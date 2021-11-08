Перша ініціатива – фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

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Закон про створення такого фонду народні депутати ухвалили минулого тижня. І я їм за це дуже вдячна.

Чому потрібен такий фонд

Агросектору в Україні бракне інвестицій та джерел фінансування. А наші банки не завжди готові його кредитувати через значні ризики. Ставки для аграріїв вищі середніх, а кредити здебільшого короткострокові, на покриття поточних витрат. Тоді як довгі кредитні ресурси є часом недосяжною мрією. Не дивно, що на сільське господарство припадає близько 10% кредитного портфелю банків. Тож потенціал є.

Тому й важливо, щоб в Україні, як і у значній кількості розвинених країн, нарешті з'явився зрозумілий прозорий механізм часткового гарантування кредитів аграріїв. І йдеться не про великі компанії. А про малих, середніх підприємців та фермерів.

Фонд з'явиться вже у 2022 році. За статусом він буде небанківською фінансовою установою з відповідною ліцензією від НБУ.

Як працюватиме компенсація ставок

Агропідприємці (із фондом менше 500 гектарі землі) зможуть укласти кредитний договір із банком, який співпрацює із Фондом, та отримати часткову гарантію за позикою. Гарантію можна отримати на суму до 50% непогашеного тіла боргу на строк не більше 10 років.

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У результаті – це зменшить ризики банків та спростить кредитування фермерів для купівлі землі та фінансування виробництва. І ще одне - в законі передбачені запобіжники у вигляді належного корпоративного управління Фонду. Аби зробити неможливими зловживання.

Друга ініціатива – запуск страхування ризиків аграріїв із державною підтримкою

Фермер зможе застрахувати продукцію, наприклад, від посухи чи вимерзання, та отримати від держави відшкодування страхового платежу. А саме – до 60% його суми.

Власне, для старту цього інструменту вже майже все готово. У держбюджеті на 2022-й планують передбачити необхідні кошти. А Національний банк вже опублікував вимоги до страховиків, які зможуть надавати послуги агрострахування із державною підтримкою.

Аби бюджетні кошти використовувалися належно, важливо, щоб страховики були надійними. Це мають бути прозорі добросовісні платоспроможні компанії із необхідним досвідом. Серед конкретних вимог - досвід роботи щонайменше три роки, дотримання обов’язкових нормативів, відсутність заходів впливу, прозора структура власності.

Чекаю із нетерпінням, коли обидві ініціативи запрацюють.

До речі, читала наш останній Інфляційний звіт, і підкреслила для себе, що експорт агро за останні п'ять років зріс у п'ять разів. А частка агро в експорті зросла з 10% до фактично 50%.