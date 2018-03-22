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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Це ганьба, – депутат Європарламенту розкритикував Юнкера і Трампа за позицію щодо Росії

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Гі Вергофстадт
Гі Вергофстадт / Getty Images

Депутат Європарламенту та представник на переговорах щодо Brexit Гі Вергофстадт обурений позицією глава Білого дому Дональда Трампа та президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера щодо Росії та тим, що два політики привітали Володимира Путіна із переобранням.

Свою статтю для The Guardian європарламентар розпочинає із критики Юнкера, який, на думку автора, ймовірно, надихався списком демагогів і диктаторів – від Ніколаса Мадуро до Олександра Лукашенка, – які теж привітали главу Кремля із "перемогою на виборах". Наступним став президент Трамп.

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Вергофстадт називає ганьбою те, що ні Юнкер, ні Трамп не згадали застосування виготовленої в Росії хімічної зброї для отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Солсбері та не висловили стурбованість легітимністю так званих виборів у Росії.

Виборців зганяли до кабінок для голосування, урни наповнювали фальшивими бюлетенями, а головному опозиційному лідеру Олексію Навальному балотуватися заборонили. Тому ні, це не час для привітань,
– констатує політик.

Євросоюзу, на думку Вергофстадта, необхідно розробити нову стратегію щодо Росії, на кшталт Гельсінського процесу 1970-х років, за якого і почалася правозахисна діяльність на теренах колишнього СРСР. Ця стратегія продемонструвала б Путіну, що порушення міжнародного права має очевидні наслідки. Водночас, за його словами, перспективу співпраці можна залишити: за умови, що Росія стане виконувати свої зобов'язання, починаючи з мінських угод.

Європейським лідерам, особливо Федеріці Могеріні, варто наполягти на введенні санкцій у відповідь на отруєння Скрипаля, радить автор публікації.

"Якщо і є щось, що дійсно стривожить мафіозну еліту навколо Путіна, то це перспектива отримати відмову в доступі на свої європейські вілли", – наголошує Вергофстадт.

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Також слід розпочати загальноєвропейське розслідування масштабів російського впливу на демократію, економіку і політичну систему, зауважує європарламентар.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін.

Більшість західних лідерів утрималися від привітань переобраному главі Кремля, називаючи виборчий процес у РФ недемократичним та безальтернативним.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Дональд Трамп Новини політики Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля Європарламент Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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