемонстрировала бы Путину, что нарушение международного права имеет очевидные последствия. Однако, по его словам, перспективу сотрудничества можно оставить: при условии, что Россия станет выполнять свои обязательства, начиная с минских соглашений.

Европейским лидерам, особенно Федерици Могерини, стоит настоять на введении санкций в ответ на отравление Скрипаля, советует автор публикации.

"Если и есть что-то, что действительно встревожит мафиозную элиту вокруг Путина, то это перспектива получить отказ в доступе на свои европейские виллы", – отмечает Вергофстадт.

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Также следует начать общеевропейское расследование масштабов российского влияния на демократию, экономику и политическую систему, замечает европарламентарий.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.

Большинство западных лидеров воздержались от поздравлений переизбранного главы Кремля, называя избирательный процесс в РФ недемократическим и безальтернативным.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля уволили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Новости России Владимир Путин Европарламент Отравление Сергея Скрипаля Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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