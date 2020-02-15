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      Как меньше платить за тепло: заместитель председателя ОПУ Ковалив посоветовала не открывать окна

      24 Читати новину українською
      Юлия Ковалив / Фейсбук Юлии Ковалив

      Заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив посоветовала украинцам не открывать окна, когда на улице температура поднялась до +5 в декабре. По ее убеждению, такой способ позволит украинцам платить меньше за тепло.

      Соответствующим заявлением госслужащий отличилась во время эфира программы "Свобода слова Савика Шустера". Произошло это, когда она комментировала, платежки украинцев за коммунальные услуги.

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      Ковалив подчеркнула, какими бы ни были тарифы и какие бы шаги ни предпринимало правительство по урегулированию стоимости коммунальных услуг, важно, чтобы украинцы заботились об энергосбережении.

      Что важно еще: мы долго говорим о тарифах, себестоимость... И соглашусь с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 градусов. Так что не надо открывать окна. У нас не может быть 27-30 градусов в квартире но за это мы плотим,
      – подчеркнула Кузнецов.

      В то же время заместитель председателя ОПУ посоветовала украинцам устанавливать счетчики, "чтобы каждый понял, за что он платит". Как пояснила она, главная проблема собственно и заключается в том, что очень мало домов украинцев оборудованы счетчиками тепла. Поэтому во время теплой погоды на улице люди, чтобы не было жарко в помещениях, открывают окна, буквально выбрасывая деньги в форточку.

      Как сохранить тепло украинцам: смотрите видео заявления Юлии Ковалив

      Сейчас в обществе обсуждают еще один совет со стороны политика, который вызвал резонанс. Так, недавно на один из телеканалов позвонила женщина и поинтересовалась у присутствующих в студии политиков, как ей прожить на пенсию в 2000 гривен, когда цены на коммуналку сверхвысокие. На это нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.

      В конце концов это заявление политика вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. В политсиле также отметили, что задачей их команды является повышение уровня жизни людей.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Отопительный сезон Коммунальные услуги Офіс Президента
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