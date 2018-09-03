Канье Уэст продемонстрировал новый странный тренд

Американский рэпер Канье Уэст, который имеет собственную марку одежды Yeezy, показал в своем профиле Twitter over-size тапочки. Модная новинка очень насмешила интернет-пользователей.

Лишь недавно Канье Уэст стал звездой соцсетей, когда вышел на светское мероприятие в классическом костюме и тапочках с носками, как уже сейчас он не побоялся похвастаться необычным размером обуви. Тогда же рэпер комментировал, что обувь, которая казалась пользователям слишком маленькой в размере, он надел в японском стиле. Ведь национальное японское обуви "дзори" или "гэта" носят с носками и на размер меньше, чтобы лучше удерживать равновесие.

Допис, поширений Yapma Yav! ‍♀️ (@yapmayavmag) 19 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

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Новое фото с габаритными тапочками он забавно подписал: "А эти шлепанцы немалы?". Также он опубликовал фото в полный рост, где в большой обуви кажется совсем невысоким.

are the slides big enough pic.twitter.com/3sVRpSzHyj — KANYE WEST (@kanyewest) 30 август 2018 г.



Канье Уэст в тапочках Yeezy